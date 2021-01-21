Exxen - Aylık Abonelik İçin Yıllık Ücret Aldığı İddiası

Sikayetvar.com’da yer alan bir iddiaya göre bir Exxen abonesi, aylık abonelik aldığı halde kendisinden yıllık ücret alındı. Exxen'in bu yanlışlığa rağmen para iadesi yapmadığı söyleniyor.

Acun Ilıcalı’nın dijital yayın platformu Exxen ile ilgili tartışma ve şikayetler bitmek tükenmek bilmiyor. Sikayetvar.com’da paylaşılan yeni bir iddiaya göre Exxen, platforma aylık abone olmak isteyen bir kullanıcının banka hesabından yıllık ücret çekti ve söz konusu yanlışlığın giderilmesi adına yapılan girişimler, 12 gündür sonuçsuz kalmış durumda.

“Exxen adındaki platformu merak edip üye oldum. Üye olurken aylık ücret yazıyordu. Taahhütsüz dilediğin zaman iptal yazıyordu. Bende üye oldum eğer hoşuma gitmezse iptal ederim diye düşündüm” diyen Exxen kullanıcısının Sikayetvar.com’da paylaşmış olduğu açıklama şu şekilde:

“Üye olduktan birkaç gün sonra Exxen hesabımdan 199,90 lira çekti. Yıllık ödeme aldı. Bunun üzerine müşteri hizmetleriyle iletişime geçtim benim aylık üyeliğim üzerinden yıllık ödeme çekildi diye dekont istediler gönderdim ilgileneceklerini söylediler. 12 gün oldu. İadem yapılmadı. Benden sadece 1 aylık tahsil edip gerisini iade etmelerini istedim.

Zaten hemen o dakika üyeliğimi Exxen'den iptal ettim ama paramı alamıyorum. Defalarca mail attım her seferinde çalışmalarımız devam ediyor dediler. 12 gündür nasıl bir çalışma anlamadım. Para iademi yapmadığı sürece aylık gösterip yıllık çektiği için gözümde çok farklı statüde yer alıyor olacaklar.”

Söz konusu şikayette Exxen’in üye olma aşamalarındaki “Paket Seçme” ekranı ve 199,90 TL’nin çekildiğini gösteren bir işlem geçmişi ekran görüntüsü de bulunuyor. Yine de ortada Exxen’in ödeme altyapısıyla ilgili bir hata mı yoksa bir kullanıcı hatası mı olduğuna dair somut bir delil bulunmuyor. Peki böyle bir konuda nasıl kullanıcı hatası olabilir?

Sikayetvar.com’da yer alan ekran görüntüleri arasında bulunmasa da Exxen’de paket seçme ekranı ile ödeme işlemi arasında bir aylık ya da yıllık ödeme seçeneği de bulunuyor. Exxen’e abone olmak isteyenler, hangi pakete üye olacaklarına karar verdikten sonra ödemelerini aylık mı yoksa yıllık mı yapacaklarını seçiyorlar. Yıllık ödeme yapanlar, Exxen’i bir yıl boyunca 2 ayı ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorlar.

Sikayetvar.com’da bahsedilen olayda da şikayeti dile getiren kullanıcının dalgınlıkla ya da fark etmeden yıllık ödeme seçeneğini işaretlemiş olma ihtimali bulunuyor. Zira bu seçeneği işaretlendiğinde tam da şikayetinde bahsedildiği gibi 199,90 TL ödeme gerçekleştirmesi gerekecekti. Ancak yukarıda da bahsettiğimiz gibi hatanın kullanıcı kaynaklı mı yoksa Exxen kaynaklı mı olduğuna dair somut bir delil bulunmuyor.