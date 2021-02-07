Türkiye'nin en popüler bilim sitelerinden bir tanesi olan Evrim Ağacı, dün akşam takipçileriyle yeni bir anket paylaştı. İdam cezası uygulaması hakkındaki bu anket, hem yoğun katılıma hem de eleştirilere maruz kaldı.

Türkiye'nin en popüler bilim anlatı sitelerinden bir tanesi olan Evrim Ağacı, takipçileriyle bir anket paylaştı. Şu ana kadar 66 bin kişinin katıldığı anketin konusu ise Türkiye'de zaman zaman siyasiler tarafından da tartışmaya açılan idamdı.

Evrim Ağacı, Twitter hesabından üzerinden dün akşam saatlerinde "Türkiye'de idam cezası uygulaması olmalı mı?" sorusuyla bir anket başlattı. Yoğun bir katılımın gerçekleştiği anket, birçok Evrim Ağacı takipçisinin tepkisine de neden oldu.

Tartışmalı idam cezası anketi

(Tweet'i görüntüleyemeyenler buradan ulaşabilir)

İdam cezası, sadece Türkiye'de değil dünyada da tartışmalı bir konu. Ancak Türkiye gibi gündemin çok yoğun yaşandığı ülkelerde bu tür tartışmalı konular çok daha büyük bir gürültü koparıyor ki Evrim Ağacı'nın anketinde de öyle oldu.

53 retweet alan anket, 809 kez de alıntılandı. Türkiye'de bu tartışmanın gündeme bile getirilmesinin yanlış olduğunu düşünenlerden idamın gelebileceğini ancak şu anki adalete güvenmediklerini söyleyenlere kadar birçok kişi fikrini belirtti. Ankete katılanların büyük bir çoğunluğu, idam cezası uygulamasının olmaması gerektiği yönünde fikir belirtti.

Evrim Ağacı, daha sonra gelen tepkilere cevap olarak bir tweet daha paylaştı. Bu anketin paylaşılmasının sebebinin, konu hakkında yazılan bir araştırmada kullanılmak istenmesi olduğu dile getirildi. Paylaşılan ikinci tweet'te şu ifadelere yer verildi:

"Soru sormaktan ve soru soranlardan korkmayın arkadaşlar. Yine bir dolu popülizm, vs. suçlaması yapılmış. Merak edenler için anket, konu hakkında yazdığımız yeni bir araştırma yazımızda kullanılmak üzere sorulmuştu :)"

Evrim Ağacı'nın internet sitesinde yayınlanan araştırmada; idam cezasının gerçekten suç oranlarını azaltıp azaltmadığı, hangi ülkelerde uygulandığı, bu cezayı savunanların neden savunduğu gibi konular ele alınıyor.