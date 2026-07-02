Exiting PXE ROM hatası, bilgisayar açılırken işletim sistemine ulaşamadığında karşılaşılan yaygın BIOS uyarılarından biridir. Bu içerikte hatanın neden ortaya çıktığını, hangi durumlarda görüldüğünü ve sorunu çözmek için uygulayabileceğiniz yöntemleri ele alıyoruz.

Bilgisayarınızı açtığınızda Windows yerine siyah ekranda "Exiting PXE ROM" yazısıyla karşılaşmanız ilk bakışta ciddi bir donanım arızasını düşündürebilir. Pek çoğumuz bu uyarıyı gördüğümüzde SSD veya sabit diskin tamamen bozulduğunu sanıyoruz. Ama bu hata her zaman depolama biriminin arızalandığı anlamına gelmiyor.

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Sorun; BIOS önyükleme ayarları, Windows Boot Manager'ın devre dışı kalması veya depolama biriminin doğru şekilde algılanmamasıyla ilgilidir. Sorunun kaynağını doğru tespit ettiğinizde birkaç basit ayarla bilgisayarınızı yeniden açmanız mümkün olabilir. Exiting PXE ROM hatasının ne anlama geldiğini ve çözüm yollarını birlikte ele alalım.

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Exiting PXE ROM hatası nedir?

Exiting PXE ROM uyarısını anlayabilmek için önce PXE'nin ne olduğunu bilmek gerekiyor. PXE, "Preboot Execution Environment" adı verilen ve bilgisayarın ağ üzerinden işletim sistemi başlatmasına izin veren bir önyükleme teknolojisidir. Bu yöntem daha çok şirketlerde, veri merkezlerinde ve sistem yöneticilerinin aynı anda çok sayıda bilgisayara işletim sistemi kurduğu ortamlarda kullanılır.

Normal şartlarda bilgisayar ilk olarak SSD veya HDD üzerindeki işletim sistemini başlatır. BIOS ya da UEFI yazılımı depolama biriminde geçerli bir önyükleme kaydı bulamazsa sıradaki önyükleme seçeneğine geçer. Eğer önyükleme sıralamasında ağ üzerinden başlatma yani PXE Boot etkin durumdaysa sistem ağ kartını kullanarak işletim sistemi aramaya başlar.

Ağda uygun bir PXE sunucusu bulunmadığında ise "Exiting PXE ROM" mesajı görüntülenir ve bilgisayar açılış işlemini tamamlayamaz. Aslında bu mesaj doğrudan hata değil, ağ üzerinden başlatma denemesinin başarısız olduğunu gösteren bir uyarıdır. Gerçek sorun çoğu zaman bilgisayarın neden kendi depolama biriminden önyükleme yapamadığında gizlidir. Bu nedenle Exiting PXE ROM yazısını gördüğümüzde ilk olarak SSD'nin bozulduğunu düşünmek yerine BIOS'un neden işletim sistemini bulamadığını araştırmalıyız.

Bilgisayar neden PXE Boot moduna geçiyor?

Bilgisayarın ağ üzerinden önyükleme yapmaya çalışmasının birçok nedeni var. Bunların büyük bölümü BIOS yapılandırması veya depolama birimiyle ilgili sorunlardan kaynaklanıyor. En sık karşılaşılan nedenlerden biri Boot Order yani önyükleme sırasının değişmesi. BIOS güncellemesi, CMOS pilinin çıkarılması veya BIOS ayarlarının sıfırlanması sonrasında Windows Boot Manager ilk sıradan kaldırılabiliyor. Böyle bir durumda sistem SSD yerine ağ kartından başlatma denemesi yapıyor. Başka bir neden ise SSD veya HDD'nin BIOS tarafından algılanmaması. Gevşeyen SATA kablosu, arızalı NVMe SSD, yanlış depolama modu veya fiziksel bağlantı problemi nedeniyle BIOS diski göremediğinde doğrudan PXE Boot devreye girebiliyor.

Windows'un önyükleme dosyalarının zarar görmesi de benzer sonuca yol açıyor. Başarısız Windows güncellemeleri, yanlış bölümleme işlemleri veya önyükleme kayıtlarının silinmesi sonrasında BIOS işletim sistemini bulamıyor. Yeni SSD takıldıktan sonra Windows kurulumu tamamlanmadıysa veya disk henüz önyüklenebilir duruma getirilmediyse aynı mesaj görülebilir. UEFI ve Legacy modlarının yanlış yapılandırılması da Windows Boot Manager'ın algılanmasını engelleyebilir.

Sorunun ne zaman başladığını hatırlamak çözüm sürecini hızlandırır. Bilgisayar BIOS güncellemesinden sonra bu hatayı vermeye başladıysa ilk kontrol edilmesi gereken yer BIOS ayarlarıdır. Yeni SSD takıldıktan sonra ortaya çıktıysa depolama yapılandırması incelenmelidir.

Exiting PXE ROM hatası nasıl çözülür?

Sorunun kaynağını belirledikten sonra çözüm adımlarına geçebilirsiniz. Aşağıdaki kontroller, Exiting PXE ROM hatasının büyük bölümünü ortadan kaldırır:

BIOS veya UEFI ayarlarına girerek Windows Boot Manager seçeneğinin ilk sırada olduğundan emin olun.

seçeneğinin ilk sırada olduğundan emin olun. PXE Boot, Network Boot veya LAN Boot seçenekleri kullanmıyorsanız devre dışı bırakın.

SSD veya HDD'nin BIOS tarafından algılanıp algılanmadığını kontrol edin.

NVMe SSD kullanıyorsanız diskin M.2 yuvasına doğru şekilde oturduğunu doğrulayın.

SATA SSD veya HDD kullanıyorsanız güç ve veri kablolarını yeniden takın.

UEFI ve Legacy Boot ayarlarının işletim sisteminizle uyumlu olduğundan emin olun.

Windows kurulum medyasıyla Başlangıç Onarma aracını çalıştırarak önyükleme kayıtlarını onarın.

BIOS güncellemesi yaptıysanız varsayılan ayarları yükledikten sonra önyükleme sırasını yeniden düzenleyin.

Bu işlemlerden sonra bilgisayar normal şekilde açılıyorsa sorun büyük ihtimalle yanlış BIOS yapılandırmasından kaynaklanıyordur. Değişiklik yapılmasına rağmen SSD BIOS'ta görünmüyorsa donanım tarafına yönelmek gerekir.

BIOS ayarları neden kendiliğinden değişir?

Exiting PXE ROM hatasının ortaya çıkmasındaki en yaygın nedenlerden biri BIOS veya UEFI ayarlarının beklenmedik şekilde değişmesidir. BIOS güncellemesi, CMOS pilinin zayıflaması, varsayılan ayarların yüklenmesi ya da bazı donanım değişiklikleri sonrasında önyükleme sırası otomatik olarak yeniden oluşturulabilir. Böyle bir durumda sistem, Windows Boot Manager yerine ağ üzerinden önyükleme yapan PXE Boot seçeneğini öncelikli hâle getirebilir. Secure Boot, UEFI ve Legacy Boot modları arasındaki geçişler de işletim sisteminin algılanmasını etkileyebilir.

Bu nedenle Exiting PXE ROM uyarısıyla karşılaştığınızda ilk yapılması gereken işlemlerden biri BIOS ayarlarını kontrol etmek ve önyükleme sırasının doğru yapılandırıldığından emin olmaktır. BIOS'ta SSD veya Windows Boot Manager görünüyorsa bunların ilk sıraya alınması çoğu zaman sorunu kısa sürede ortadan kaldırır.

Sorun SSD arızası mı?

Exiting PXE ROM mesajı görüldüğünde en çok korkulan senaryo SSD'nin bozulmuş olmasıdır. Ancak pratikte bu uyarının önemli bölümü yanlış önyükleme ayarlarından kaynaklanır. Bu nedenle depolama birimini değiştirmeden önce birkaç kontrol yapmak önemli.

İlk olarak BIOS ekranında SSD'nin model adının görünüp görünmediğine bakın. Disk burada listeleniyorsa donanım büyük ihtimalle çalışıyordur. Buna rağmen Windows açılmıyorsa sorun önyükleme kayıtlarında veya işletim sistemi dosyalarında olabilir. Böyle durumlarda Windows Kurtarma Ortamı üzerinden başlangıç onarma işlemi uygulanabilir.

SSD BIOS'ta hiç görünmüyorsa bağlantılar kontrol edilmeli. Masaüstü bilgisayarlarda SATA kabloları ve güç bağlantıları yeniden takılmalı. Dizüstü bilgisayarlarda ise M.2 SSD'nin yuvasına tam oturduğundan emin olunmalıdır. Mümkünse SSD farklı bir bilgisayarda test edilerek arızanın depolama biriminden mi yoksa anakarttan mı kaynaklandığı anlaşılabilir.

UEFI tabanlı Windows 11 kurulumlarında Windows Boot Manager'ın silinmesi veya EFI sistem bölümünün zarar görmesi de aynı belirtileri ortaya çıkarabilir. Böyle durumlarda SSD sağlam olsa bile BIOS doğrudan PXE Boot sırasına geçer. Bu nedenle yalnızca hata mesajına bakarak SSD'nin arızalı olduğuna karar vermek doğru değildir.

Exiting PXE ROM uyarısı çoğu zaman çözülebilen bir önyükleme problemidir. Bilgisayarı servise götürmeden önce BIOS ayarlarını, depolama birimini ve Windows önyükleme yapılandırmasını kontrol etmek hem zaman hem de maliyet açısından avantaj sağlar. Siz daha önce Exiting PXE ROM hatasıyla karşılaştınız mı? Sorunu hangi yöntemle çözdünüz?