Chery, Eylül 2026 döneminde sıfır araç almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. İşte Chery'nin Eylül ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

Chery, Eylül 2026 döneminde SUV otomobil pazarında yakından takip edilen markalar arasında yer alıyor. Farklı donanım, motor ve fiyat seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden Chery modellerinin güncel fiyatları merak edilirken, markanın Eylül ayına özel indirimleri ve finansman fırsatları da yeni araç sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor.

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Yeni bir Chery satın almayı düşünenler için güncel liste fiyatlarının yanı sıra modele özel indirimler, kredi seçenekleri ve dönemsel kampanyalar da satın alma kararında önemli rol oynuyor. Peki Chery Eylül 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Chery modellerinde kampanya var? İşte Chery Eylül 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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Chery Tüm Modeller Fiyat Listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı TIGGO8 2.920.000 TL - TIGGO7 2.620.000 TL - TIGGO7 Comfort 2.220.000 TL -

Chery TIGGO7 ve TIGGO8 İçin Kampanyalı Fiyat Teklifi

Chery'nin güncel satış kampanyaları sayfasında TIGGO7 ve TIGGO8 için özel kampanyalı fiyat teklifi sunuluyor. Ancak Chery, Eylül kampanyasında internet sitesinde sabit bir indirim tutarı veya tek bir kampanyalı satış fiyatı açıklamıyor.

Chery'nin güncel kampanya ve fiyat avantajlarından yararlanmak istiyorsanız Chery Yetkili Satıcılarıyla görüşerek Eylül ayına özel fırsatlar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.