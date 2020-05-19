Dünyaca ünlü oyun EVE Online, hedefini mobil platformlara çevirdi. Eve Echoes adındaki yeni oyununu ağustos ayında kullanıcılarıyla buluşturmayı hedefliyor.

Eve Echoes ağustos ayında kullanıcılarla buluşmayı planlıyor. Adından da anlaşılacağı gibi dünya genelinde birçok kullanıcı barındıran EVE Online oyununun mobil versiyonu olacak.

EVE Online, bilgisayar tabanlı, uzay temalı bir MMO oyunu. 2003 yılında temelleri atılan bu oyun, dünya genelinde çok büyük bir kitleye sahip. Yapımcı şirket bu başarısını mobil aygıtlara da taşımaya karar vermiş. İnanılmaz detaylı geliştirilen mobil oyunu Eve Echoes için bir tanıtım videosu da yayınlanmış bulunmakta.

Eve Echoes mobil oyun düyasında çığır açabilir

3 sene boyunca geliştirilen bu uzay MMO oyununda, istediğinizde dilediğiniz gibi seyahat edebileceğiniz 8.000’den fazla güneş sistemi var. Eve Echoes, dilerseniz kullanıcılar arasında, dilerseniz de arkadaşlarınız ile yapay zekaya karşı savaşma imkânı sunuyor. Oyun içi görsellerden bir derleme sunan şirket, oyunun ne kadar detaylı ve üzerine uğraş verilmiş olduğunu bize kanıtlıyor.

Savaş dışında çok gelişmiş madencilik, ticaret ve endüstri mekanikleri sunan Eve Echoes, geniş kapsamlı bir oyuncu kitlesine hitap edeceğini düşünüyoruz.

Tanıtım filmlerinden de gördüğümüz üzere, oyunun ortalama bir çevrimiçi oyun olmadığını anlıyoruz. Sinematik bileşenleri de olan Eve Echoes oyunu, hikayesine önem verdiğini belirtmek için ayrıca sinematik bir tanıtım videosu da paylaşmış.

NetEase Games ve CCP Games şirketleriyle yapılan ortaklık sayesinde, Eve Echoes rakipsiz bir çevrimiçi oyun olmayı hedefliyor. Ağustos ayına geldiğimizde oyunun ilk kullanıcılarından olmak isterseniz, oyunun sitesinden ön kayıt yapma imkanınız bulunuyor.