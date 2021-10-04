Hem Çin'i hem de diğer ülkelerin ekonomisi doğrudan etkileyebileceği düşünülen Evergrande krizi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirketin Hong Kong borsasındaki tüm hisse işlemleri durduruldu. Ancak konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmaması, yeni bir tedirginliğe yol açtı.

Ekonomi ve yatırım araçlarıyla ilgilenen kişilerin son günlerde neredeyse tek gündem maddesi, Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande. 300 milyardan fazla borcu olması nedeniyle iflasın eşiğinde olan şirket, kurtarılamadığı takdirde domino etkisi yaratıp onlarca şirketin batmasına ve hatta küresel bir ekonomik kriz başlamasına yol açabilecek potansiyele sahip. Kısa bir süre önce Çin hükümetinin devreye girdiği Evergrande için şimdi yeni bir gelişme yaşandı.

Şirketin bir yılda neredeyse yüzde 100 oranında değer kaybeden hisseleri, Hong Kong borsasında işlemlere kapatıldı. Bunun üzerine endişe dalgasının yayılmasına yol açan Evergrande, yuan ve Çin borsa endeksini bir kez daha salladı. Şirket varlıklarının satılacağı için hisse işlemlerinin durdurulduğu iddiası, resmi bir açıklama gelene kadar tedirginliğe yol açacak gibi görünüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapılmadı

Şirket hisselerine ait işlemlerin Hong Kong borsasında kapatılmasına ilişkin hiçbir açıklama yapılmadı. Bu da belirsizlik durumunun biraz daha artmasına, haliyle de piyasaların daha fazla sallanmasına yol açtı. Borsa yönetiminin ya da şirketin konuyla bir açıklama yapmasının, en azından bu belirsizliği gidermek adına önemli olduğunu belirtelim.

Evergrande batarsa; iş yaptığı şirketleri de peşinden sürükleyebilir. Bu da Evergrande ile onlarca şirketin daha batması anlamına gelebilir. Böylesi bir durum halinde Evergrande krizinin tüm Çin ekonomisine yayılabileceği düşünülüyor. Öte yandan, Çin'de başlayan bu durumun zaten kırılgan ekonomiye sahip olan ülkeleri de etkileyebileceği, ortaya çok daha büyük sorunların çıkmasından korkuluyor.