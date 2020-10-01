Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yeni dijital platformu Exxen’i duyurdu. Büyük ilgi toplayan bu yeni platformda yer alacak dizi, film ve programların neler olacağı ise merak konusu. Tabii ki platform duyurulur duyurulmaz içerikler ile ilgili de ipuçları ve açıklamalar gelmeye başladı. Gelin birlikte Exxen’e dair tüm bildiklerimize göz atalım.

Dijitalleşme ile birlikte televizyonculuğun da bir noktada bu sürece uyum sağlamak durumunda kalacağı ve güncelleneceği uzun zamandır gündemdeydi. Bu konuda en önemli adımlardan birini ise Acun Ilıcalı henüz kurulma aşamasındaki Exxen ile atmış oldu.

Sık sık dijitalleşmeye önem verdiklerini ve günceli yakalayarak gelişmeyi amaçladıklarını belirten Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yeni dijital platformu Exxen’i duyurarak platrformu resmiyete kavuşturdu. Peki Acun Ilıcalı’nın yeni platformu Exxen’de izleyiciler ne izleyecek? Platform Netflix, BluTV gibi popüler platformların arasına ne gibi dizi, film ve programlarla dahil olacak?

Exxen’e dair neler biliyoruz?

Exxen ile ilgili paylaşılan bilgiler henüz sınırlı. En temel bilgimiz ise Exxen’in tıpkı Prime Video, Netflix ve BluTV gibi çeşitli içerikler sunacak bir platform olacak olması. Acun Ilıcalı, bu konuyla ilgili olarak, katıldığı bir programda ‘Televizyonculukta hayallerimizin hepsini gerçekleştirecek durumda değiliz.’ ifadelerini kullanarak dijitalin bu hayalleri gerçekleştirmeye olanak sağlayabileceğini ifade etti ve yeni platform ile ilgili merakımızı artırdı.

Exxen’in bir de ziyarete açılan bir web sitesi mevcut ama henüz sitede dev bir Exxen logosu ve sosyal medya hesapları dışında bir içerik mevcut değil. Platform ile ilgili kullanılan ‘Çok yakında’ ifadesinin ise ne kadar yakında olduğunu önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.

Exxen, genç hedef kitleyi yakalamak için atılan bir adım:

Acun Ilıcalı, özellikle bu sene yayınlanan Survivor’a gençler tarafından verilen tepkilerden hayli memnundu. Hatta gençleri olaya daha çok dahil edebilmek için sosyal medyayı aktif bir şekilde kullandırlar, bunu her fırsatta dile getirdiler ve hatta Instagram’da canlı yayın rekoru kırdılar.

Tüm bu durumların arkasından da atılabilecek en mantıklı adım, muhtemelen canlı yayın rekoru kıran o kitleyi onlara özel içeriklerle dolu bir platformda toplamak olurdu. Üstelik sürekli genişleyen bir dijital platform kümesinin yanında her an daralan bir televizyon kümesi varken. Ancak tabii ki burada en önemli nokta platformda yer alacak içerikler. Haliyle en çok merak edilen konu da öyle.

Belgeseller, programlar, yarışmalar… Exxen’in içerik çeşitliliği oldukça zengin.

Her ne kadar henüz net açıklamalar yapılmasa da Acun Ilıcalı, platformda yer alacak içeriklere dair önemli tüyolar verdi. Özellikle hayalini kurduğu özel bir proje olduğundan bahseden Ilıcalı, bu programın bir sürpriz programı olacağını belirtti.

Sürpriz programı dışında Türkiye’nin en iyi modellerini seçecekleri yeni bir konsept için de çalıştıklarını belirten Ilıcalı, platformda belgesellerin de yer alacağını söyledi. Bu belgesellere bir örnek veren Ilıcalı, Dumlupınar belgeseli yapacaklarını açıkladı.

Aynı zamanda platformda Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç gibi isimlerin film projelerinin de yer alacağı konuşuluyor ancak bu da henüz teyit edilmemiş bilgiler arasında.

Ilıcalı’nın Exxen’e dair değindiği bir diğer nokta ise televizyona dair hepimizin en büyük sorunlarından biri olan ‘süre’ konusu oldu. Ilıcalı, televizyonun reklam ve ekonomik gerekçeler sebebiyle izin vermediği 20 ya da 40 dakikalık kısa içerikleri yeni platformunda özgürce yapabileceğini belirtti. Yani Exxen bizi bu konuda tatmin edebilecek.

Dijital platformların hayatımızdaki yeri artık yadsınamaz seviyeye geldi. Tek bir platformdaki seçenekler de yeterli gelmiyor ve alternatif platformlara ilgimiz kolayca kayabiliyor. Netflix’in belgesellerini ve dizilerini seviyoruz ama Prime Video’da da takip ettiğimiz diziler var. BluTV’ye de aboneyiz, Mubi’ye de. Yani bu konuda doyumsuzuz ve tüketmeye hazırız. Durum böyleyken Exxen’in de mutlaka ilgi çekecek içeriklerle izleyicisinin karşısına çıkacağını ve amaçladığı kitleye ulaşacağını düşünebiliriz.

Exxen içeriklerinde sosyal medya fenomenleri de yer alacak mı?

Acun Ilıcalı ve ekibinin bir dijital platformda yayınlanan ilk programları olan Exatlon Türkiye, Netflix’te ilgi görse de ciddi eleştirilerin odağı olmuştu. Programın bu kadar ilgi görmesini sağlayan tek şey ise kadrosuydu. Orkun Işıtmak’ın sunduğu ve pek çok fenomenin katıldığı yarışma programı, günlerce Netflix'in en çok izlenenler listesinde zirvede yer almıştı.

Bu başarıyla sonuçlanan programın ardından, Acun Ilıcalı’nın yeni platformunda da fenomenlere yer vermesi olası. Kendisi de bu konuyla ilgili, Ezgi Mola’nın kanalına konuk olduğu YouTube videosunda onaylayıcı ifadeler kullandı; gençlere yönelik işlerde onlarla birlikte çalışmak gerektiğini ve ekip olarak bundan keyif aldıklarını dile getirdi. Bu da Exxen’de de bolca fenomen göreceğimiz anlamına geliyor olabilir.

Exxen ne zaman kullanıma sunulacak?

Duyuruları yapılırken yalnızca ‘Çok yakında’ ifadesi kullanıldı haliyle bu sorunun net bir cevabı yok. Fakat şüphesiz ki duyurusu yapıldığına göre çalışmalar da çoktan başlamıştır. Yakın zamanda platformda yer alacak isimlere, dizilere, programlara dair çok daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. Exxen ile ilgili yeni haberler geldikçe, sizinle paylaşıyor olacağız.