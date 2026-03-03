Bu Oyun Tutar: VAR Hakemi Olduğunuz Yeni Oyun "Eye of the Match" Tanıtıldı

Futbolseverlerin tanıtılmasıyla büyük ilgi gösterdiği yeni oyun "Eye of the Match", bir VAR hakeminin yaşadıklarına tanıklık etmenizi sağlayacak.

Futbolseverlerin en çok tartıştığı konulardan biri olan VAR sistemi, şimdi sıra dışı bir oyunla karşımıza çıkıyor.

Yeni bağımsız yapım Eye of the Match, oyunculara sahadaki hakem değil, doğrudan VAR odasındaki görevli olma fırsatı sunuyor.

VAR odasında zor kararlar sizi bekliyor

İlk tanıtımının yayınlanmasıyla bir anda viral olan oyun, futbol maçlarındaki kritik pozisyonları inceleyerek karar verme görevini oyuncuya bırakıyor. Gol, ofsayt, faul veya penaltı gibi tartışmalı anları tekrar tekrar izleyebiliyor, farklı kamera açıları arasında geçiş yapabiliyor ve yakınlaştırma yaparak en doğru kararı vermeye çalışıyorsunuz.

İlerledikçe kurallar daha karmaşık hâle geliyor ve tek bir pozisyonda birden fazla ihlal ihtimali ortaya çıkabiliyor. Yani işiniz sandığınız kadar kolay değil.

Sadece kural değil, vicdan sınavı da var

Oyun, yapısıyla ünlü bağımsız yapım Papers, Please’i andırıyor ancak bu kez bir sınır memuru değil, futbol dünyasının en tartışmalı koltuğunda oturan isimsiz bir VAR hakemisiniz.

Üstelik mesele sadece kuralları uygulamak değil. Oyunun tanıtım sayfasında, “Her zaman adil karar mı vereceksiniz, yoksa dış etkenlerden etkilenecek misiniz?” sorusu dikkat çekiyor. Bu da ilerleyen aşamalarda ahlaki ikilemlerle karşılaşabileceğinize işaret ediyor.

Ne zaman çıkacak?

Henüz resmî bir çıkış tarihi açıklanmamış olsa da oyunu şu anda Steam üzerinden istek listesine ekleyebilirsiniz.

Belki de yıllardır eleştirdiğiniz o hakemlerin ve kararların ne kadar zor olduğunu bu oyun sayesinde anlayabilirsiniz... Kim bilir?