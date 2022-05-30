Evrim, Bilinenden Dört Kat Daha Hızlı Gerçekleşiyor Olabilir

Bilim insanları, yaptıkları uzun soluklu bir araştırmanın ardından evrimin sanılandan dört kat daha hızlı yaşanıyor olabileceğini ortaya koydu. Evrimin geçmişe göre daha hızlı gerçekleştiğini kesin olarak söylemek için ise henüz yeterli miktarda kanıt olmadığı ifade edildi.

İngiliz doğa tarihçisi Charles Darwin’in bilim dünyasına kattığı ve canlıların doğal seçilim yoluyla geliştiğini savunan evrim kuramı Darwinizm, hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Genetik çeşitliliği inceleyen bilim insanları, evrimin sanılandan dört kat daha hızlı yaşanıyor olabileceğini ortaya koydu.

Science dergisinde yayımlanan yeni araştırma, dünya çapında 19 farklı vahşi kuş ve memeli grubunun genetik farklılıklarını mercek altına aldı. 3 yılda tamamlanan çalışmada ortaya çıkan sonuçlar, evrim için gerekli olan genetik farklılığın daha önce yapılan tahminlere göre çok daha fazla olduğunu gösterdi.

Geçmişe göre daha hızlı evrimleştiklerine dair bir kanıt henüz yok:

Bilim insanları, yaptıkları uzun çalışmada genetik ve doğal seçilimin ne kadar tür değişikliğine yol açtığını ölçtü. Türünün ilk örneği olan bu çalışmada türlerin geçmişe göre daha hızlı evrimleşiyor olabileceğine işaret edilse de bilim insanları, henüz bunu tam olarak kanıtlayacak yeterli kanıtın olmadığını vurguladı.

Yeni yapılan çalışmanın bir önemi daha bulunuyordu. İklim değişikliğiyle birlikte tüm dünyada değişen çevre koşulları, hayvanların da yeni şartlara uyum sağlamaları gerektiği anlamına geliyor. Bilim insanlarına göre yeni çalışma, evrim hızının popülasyon dinamiklerini etkileyebileceğini ve doğal seçilimin çevredeki mevcut değişimin etkilerini kısmen azaltabileceğini açıkladı. Evrimin ne kadar çabuk gerçekleştiğine dair yapılacak bir çalışma, hangi türlerin gelecekteki değişime adapte olup olamayacağını, yani hayatta kalıp kalamayacağını önceden öğrenmemizde yardımcı olabilir.