Eylül 2026 Hyundai Fiyat Listesi Belli Oldu: IONIQ 5 N’de 405 Bin TL İndirim!

Hyundai’nin Eylül 2026 fiyat listesi açıklandı. Markanın güncel listesinde i20, BAYON, TUCSON, INSTER ve IONIQ ailesi yer alıyor.

Hyundai, Eylül 2026 döneminde geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Markanın güncel ürün gamında yerli üretim i20 ve BAYON’un yanı sıra i30, KONA, TUCSON, INSTER, KONA Elektrik, IONIQ 5, IONIQ 5 N, Yeni IONIQ 6, IONIQ 9, TUCSON Hibrit ve SANTA FE Hibrit bulunuyor.

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Bu içerikte Hyundai’nin Eylül 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, azami liste fiyatlarını, kampanyalı satış fiyatlarını ve paylaşılan renk opsiyonu bedellerini inceliyoruz.

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Hyundai fiyat listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı i20 1.562.000 TL 1.555.000 TL i30 2.099.000 TL 2.099.000 TL BAYON 1.642.000 TL 1.625.000 TL KONA 2.366.000 TL 2.295.000 TL TUCSON 2.577.000 TL 2.577.000 TL INSTER 1.640.000 TL 1.490.000 TL KONA Elektrik 2.400.000 TL 2.270.000 TL IONIQ 5 3.246.000 TL 3.246.000 TL IONIQ 5 N 6.205.000 TL 5.800.000 TL Yeni IONIQ 6 3.225.000 TL 3.225.000 TL IONIQ 9 5.930.000 TL 5.930.000 TL TUCSON Hibrit 3.720.000 TL 3.720.000 TL SANTA FE Hibrit 6.120.000 TL 6.120.000 TL STARIA Hibrit 2.721.000 TL 2.590.000 TL

i20 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Jump GSR2C & E-Call, Manuel (2026) 1.562.000 TL 1.555.000 TL 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Jump GSR2C & E-Call, DCT (2026) 1.736.000 TL 1.736.000 TL 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Style GSR2C & E-Call, DCT (2026) 1.890.000 TL 1.760.000 TL 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Elite GSR2C & E-Call, DCT (2026) 2.068.000 TL 1.892.804 TL

Hyundai i20, Eylül 2026 listesinde 1.0 T-GDI 90 PS benzinli motor, manuel ve DCT şanzıman seçenekleriyle bulunuyor. Style versiyonunda 130.000 TL'ye varan indirim uygulanıyor.

i20 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 9.000 TL -

i30 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 T-GDI 150 PS, Benzin Comfort, DCT (2026) 2.099.000 TL 2.099.000 TL 1.6 T-GDI 150 PS, Benzin Prime, DCT (2026) 2.299.000 TL 2.299.000 TL

Hyundai i30, kompakt hatchback sınıfında benzinli motor ve DCT şanzıman kombinasyonuyla sunuluyor. Comfort ve Prime donanım seviyelerine sahip model, günlük kullanımda hatchback pratikliğini daha güçlü bir motor seçeneğiyle birleştirmek isteyen kullanıcılara yönelik bir alternatif oluşturuyor.

i30 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 11.000 TL -

BAYON fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Jump, Manuel (2026) 1.642.000 TL 1.625.000 TL 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Jump GSR2C & E-Call, DCT (2026) 1.726.000 TL 1.646.000 TL 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Style GSR2C & E-Call, DCT (2026) 2.045.000 TL 1.848.443 TL 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Elite GSR2C & E-Call, DCT (2026) 2.192.000 TL 2.057.000 TL

BAYON, Eylül 2026 listesinde 1.0 T-GDI 90 PS benzinli motorla manuel ve DCT seçeneklerine sahip. Jump, Style ve Elite donanımlarıyla geniş bir versiyon yapısı sunuyor. Style paketlerdeki fiyat avantajı öne çıkıyor.

BAYON opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 9.000 TL -

KONA fiyatları - Eylül 2026

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin Prime, DCT (2025) 2.366.000 TL 2.295.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin Prime, DCT (2026) 2.384.050 TL 2.353.050 TL

Hyundai KONA, kompakt SUV sınıfında benzinli motor ve DCT şanzımanla sunulan modellerden biri. Eylül 2026 listesinde 2025 ve 2026 model yılı seçenekleri ayrı fiyatlarla yer alıyor.

KONA opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 10.000 TL -

TUCSON fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 CRDi 136 PS, Dizel 4x4 Elite Plus, DCT (2025) 3.682.000 TL 3.592.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin 4x2 Comfort, DCT (2026) 2.577.000 TL 2.577.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin 4x2 Prime, DCT (2026) 2.771.000 TL 2.679.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin 4x2 Elite, DCT (2026) 3.470.000 TL 3.340.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin 4x4 Elite Plus, DCT (2026) 3.770.000 TL 3.640.000 TL 1.6 CRDi 136 PS, Dizel 4x4 Comfort Sunroof, DCT (2026) 2.760.000 TL 2.760.000 TL

TUCSON, Hyundai SUV ailesinin geniş motor ve donanım seçeneklerine sahip modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Benzinli ve dizel motorların yanında 4x2 ve 4x4 çekiş seçenekleri sunuluyor.

TUCSON opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 14.000 TL -

INSTER fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 71,1 kW, Elektrik Dynamic, Otomatik (2026) 1.640.000 TL 1.490.000 TL 84,5 kW, Elektrik Advance, Otomatik (2026) 1.890.000 TL 1.740.000 TL 84,5 kW, Elektrik Cross Advance, Otomatik (2026) 1.940.000 TL 1.790.000 TL 84,5 kW, Elektrik Advance, Otomatik (2025) 1.845.000 TL 1.695.000 TL

INSTER, Eylül listesinde 2025 ve 2026 model yılıyla Advance, Dynamic ve Cross Advance seçeneklerine sahip. Hyundai tüm INSTER versiyonlarında 150.000 TL indirim uyguluyor. Böylece giriş seviyesindeki Dynamic versiyonunun kampanyalı fiyatı 1.490.000 TL oluyor.

INSTER opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 9.000 TL -

KONA Elektrik fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 99 kW Elektrik Advance, Otomatik (2025) 2.400.000 TL 2.270.000 TL 99 kW Elektrik Advance GSR-2-C, Otomatik (2026) 2.450.000 TL 2.320.000 TL

KONA Elektrik, Eylül listesinde 2025 ve 2026 model yılı seçenekleriyle yer alıyor. Her iki versiyonda da 130.000 TL indirim uygulanıyor. 2025 modelin kampanyalı fiyatı 2.270.000 TL, 2026 modelin kampanyalı fiyatı ise 2.320.000 TL.

KONA Elektrik opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 10.000 TL -

IONIQ 5 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 125 kW Elektrik Dynamic Visionroof, Otomatik (2026) 3.246.000 TL 3.246.000 TL 160 kW Elektrik Progressive, Otomatik (2026) 3.999.000 TL 3.999.000 TL

IONIQ 5'in Eylül 2026 fiyat listesinde giriş versiyonu 3.246.000 TL. Dynamic Visionroof 125 kW 4x2 versiyonunda kampanyalı fiyat da 3.246.000 TL olarak açıklanıyor.

IONIQ 5 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 15.000 TL -

IONIQ 5 N fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 448 kW Elektrik 4x4 N, Otomatik (2025) 6.205.000 TL 5.800.000 TL

IONIQ 5 N, IONIQ 5 ailesinin daha yüksek performansa odaklanan tamamen elektrikli versiyonu olarak ayrı bir konumda bulunuyor. Eylül 2026 listesinde 2025 model yılı ve tek versiyonla sunulan otomobilde 405 bin TL indirim uygulanıyor. Kampanyalı satış fiyatı 5.800.000 TL olarak paylaşılıyor.

IONIQ 5 N opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Yeni IONIQ 6 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 125 kW Elektrik Standart Menzil Advance, Otomatik (2026) 3.225.000 TL 3.225.000 TL 160 kW Elektrik Uzun Menzil Progressive, Otomatik (2026) 3.770.000 TL 3.770.000 TL

Yeni IONIQ 6, Eylül ayında 3.225.000 TL'den başlayan fiyatla listeleniyor. Bu fiyat aynı zamanda 125 kW Advance 4x2 versiyonu için azami kampanyalı satış fiyatı.

Yeni IONIQ 6 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 15.000 TL -

IONIQ 9 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 160 kW / 218 PS, Elektrik 4x2 Progressive, Otomatik (2026) 5.930.000 TL 5.930.000 TL 226 kW / 307 PS, Elektrik 4x4 Calligraphy, Otomatik (2026) 7.080.000 TL 7.080.000 TL

IONIQ 9, Hyundai’nin tamamen elektrikli ürün gamındaki büyük gövdeli seçeneklerinden biri olarak 4x2 ve 4x4 alternatifleriyle sunuluyor. Progressive ve Calligraphy donanımlarına sahip model, geniş kullanım alanı ve elektrikli sürüş yapısını birlikte arayan kullanıcılara hitap ediyor.

IONIQ 9 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 18.000 TL -

TUCSON Hibrit fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 T-GDI 215 PS HEV, Benzin 4x2 Elite, Otomatik (2025) 3.720.000 TL 3.720.000 TL

TUCSON Hibrit, TUCSON ailesinde benzinli motoru hibrit sistemle birleştiren seçenek olarak listede yer alıyor. Elite donanımı ve otomatik şanzımanla sunulan 2025 model yılı araç, SUV kullanım karakterini hibrit sürüş yapısıyla birlikte değerlendirmek isteyen kullanıcılara yönelik bir alternatif oluşturuyor.

TUCSON Hibrit opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 14.000 TL -

SANTA FE Hibrit fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 T-GDI HEV 239 PS, Benzin 4x4 Progressive, Otomatik (2026) 6.120.000 TL 6.120.000 TL

SANTA FE Hibrit, Eylül ayında 1.6 T-GDI HEV 239 PS 4WD Progressive versiyonuyla yer alıyor.

SANTA FE Hibrit opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik / Sedefli Renk 21.000 TL -

Kaynak: Hyundai Türkiye