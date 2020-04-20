ODTÜ Teknokent'teki araştırmacıların geliştirdiği mobil uygulama ile akciğer solunum fonksiyon testlerinin, hastaneye gitmeye gerek kalmadan evde yapılmasına imkan sağlanacak.

"Spirohome" ismi verilen ürün teknolojisinin geliştiricilerinden Teknokent'teki Merthan Öztürk, özellikle pandemi sürecinde, yüksek risk grubundaki kronik hastalar ile COVID-19 tedavisi gören ve takibe alınan kişilerin akciğer fonksiyonlarının nasıl etkilendiğini test etmenin önemli olduğundan bahsetti.

Öztürk, enfeksiyonun yayılma riskine karşın hastanelerde solunum fonksiyon testlerinin yapılmasının risk oluşturduğunu belirterek, "ODTÜ Teknokent bünyesindeki 23 kişilik araştırma ekibimizle 3 yıl süren Ar-Ge sonucunda akciğer solunum fonksiyon testlerinin, hastaneye gitmeye gerek kalmadan evde yapılmasına imkan tanıyan mobil uygulamayı geliştirdik" dedi.

Mobil Uygulama Spirohome Personal

Öztürk; portatif, hafif, elde taşınır ve pille çalışan test cihazının, ev ortamında kolaylıkla kullanım için tasarlandığını belirterek şu şekilde devam etti:

"Kişisel olarak üretilen cihazımız, ev ortamında solunum fonksiyon testi yapıyor. Akciğer fonksiyon parametrelerini, akım-hacim, hacim-zaman eğrilerini ve kişiye özel beklenen değerleri mobil uygulama üzerinde raporluyor. Akıllı telefonlarda sanal mağazalardan indirilen Spirohome Personal Mobile Uygulaması ile kullanılan ölçüm teknolojisi, telefonlara bluetooth ile bağlanıyor. Sonuçlar, hekim ile online paylaşılarak tedavinin seyrine dair erken ve daha doğru adımlar atılıyor."

Uzmanlar Onayladı

Güvenirlik testlerinin önemli kuruluşlarca akredite edildiğini belirten Öztürk, cihazın, dünyada kalibrasyon gerektirmeyen ultrasonik hava akış ölçüm yöntemine sahip ilk kişisel spirometre olduğunu ifade etti.

Cihazın Avrupa Solunum Derneği'nin belirlediği standartları karşıladığını, Avrupa Uygunluk Belgesi'ni (CE) almaya hak kazandığını açıklayan Öztürk, her ürünün paketlenmeden önce akciğer simülatörlerince ve özel yazılımlarla laboratuvarlarda test edildiğini söyledi.

Öztürk, "Geliştirdiğimiz teknolojinin ölçüm hassasiyeti, güvenilirliği, İngiltere, Almanya ve Avustralya'da önemli laboratuvarlarda doktorlar ve uzmanlar tarafından da test edildi ve onaylandı. Medikal cihaz Sınıf 2A CE sertifikasına sahip" dedi.

Doktorlara Uzaktan Tedavi İmkanı Sağlıyor

Öztürk, koronavirüsle mücadele döneminde Avustralya ve İngiltere ile Avrupa ülkelerindeki hasta ve hastanelerde yoğun ilgi gören mobil teknolojinin, geçen yıldan bu yana 45 ülkeden talep geldiğini belirtti.

Öztürk, bu ülkelerdeki hastanelerin bir kısmında, kronik solunum yolu hastalığı bulunan ve risk altındaki grupların akciğer sağlığının bu teknolojiyle evden takibine kısmi olarak başlandığını aktardı. Öztürk, bu sayede Covid-19 risklerinin de azaltıldığını ifade etti. Öztürk, geliştirdikleri teknolojiye ilişkin şunları söyledi:

"Sistemimiz sayesinde, hasta kişisel spirometresiyle ve mobil uygulamasıyla evde testlerini yapıyor. Elde edilen sonuçlar, otomatik şekilde önceden eşleştirilen sağlık profesyonelleriyle paylaşılıyor. Bu bulut teknolojisi tabanlı uzaktan takip sistemine de Spirocloud adını verdik. Bu teknoloji sayesinde, hekimler de hastaneye gelemeyen hastaların solunum değerlerini ve semptomlarını uzaktan takip edebiliyorlar. Doktorlar, hastalarının tedavilerine yönelik düzenlemelerini de bu sayede uzaktan yapabiliyorlar."

Uygulamaları telefonunuza indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.