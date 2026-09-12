Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Eylül 2026 Lexus Fiyat Listesi Belli Oldu: RX 500h Fiyat Avantajı ile Dikkat Çekiyor

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Lexus’un Eylül 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel listesinde LBX Hybrid, NX Hybrid, RX Hybrid, RX Performans Hybrid ve LM Hybrid modelleri yer alıyor.

Eylül 2026 Lexus Fiyat Listesi Belli Oldu: RX 500h Fiyat Avantajı ile Dikkat Çekiyor
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Lexus, Eylül 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede markanın hibrit ürün gamında yer alan LBX Hybrid, NX Hybrid, RX Hybrid, RX Performans Hybrid ve LM Hybrid modelleri bulunuyor.

Bu içerikte Lexus’un Eylül 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını ve paylaşılan kampanyalı fiyatları inceliyoruz. İlk olarak markanın güncel başlangıç fiyatlarına bakalım.

İçerikten Görseller

Eylül 2026 Lexus Fiyat Listesi Belli Oldu: RX 500h Fiyat Avantajı ile Dikkat Çekiyor
Lexus LBX
Lexus NX
Lexus RX
Lexus RX +1

Lexus fiyat listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı 2025 MY Kampanyalı Fiyatı
LBX Hybrid 3.220.000 TL 2.865.000 TL
NX Hybrid 8.700.000 TL -
RX Hybrid 10.970.000 TL -
RX Performans Hybrid 12.785.000 TL 9.980.000 TL
LM Hybrid 17.620.000 TL -

LBX Hybrid fiyatları - Eylül 2026

Lexus LBX

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1490 cc Hybrid LBX E-CVT 3.220.000 TL 2.865.000 TL
1490 cc Hybrid LBX Elegant E-CVT 3.380.000 TL 2.980.000 TL
1490 cc Hybrid LBX Relax E-CVT 4.275.000 TL -
1490 cc Hybrid LBX Cool E-CVT 4.425.000 TL -

Lexus LBX Hybrid, markanın ürün gamında daha kompakt yapısıyla öne çıkan hibrit modellerden biri olarak listede yer alıyor. E-CVT şanzımanla sunulan model, farklı donanım seviyeleriyle şehir içi kullanım ve premium kompakt SUV beklentisini aynı potada değerlendiren kullanıcılara hitap ediyor.

LBX Hybrid opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

NX Hybrid fiyatları - Eylül 2026

Lexus NX

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
2487 cc Hybrid NX 350h 4x4 Executive E-CVT 8.700.000 TL -
2487 cc Hybrid NX 350h 4x4 Exclusive E-CVT 9.185.000 TL -

NX Hybrid, Lexus’un SUV ürün gamında konumlanan hibrit seçeneklerinden biri olarak Ağustos 2026 listesinde üç farklı donanımla sunuluyor. Business Plus, Executive ve Exclusive versiyonlarıyla listelenen model, daha yüksek sürüş pozisyonu ve premium kullanım beklentisini bir araya getiriyor.

NX Hybrid opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

RX Hybrid fiyatları - Eylül 2026

Lexus RX

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
2487 cc Hybrid RX 350h AWD Executive E-CVT 10.970.000 TL -
2487 cc Hybrid RX 350h AWD Exclusive E-CVT 11.845.000 TL -

RX Hybrid, Lexus’un daha üst sınıfa konumlanan SUV modellerinden biri olarak hibrit motor yapısıyla listede bulunuyor. Executive ve Exclusive donanımlarıyla sunulan model, aile kullanımı, uzun yol konforu ve premium SUV karakterini birlikte arayan kullanıcılar için seçenek oluşturuyor.

RX Hybrid opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

RX Performans Hybrid fiyatları - Eylül 2026

Lexus RX

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
2393 cc Hybrid RX 500h AWD F Sport 6AT 12.785.000 TL 9.980.000 TL

RX Performans Hybrid, RX ailesi içinde daha dinamik karaktere sahip versiyon olarak listede yer alıyor. 6AT şanzımanlı RX 500h AWD F Sport seçeneğinde paylaşılan 2025 MY kampanyalı anahtar teslim fiyat, Eylül 2026 Lexus listesinin dikkat çeken başlıklarından biri oluyor.

RX Performans Hybrid opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

LM Hybrid fiyatları - Eylül 2026

Lexus LM

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
2487 cc Hybrid LM 350h 4 Koltuklu E-CVT 20.370.000 TL -
2487 cc Hybrid LM 350h 7 Koltuklu E-CVT 17.620.000 TL -

LM Hybrid, Lexus ürün gamında lüks yolcu taşımaya odaklanan özel modellerden biri olarak konumlanıyor. 4 koltuklu ve 7 koltuklu versiyonlarla listelenen model, geniş yaşam alanı ve üst seviye konfor beklentisi olan kullanıcılar için farklı bir alternatif sunuyor.

LM Hybrid opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Piyasada Az Bilinen Ama Çok Sağlam Otomatik Vitese Sahip Arabalar

Piyasada Az Bilinen Ama Çok Sağlam Otomatik Vitese Sahip Arabalar

Bir Çinli Otomobil Markası Daha Türkiye'ye Geldi: İşte İlk Modeller ve Fiyatları

Bir Çinli Otomobil Markası Daha Türkiye'ye Geldi: İşte İlk Modeller ve Fiyatları

Tesla Eylül 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu

Tesla Eylül 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu

Çok Uygun Fiyatlı 2027 Dacia Spring Tanıtıldı: Türkiye’ye de Gelecek!

Çok Uygun Fiyatlı 2027 Dacia Spring Tanıtıldı: Türkiye’ye de Gelecek!

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Eylül 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Açıklandı: 200 Bin TL Zam!

Eylül 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Açıklandı: 200 Bin TL Zam!

Eylül 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Sınırlı Sayıda %0 Faizli Finansman!

Eylül 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Sınırlı Sayıda %0 Faizli Finansman!

Eylül 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Açıklandı: En Ucuz Model Bile Dudak Uçuklatıyor

Eylül 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Açıklandı: En Ucuz Model Bile Dudak Uçuklatıyor

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

KVKK’dan Sosyal Medyadaki 80’ler Akımı İçin Uyarı

KVKK’dan Sosyal Medyadaki 80’ler Akımı İçin Uyarı

Piyasada Az Bilinen Ama Çok Sağlam Otomatik Vitese Sahip Arabalar

Piyasada Az Bilinen Ama Çok Sağlam Otomatik Vitese Sahip Arabalar

Yeni Fiat Grizzly İlk Kez Kanlı Canlı Görüntülendi: İşte Tasarımı, Özellikleri ve Tahmini Fiyatı!

Yeni Fiat Grizzly İlk Kez Kanlı Canlı Görüntülendi: İşte Tasarımı, Özellikleri ve Tahmini Fiyatı!

iPhone 17 Pro Max ile iPhone 18 Pro Max'i Karşılaştırdık: Farkları Ne?

iPhone 17 Pro Max ile iPhone 18 Pro Max'i Karşılaştırdık: Farkları Ne?

Pickup Sevenler Toplansın: Renault Niagara Tanıtıldı!

Pickup Sevenler Toplansın: Renault Niagara Tanıtıldı!

[11-14 Eylül] 7.000 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[11-14 Eylül] 7.000 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com