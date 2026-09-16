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[Eylül 2026] 8 Oyun Daha Game Pass'ten Kaldırılıyor (Oynamak İstiyorsanız Son Şansınız)

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Her ay onlarca oyunu satın almadan oynama imkânı sunan Game Pass'in kütüphanesinden bu ay kaldırılacak ekstra 8 oyun daha açıklandı. Bu listedeki oyunları yakında oynamak için satın almanız gerekecek.

[Eylül 2026] 8 Oyun Daha Game Pass'ten Kaldırılıyor (Oynamak İstiyorsanız Son Şansınız)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Aylık abonelik sistemiyle oyuncuları yüzlerce oyunla buluşturan Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor ve kaldırılıyor. Bugün ise bu ay Game Pass kütüphanesine veda edecek 8 yeni oyun daha açıklanmış durumda.

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Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ayın sonunda da bazı oyunlar Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak. Xbox tarafından yapılan açıklamada bu ay toplamda 8 oyuna daha veda edeceğimizi görüyoruz. Eğer hâlâ oynamadıysanız, aşağıdaki oyunları Game Pass kütüphanesinde iken oynamanızı tavsiye ediyoruz.

İçerikten Görseller

[Eylül 2026] 8 Oyun Daha Game Pass'ten Kaldırılıyor (Oynamak İstiyorsanız Son Şansınız)
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Xbox Game Pass’ten kaldırılacak oyunlar

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  • Atomfall
  • Lara Croft and the Guardian of Light
  • Little Nightmares 2 Enhanced Edition
  • Little Rocket Lab
  • Sifu
  • SOPA Tale of the Stolen Potato
  • Sworn
  • Terminull Brigade

Yukarıda görmüş olduğunuz oyunlar Temmuz ayı içerisinde Game Pass kütüphanesine veda etmiş olacak. Eğer hâlihazırda Game Pass aboneliğiniz bulunuyorsa ve daha sonra satın almayı düşünmüyorsanız bu oyunları oynamak için 30 Eylül tarihine kadar vaktiniz var.

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