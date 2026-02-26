Tümü Webekno
Exynos 2600 ile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy İşlemciler Performans Testine Girdi: İşte Sonuçlar!

Samsung'un Galaxy S26 ailesinde kullandığı Exynos 2600 ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy işlemciler, performans testine sokuldu. Elde edilen sonuçlar çok da şaşırtıcı değildi.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dün akşam düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde 2026 model amiral gemisi telefonlarını duyurdu. Galaxy S26 serisi telefonlar, en çok da Exynos 2600 işlemcileri ile tartışmalara konu oldu. Çünkü bu telefonlar, bazı pazarlarda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy ile satışa sunulacak.

Peki Exynos 2600 ile Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy işlemci arasında nasıl bir performans farkı var? Hangi işlemci daha iyi? İşte bu sorunun cevabı, an itibarıyla verilmiş durumda. Geekbench testlerine giren işlemcilerin performansları net olarak ortaya çıkmış durumda.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy, CPU tarafında daha güçlü!

Başlıksız-1

Geekbench 6 testlerinden elde edilen sonuçlara göre Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy, CPU tarafında Exynos 2600'den çok daha iyi sonuçlar veriyor. Öyle ki bu işlemci, özellikle de tek çekirdekli performans testinde Exynos 2600'ü ezip geçmiş durumda. Aradaki puan farkı, yüzde 18,2'ye denk geliyor. Çok çekirdekli testlerde de Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy, rakibine kıyasla yüzde 5,14 daha hızlı çıktı.

Şimdiye Kadarki En Güçlü Samsung Telefon Galaxy S26 Ultra Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı Şimdiye Kadarki En Güçlü Samsung Telefon Galaxy S26 Ultra Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Öte yandan; Geekbench 6'daki GPU testleri, Exynos 2600'ün daha iyi olduğunu ortaya koyuyor. AMD'nin RDNA4 mimarisi üzerine inşa edilen Xclipse 960 GPU ile donatılan Exynos 2600, OpenCL testlerinde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy işlemciyi sadece 88 puanla geçmiş durumda...

