Acun Ilıcalı'nın çıkışına artık çok az bir süre kalan yayın platformu Exxen'in fiyatıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddiaya göre platformun aylık ve yıllık olmak üzere iki farklı abonelik seçeneği bulunacak.

Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak olan Exxen platformu, son günlerin en çok konuşulan konuları arasında bulunuyor. Acun Ilıcalı'nın Exxen'de yayınlanacak içeriklerin bütçesinin yıllık 900 milyon TL olacağını açıklaması sonrası abonelik fiyatının ne olacağı merak edilmeye başlanmıştı.

Acun Ilıcalı, platformun aylık abonelik ücretinin herkesin ödeyebileceği bir şekilde olacağını ifade etmişti. Bu kadar yüksek bir bütçeye sahip platformun ücretsiz olması gibi bir ihtimalinin olmadığını söyleyen Ilıcalı, kafasında iki versiyon olduğunu dile getirmişti.

Exxen'in aylık abonelik fiyatı 7,99 TL

Acun Ilıcalı, katıldığı bir programda, Exxen'in ücretlendirme politikasıyla ilgili olarak kafasında biri reklamlı, biri reklamsız olmak üzere iki versiyon olduğunu söylemişti. Ilıcalı, reklamlı sürümün fiyatının daha uygun olacağını dile getirmiş ancak tamamen ücretsiz olması gibi bir ihtimalin olmadığını söylemişti.

En sonunda Exxen'in fiyatıyla ilgili bir bilgi ortaya çıktı. T24'ün Stolk isimli YouTube kanalına dayandırdığı haberine göre Exxen'in aylık abonelik fiyatı 7,99 TL olacak. Ayrıca aylık aboneliğe ek olarak yıllık abonelik seçeneği de bulunacak ve yıllık abonelikte aylık ücret 5,99 TL gibi bir fiyata denk gelecek.

Ayrıca Stolk kanalında yayınlanan videoya göre Exxen'in ilk bir haftalık ücretsiz deneme sürümü olacak. Ortaya atılan bu aylık abonelik fiyatlarının reklamlı sürüm için mi reklamsız sürüm için mi geçerli olduğu videoda aktarılmıyor. Tabii reklamlı sürümün hiç olmama gibi bir ihtimali de bulunuyor.

Son olarak bunun henüz bir iddia olduğunu ve resmi açıklama gelene kadar bu fiyatlara şüpheyle yaklaşmak gerektiğini de belirtelim. Peki, siz bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Exxen gerçekten de bu abonelik fiyatına sahip olursa abone olur musunuz?