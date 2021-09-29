Evergrande Krizinde Yeni Gelişme: Çin Hükümeti Devreye Girdi

Çin'in batmak üzere olan emlak devi Evergrande'a devlet el attı. Şirketin bir bankadaki hisselerinin yüzde 19'u, devlet destekli bir varlık yönetim kuruluşu tarafından satın alındı. Bu durum, piyasalara olumlu yansımış olsa da Evergrande krizinin henüz sona ermediğini unutmamak gerek.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Çin'li bir şirket olan Evergrande'ın 300 milyar dolarla nasıl Yunanistan kadar borçlandığını ve bunun ne gibi endişelere yol açtığını anlatmıştık. O içeriğimizde, Çin hükümetinin harekete geçebileceğini ama bu konuda isteksiz olunduğunu söylemiştik. Yaşanan yeni bir gelişme, Evergrande'ın devlet eliyle kurtarılabileceğini gözler önüne seriyor.

Shenyang Shengjing Financial Investment Group isimli varlık yönetim şirketi, Shengjing Bank'ta bulunan hisselerinin yüzde 19,93'ünü satın aldı. 9,99 milyar yuana gerçekleştirilen bu satın alma, Evergrande olayının çözümü için çok önemli. Zira Shenyang Shengjing Financial Investment Group isimli şirket devlet eliyle yönetiliyor.

Kesin konuşmak için henüz erken

Çin hükümetinin Evergrande'ın elinden tutması, piyasalara doğrudan yansıdı. Şirketin hisse senetleri, satın alma işleminin başlamasıyla yüzde 15 civarında sert bir yükseliş yaptı. Ancak yıllık bazda yüzde 80'den fazla düşen hisselerin mevcut konumu, hala hiç de iyi bir noktada değil. Haliyle krizin geçtiğini söylemek için oldukça erken bir dönemdeyiz.

Eğer Çin hükümetinin attığı adımlar yetmez ve Evergrande iflas ederse, bu kez Çin'de başlayan küresel bir kriz durumu baş gösterebilir. Zira emlak üzerine çalışan Evergrande'ın daha şimdiden insanlara sattığı ancak inşaat aşamasına bile geçemediği binlerce konut var. Öte yandan Evergrande, inşaat işleri için sayısız şirketle çalışıyor. İşte bu şirketin iflası, önce Çin'deki ortaklarını batıracaktır. Sonrasında bu durumu diğer Asya ülkelerinde, ardından da Avrupa ve ABD'de görebiliriz. Yani zaten koronavirüs pandemisi nedeniyle zorda olan küresel piyasalar, Evergrande'ın çöküşü ile domino etkisine uğrayıp, zora girebilir.