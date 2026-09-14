Eylül 2026 Nissan fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel listesinde Qashqai, Qashqai Yeni e-POWER, Juke, X-Trail Mild Hybrid modelleri yer alıyor.

Nissan, Eylül 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Qashqai, Qashqai Yeni e-POWER, Juke, X-Trail Mild Hybrid, Townstar Van ve Townstar Combi EV modelleri listede yer alıyor. Özellikle X-Trail Mild Hybrid'in kampanyalı fiyatlarında dikkat çeken düşüşler bulunurken, Qashqai ve Juke tarafında da liste ve kampanyalı fiyatlar güncellendi.

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Bu içerikte Nissan’ın Eylül 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz.

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Nissan fiyat listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Nissan Qashqai 2.844.500 TL 2.249.000 TL Nissan Qashqai Yeni e-POWER 3.668.400 TL 3.568.400 TL Nissan Juke 2.328.700 TL 1.899.000 TL Nissan X-Trail Mild Hybrid 5.098.300 TL 4.350.000 TL Yeni Nissan Townstar Van 1.429.300 TL - Yeni Nissan Townstar Combi EV 2.486.500 TL -

Nissan Qashqai fiyatları - Eylül 2026

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 2.844.500 TL 2.249.000 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 3.278.500 TL 2.774.100 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 3.489.200 TL 2.964.000 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design 3.743.500 TL 3.743.500 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 3.785.200 TL 3.785.200 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 3.933.100 TL 3.933.100 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 3.937.400 TL 3.937.400 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 4.058.600 TL 4.058.600 TL

Kompakt SUV sınıfında markanın en bilinen modellerinden biri olan Nissan Qashqai, Eylül 2026 listesinde geniş donanım seçenekleriyle yer alıyor. Mild Hybrid motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla sunulan modelde Designpack versiyonundaki kampanyalı fiyat öne çıkıyor.

Nissan Qashqai opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Siyah tavan rengi çift renk opsiyonu 25.000 TL İlgili versiyonlar

Nissan Qashqai Yeni e-POWER fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat e-POWER 190PS Designpack 3.668.400 TL 3.568.400 TL e-POWER 190PS Skypack 4.115.200 TL 4.015.200 TL e-POWER 190PS N-Design 4.250.700 TL 4.150.700 TL e-POWER 190PS Platinum 4.381.400 TL 4.281.400 TL e-POWER 190PS Platinum Premium 4.529.200 TL 4.429.200 TL

Qashqai Yeni e-POWER, 190 PS e-POWER sistemiyle Designpack, Skypack, N-Design, Platinum ve Platinum Premium donanımlarında sunuluyor. Eylül ayında modelin tüm versiyonlarında 100.000 TL nakit alım indirimi uygulanıyor.

Nissan Qashqai Yeni e-POWER opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Siyah tavan rengi çift renk opsiyonu 25.000 TL İlgili versiyonlar

Nissan Juke fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 DIG-T 115PS, Benzin Tekna Plus DCT 2.328.700 TL 1.899.000 TL 1.0 DIG-T 115PS, Benzin Platinum DCT 2.456.100 TL 2.129.100 TL 1.0 DIG-T 115PS, Benzin Platinum Premium DCT 2.828.400 TL 2.728.400 TL

Nissan Juke, kompakt crossover sınıfında tasarım odaklı karakteriyle öne çıkan modellerden biri. Eylül 2026 listesinde 1.0 DIG-T motor ve DCT şanzımanla sunulan araç, Tekna Plus, Platinum ve Platinum Premium donanım seçenekleriyle satışta bulunuyor.

Nissan Juke opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Çift renk opsiyonu 15.000 TL Platinum, Platinum Premium

Nissan X-Trail Mild Hybrid fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum 5.098.300 TL 4.350.000 TL 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium 5.615.600 TL 4.800.000 TL

Nissan X-Trail Mild Hybrid, markanın daha geniş SUV beklentilerine yanıt veren modellerinden biri olarak Eylül 2026 listesinde yer alıyor. Platinum ve Platinum Premium donanımlarıyla sunulan model, aile kullanımı ve uzun yol odaklı SUV arayanlara hitap ediyor.

Nissan X-Trail Mild Hybrid opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Siyah/Gri tavan rengi çift renk opsiyonu 0 TL İlgili versiyonlar

Kaynak: Nissan Türkiye