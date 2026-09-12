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Eylül 2026 Jeep Fiyat Listesi Belli Oldu: 337 Bin TL'lik Fiyat Avantajı!

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Jeep'in Eylül 2026 fiyat listesi belli oldu. Listede yenilenen Avenger ailesi; e-Hybrid, %100 elektrikli ve 4xe seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Eylül 2026 Jeep Fiyat Listesi Belli Oldu: 337 Bin TL'lik Fiyat Avantajı!
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Jeep, Eylül 2026 dönemi için geçerli güncel fiyat listesini paylaştı. Yenilenen Avenger ailesi; e-Hybrid, %100 elektrikli ve 4xe seçenekleriyle satışa sunulurken, Compass e-Hybrid'de kampanyalı fiyat avantajı dikkat çekiyor.

Bu içerikte Jeep’in Eylül 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını ve paylaşılan kampanyalı fiyatlarını inceliyoruz. Aşağıdaki tabloda markanın güncel başlangıç fiyatlarını, devamında ise her modelin versiyon detaylarını bulabilirsiniz.

İçerikten Görseller

Eylül 2026 Jeep Fiyat Listesi Belli Oldu: 337 Bin TL'lik Fiyat Avantajı!
Jeep Avenger e-hybrid
Yeni Avenger %100 Elektrikli
Jeep Avenger 4xe hybrid
Jeep Compass

Jeep fiyat listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Avenger %100 Elektrikli 2.425.000 TL 2.305.000 TL
Avenger E-Hybrid 2.589.000 TL 2.339.550 TL
Avenger 4xe 3.000.000 TL 2.880.000 TL
Compass E-Hybrid 3.083.000 TL 2.883.000 TL

Yeni Avenger E-Hybrid fiyatları - Eylül 2026

Jeep Avenger e-hybrid

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 110 BG, Benzinli Hibrit, 4x2 Summit, Çift Kavramalı Otomatik 2.589.000 TL 2.339.550 TL

Yeni Jeep Avenger e-Hybrid, 110 BG sistem gücü sunan 48V hibrit teknolojisiyle Türkiye'de satışa sunuluyor. Modelde elektrik motorunun entegre edildiği 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman görev yapıyor. Jeep, düşük hızlarda elektrik motorundan yararlanabilen sistemin özellikle şehir içindeki kullanımda verimliliği desteklediğini belirtiyor.

Yeni Avenger E-Hybrid opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Yeni Avenger %100 Elektrikli fiyatları - Eylül 2026

Yeni Avenger %100 Elektrikli

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrik, 4x2 Summit 2.425.000 TL 2.305.000 TL

Yeni Jeep Avenger %100 Elektrikli, tamamen elektrikli sürüş deneyimini kompakt SUV gövdesiyle bir araya getiriyor. Jeep'in güncel model sayfasında araç 156 HP güç ve 400 kilometreye varan elektrikli menzil ile tanımlanıyor.

Yeni Avenger %100 Elektrikli opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Yeni Avenger 4xe fiyatları - Eylül 2026

Jeep Avenger 4xe hybrid

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 145 BG, Benzinli Hibrit, 4x4 Overland, Otomatik 3.000.000 TL 2.880.000 TL

Jeep Avenger 4xe, markanın Avenger ailesindeki dört tekerlekten çekişli hibrit seçenek olarak öne çıkıyor. Jeep, modeli konfor ve çok yönlülüğü bir araya getiren bir SUV olarak konumlandırırken 4xe teknolojisiyle farklı sürüş koşullarında kullanılabilecek bir yapı sunuyor.

Yeni Avenger 4xe opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Compass E-Hybrid fiyatları - Eylül 2026

Jeep Compass

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Benzinli Hibrit, 4x2 Limited, Otomatik 3.083.000 TL 2.883.000 TL
Benzinli Hibrit, 4x2 Summit, Otomatik 3.460.000 TL 3.123.000 TL

Compass e-Hybrid, Jeep'in Türkiye'deki daha büyük SUV seçeneği olarak ürün gamında yer almaya devam ediyor. Eylül 2026 listesinde model Limited ve Summit donanım seviyeleriyle sunuluyor.

Compass E-Hybrid opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat
Premium Ses Sistemi 50.000 TL
İç Döşeme Renk Opsiyonu 50.000 TL
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