Tehlikede Olan Balinaları İzlemek İçin Robotlar Kullanılacak

Bilim insanları, sayılarının 300 civarında kaldığı düşünülen Kuzey Atlantik buzul balinalarını izlemek için robotik şamandıralar kullanacaklarını açıkladı. Bu teknolojinin, balinaların gerçek zamanlı konumunu insanlara iletebileceği ifade edildi.

İnsanların doğadaki ayak izinin, hem gezegenimizin hem de içinde yaşayan canlıların geleceğini önemli ölçüde tehdit ettiği bilinen bir gerçek. Gerekli önlemlerin alınmaması durumunda önümüzdeki yıllarda birçok canlı türünün neslinin tükenebileceği bilim insanları tarafından sürekli vurgulanıyor. Deniz ekosistemleri de bundan en çok etkilenenler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz haftalarda okyanus yaşamının çok büyük bir kitlesel yok oluşun eşiğinde olduğunun uzmanlar tarafından açıklandığını sizlerle paylaşmıştık. Yapılan açıklamalarda karbon emisyonlarının kontrol altına alınması gerektiğinin altı çizilmişti. Bilim insanları şimdi de bu ekosistemlerde yaşayan oldukça önemli bir canlı türünün geleceğini korumak için yeni bir yöntem uyguladıklarını açıkladı.

Balinaların yerini saptamak için robotlar kullanılacak

Kuzey Atlantik’te yaşayan buzul balinalarının yalnızca 300 adet civarında kaldığı düşünülüyor. Bu canlıların korunması için çalışmalarını sürdüren bilim insanları, gelişen teknoloji ile hayatımıza giren robotik sistemleri bu amaç için kullanmayı amaçladıklarını ifade etti.

Deniz ekolojisti Mark Baumgartner, balinaları kaydetmek için dinleme cihazlarını uzun yıllardır kullanıyordu. Şimdi ise Baumgartner’in çalıştığı laboratuvar, hayatta olan balinaların gerçek zamanlı konum bilgilerini insanlara ulaştırmak için tasarlanan robotik şamandıralar için bir nakliye şirketi ile ortaklık kurdu. Woods Hole Oceanographic Institution tarafından geliştirilen teknolojinin, bu memeli türlerinin bulunduğu alanlar hakkında insanları bilgilendirebileceği; böylece de ölümcül sonuçlar doğurabilecek olayların (gemi çarpması gibi) engelleyebileceği belirtildi.

Baumgartner konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, “Balinalar etraftayken endüstriyel faaliyetlerimizi değiştirmeliyiz. Bu teknolojinin sağladığı şey de tam olarak bu” ifadelerini kullandı.

Dünya çapındaki balina popülasyonları azalmaya devam ediyor. İklim değişiklikleri, bu canlıları besin aramak için daha ılık ve yoğun sulara itiyor. Üreme ve ölüm oranlarının korkunç derecelerde olması ve kontrolsüz insan faaliyetleri de bu türlerin yok olmasına sebebiyet veriyor. Ek olarak Associated Press tarafından paylaşılan bir rapor, yeni cihazların inceleyeceği Kuzey Atlantik buzul balinalarının sayısının son yirmi yılın en düşük seviyesine ulaştığını gösteriyor.