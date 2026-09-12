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Eylül 2026 Honda Fiyat Listesi Belli Oldu: HR-V'de Kampanya Devam Ediyor

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Eylül 2026 Honda fiyat listesi belli oldu. Güncel listede HR-V e:HEV, iki farklı donanım seviyesi ve kampanyalı fiyatlarıyla öne çıkarken ZR-V, Prelude ve CR-V tarafında Advance donanımı bulunuyor.

Eylül 2026 Honda Fiyat Listesi Belli Oldu: HR-V'de Kampanya Devam Ediyor
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Honda, Eylül 2026 dönemi için geçerli güncel otomobil fiyat listesini paylaştı. Markanın güncel listesinde Jazz e:HEV, HR-V e:HEV, ZR-V e:HEV, Prelude e:HEV ve CR-V e:HEV modelleri yer alıyor.

Bu içerikte Honda’nın Eylül 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve kampanyalı satış fiyatlarını inceliyoruz.

İçerikten Görseller

Eylül 2026 Honda Fiyat Listesi Belli Oldu: HR-V'de Kampanya Devam Ediyor
Honda Jazz
Honda HR-V
Honda ZR-V
Honda Prelude +1

Honda fiyat listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Jazz e:HEV 2.600.000 TL -
HR-V e:HEV 2.740.000 TL 2.389.000 TL
ZR-V e:HEV 4.970.000 TL -
Prelude e:HEV 5.600.000 TL -
CR-V e:HEV 6.160.000 TL -

Jazz e:HEV fiyatları - Eylül 2026

Honda Jazz

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5L Hibrit Crosstar Otomatik 2.600.000 TL -

Honda Jazz e:HEV, 1.5 litrelik hibrit motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla fiyat listesinde yer alıyor. Crosstar donanımıyla listelenen model, günlük kullanımda kolay manevra kabiliyeti ve hibrit sürüş karakteri arayan kullanıcılar için konumlanıyor. Honda'nın güncel bilgilerine bakıldığında bu modelin satışlarının Ekim 2026’dan itibaren başlayacağı belirtiliyor.

Jazz e:HEV opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

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HR-V e:HEV fiyatları - Eylül 2026

Honda HR-V

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5L Hibrit Elegance Otomatik 2.740.000 TL 2.389.000 TL
1.5L Hibrit Advance Otomatik 2.895.000 TL 2.730.000 TL

HR-V e:HEV, kompakt SUV sınıfında hibrit motorlu seçenek arayan kullanıcılar için listede yer alıyor. Elegance ve Advance donanımlarıyla sunulan modelde Eylül 2026 döneminde iki versiyon için de kampanyalı satış fiyatı paylaşılmış durumda.

HR-V e:HEV opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

ZR-V e:HEV fiyatları - Eylül 2026

Honda ZR-V

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
2.0L Hibrit Advance Otomatik 4.970.000 TL -

ZR-V e:HEV, Honda’nın SUV ürün gamında daha geniş kullanım alanı ve hibrit motor yapısını bir araya getiren modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Advance donanımıyla listelenen araç, aile kullanımı ve şehir dışı yolculuklarda daha kapsamlı bir SUV alternatifi arayanlara hitap ediyor.

ZR-V e:HEV opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Prelude e:HEV fiyatları - Eylül 2026

Honda Prelude

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
2.0L Hibrit Advance Otomatik 5.600.000 TL -

Prelude e:HEV, Honda’nın Eylül 2026 fiyat listesinde yeni ibaresiyle yer alan modellerden biri oldu. Hibrit motorlu yapısı ve Advance donanımıyla listelenen model, ürün gamında daha farklı karaktere sahip bir seçenek olarak konumlanıyor.

Prelude e:HEV opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

CR-V e:HEV fiyatları - Eylül 2026

Honda CR-V

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
2.0L Hibrit Advance Otomatik 6.160.000 TL -

CR-V e:HEV, Honda’nın SUV ailesinde daha üst seviyede konumlanan hibrit modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Advance donanımıyla sunulan araç, geniş yaşam alanı, yüksek sürüş pozisyonu ve aile kullanımına uygun SUV yapısını bir arada arayan kullanıcılara sesleniyor.

CR-V e:HEV opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

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