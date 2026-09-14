Eylül 2026 Citroen fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel listesinde Ami, Elektrikli e-C3 Aircross, C3 Aircross Hybrid, C4 Hybrid, Elektrikli e-C4 ve diğer modeller yer alıyor.

Citroen, Eylül 2026 dönemi için geçerli güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede elektrikli şehir modellerinden hibrit SUV seçeneklerine kadar geniş bir ürün gamı yer alıyor. Ami, Elektrikli e-C3, Elektrikli e-C3 Aircross, C4, C4 X ve Yeni C5 Aircross ailesi listenin öne çıkan modelleri arasında bulunuyor.

İçerikten Görseller +6 × + − ‹ ›

Bu içerikte Citroen’in Eylül 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.

İçerikten Görseller +6 × + − ‹ ›

Citroen fiyat listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Yeni C5 Aircross Hybrid 145 2.800.000 TL 2.649.000 TL Yeni e-C5 Aircross 2.430.000 TL - Elektrikli e-C4 X 2.340.000 TL 2.150.000 TL C4 X Hybrid 145 2.255.000 TL 2.100.000 TL Elektrikli e-C4 2.375.000 TL 2.150.000 TL C4 Hybrid 145 2.230.000 TL 2.075.000 TL Elektrikli e-C3 Aircross 1.855.000 TL - C3 Aircross Hybrid 145 2.270.000 TL 2.170.000 TL Elektrikli e-C3 1.640.000 TL 1.600.000 TL Ami 600.000 TL 570.000 TL

Yeni C5 Aircross Hybrid 145 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Plus 2.800.000 TL 2.649.000 TL 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Max 3.050.000 TL -

Yeni C5 Aircross Hybrid 145, Citroen’in SUV ürün gamında konfor odaklı yapısıyla öne çıkan modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Plus ve Max donanımlarıyla sunulan model, Eylül 2026 listesinde özellikle Plus versiyonundaki avantajlı fiyatla dikkat çekiyor.

Yeni C5 Aircross Hybrid 145 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya %90 ÖTV: 18.000 TL Tümü Panoramik Açılabilir Cam Tavan + Çerçevesiz İç Dikiz Aynası %90 ÖTV: 70.000 TL Tümü Siyah Tavan %90 ÖTV: 18.000 TL Tümü Elektrikli Bagaj Kapağı + Genişletilmiş Kör Nokta Uyarı Sistemi + Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi %90 ÖTV: 44.000 TL Plus Hype Gri Kumaş / Premium TEP Koltuklar, elektrikli, ısıtmalı, havalandırmalı ve masaj özellikli ön koltuklar + hafızalı sürücü koltuğu + ısıtmalı arka koltuklar + kabin içi hava kalite sistemi %90 ÖTV: 70.000 TL Max Kış Paketi ve Grip Kontrol %90 ÖTV: 35.000 TL Max

Yeni e-C5 Aircross fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 157 kW Elektrikli Motor Plus 2.430.000 TL -

Yeni e-C5 Aircross, C5 Aircross ailesinin tamamen elektrikli seçeneği olarak Eylül 2026 listesinde yer alıyor. Plus donanımıyla sunulan model, elektrikli SUV arayan kullanıcılar için Citroen ürün gamında daha üst konumlu bir alternatif oluşturuyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Yeni e-C5 Aircross opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya %25 ÖTV: 11.842 TL / %55 ÖTV: 14.684 TL Plus Panoramik Açılabilir Cam Tavan ve Çerçevesiz İç Dikiz Aynası %25 ÖTV: 46.053 TL / %55 ÖTV: 57.105 TL Plus Siyah Tavan %25 ÖTV: 11.842 TL / %55 ÖTV: 14.684 TL Plus Elektrikli Bagaj Kapağı + Genişletilmiş Kör Nokta Uyarı Sistemi + Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi %25 ÖTV: 28.947 TL / %55 ÖTV: 35.895 TL Plus

Elektrikli e-C4 X fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 115 kW Elektrikli Motor Max 2.340.000 TL 2.150.000 TL

Elektrikli e-C4 X, fastback çizgilerini tamamen elektrikli motor seçeneğiyle birleştiren model olarak listede yer alıyor. Max donanımıyla sunulan araç, sedan benzeri kullanım alanı ile elektrikli sürüşü birlikte isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

Elektrikli e-C4 X opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya 12.500 TL Max Özel Metalik Boya 13.900 TL Max Siyah Tavan 11.900 TL Max Panoramik Açılabilir Cam Tavan 48.700 TL Max Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar 48.700 TL Max Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera) 34.100 TL Max

C4 X Hybrid 145 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 Hybrid 145 eDCS6 You 2.255.000 TL 2.100.000 TL 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Max 2.345.000 TL -

C4 X Hybrid 145, C4 ailesinin daha uzun gövdeli ve fastback karakterli hibrit seçeneği olarak öne çıkıyor. You ve Max donanımlarıyla listelenen model, otomatik şanzımanlı hibrit yapısıyla günlük kullanım ve aile ihtiyaçlarına yönelik bir seçenek sunuyor.

C4 X Hybrid 145 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya 18.000 TL Tümü Özel Metalik Boya 20.000 TL Tümü Siyah Tavan 17.000 TL Max Panoramik Açılabilir Cam Tavan 70.000 TL Max Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar 70.000 TL Max Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera) 49.000 TL Max

Elektrikli e-C4 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 115 kW Elektrikli Motor Max 2.375.000 TL 2.150.000 TL

Elektrikli e-C4, kompakt hatchback formunu tamamen elektrikli sürüş karakteriyle bir araya getiriyor. Max donanımıyla sunulan model, şehir içi kullanımda sessiz sürüş ve otomatik kullanım kolaylığı arayan Citroen kullanıcıları için konumlanıyor.

Elektrikli e-C4 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya 12.500 TL Max Özel Metalik Boya 13.900 TL Max Siyah Tavan 11.900 TL Max Panoramik Açılabilir Cam Tavan 48.700 TL Max Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar 48.700 TL Max Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera) 34.100 TL Max

C4 Hybrid 145 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 Hybrid 145 eDCS6 You 2.230.000 TL 2.075.000 TL 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Max 2.345.000 TL 2.245.000 TL

C4 Hybrid 145, Citroen’in kompakt sınıftaki hibrit modeli olarak Eylül 2026 fiyat listesinde yer alıyor. You ve Max donanımlarıyla sunulan araç, günlük kullanımda kompakt gövde yapısı ve hibrit motor seçeneğini birlikte değerlendiren kullanıcılara sesleniyor.

C4 Hybrid 145 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya 18.000 TL Tümü Özel Metalik Boya 20.000 TL Tümü Siyah Tavan 17.000 TL Tümü Panoramik Açılabilir Cam Tavan 70.000 TL Max Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar 70.000 TL Max Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera) 49.000 TL Max

Elektrikli e-C3 Aircross fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil Max 1.855.000 TL - 83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil Collection 1.970.000 TL - 83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil Max 2.000.000 TL -

Elektrikli e-C3 Aircross, SUV gövde yapısını elektrikli motor seçeneğiyle birleştiren modellerden biri olarak listede yer alıyor. Standart menzil ve uzun menzil seçenekleriyle sunulan model, daha geniş kullanım alanı arayan elektrikli otomobil kullanıcılarına hitap ediyor.

Elektrikli e-C3 Aircross opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya 12.500 TL Tümü 11 kW OBC (Yerleşik Şarj Cihazı) + Trifaze Şarj Kablosu (7,4 kW OBC + Monofaze şarj kablosu yerine) 18.000 TL Tümü

C3 Aircross Hybrid 145 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Plus 2.275.000 TL - 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Max 2.300.000 TL 2.200.000 TL 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Collection 2.270.000 TL 2.170.000 TL

C3 Aircross Hybrid 145, Eylül 2026'da Plus, Collection ve Max donanımlarıyla listeleniyor. Collection ve Max versiyonlarında Eylül ayına özel fiyat avantajları dikkat çekiyor.

C3 Aircross Hybrid 145 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya 18.000 TL Tümü

Elektrikli e-C3 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 83 kW Elektrikli Motor Plus 1.640.000 TL - 83 kW Elektrikli Motor Max 1.720.000 TL 1.600.000 TL

Elektrikli e-C3, Citroen’in şehir odaklı elektrikli modellerinden biri olarak Eylül 2026 listesinde yer alıyor. Plus ve Max donanımlarıyla sunulan model, markanın elektrikli otomobil ürün gamına daha erişilebilir seviyeden giriş yapmak isteyenlere sesleniyor.

Elektrikli e-C3 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya 12.000 TL Tümü 11 kW OBC (Yerleşik Şarj Cihazı) + Trifaze Şarj Kablosu (7,4 kW OBC + Monofaze şarj kablosu yerine) 18.000 TL Tümü

Ami fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 6 kW Elektrik Motor Ami 600.000 TL 570.000 TL 6 kW Elektrik Motor Ami Dark Side 615.000 TL 585.000 TL 6 kW Elektrik Motor Ami Sunrise 640.000 TL 610.000 TL 6 kW Elektrik Motor Ami Sunset 640.000 TL 610.000 TL

Ami'nin Eylül 2026 fiyat listesinde Ami, Dark Side, Sunrise ve Sunset olmak üzere dört versiyon bulunuyor. Giriş versiyonu 600.000 TL'den başlarken Eylül ayına özel avantajlı fiyat 570.000 TL olarak açıklanıyor. Sunrise ve Sunset versiyonlarının fiyatı ise 640.000 TL, avantajlı fiyatları 610.000 TL.

Ami opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.