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Eylül 2026 OMODA ve JAECOO Fiyat Listesi Açıklandı: JAECOO 7 Revive'de İndirim Fırsatı!

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OMODA ve JAECOO’nun Eylül 2026 güncel fiyatları belli oldu. Listede OMODA 7 Neo’dan JAECOO 7 Evolve 4x4’e kadar modeller yer alırken en uygun seçenek olarak 2,27 milyon TL’lik fiyatıyla JAECOO 7 Revive öne çıkıyor.

Eylül 2026 OMODA ve JAECOO Fiyat Listesi Açıklandı: JAECOO 7 Revive'de İndirim Fırsatı!
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

OMODA ve JAECOO, Eylül 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Güncel listede OMODA 5 Neo, OMODA 5 Ultima, JAECOO 7 Revive ve JAECOO 7 Evolve seçenekleri yer alıyor.

Bu içerikte OMODA ve JAECOO’nun Eylül 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarını inceliyoruz.

İçerikten Görseller

Eylül 2026 OMODA ve JAECOO Fiyat Listesi Açıklandı: JAECOO 7 Revive'de İndirim Fırsatı!
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OMODA 5
JAECOO 7 Revive
JAECOO 7 Evolve +1

OMODA ve JAECOO fiyat listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
OMODA 7 Neo 2.890.000 TL -
OMODA 5 Ultima 2.300.000 TL -
JAECOO 7 Revive 4x2 - 2025 2.270.000 TL -
JAECOO 7 Revive 4x2 - 2026 2.390.000 TL -
JAECOO 7 Evolve 4x2 2.600.000 TL -
JAECOO 7 Evolve 4x4 2.910.000 TL -

OMODA 7 Neo fiyatları - Eylül 2026

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.598 cc - 145 bg Benzin Neo 4x2, 7 İleri Otomatik DCT 2.890.000 TL -

OMODA 7 Neo, benzinli motor, 4x2 çekiş sistemi ve 7 ileri otomatik DCT şanzımanla fiyat listesinde yer alıyor.

OMODA 7 Neo opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

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OMODA 5 Ultima fiyatları - Eylül 2026

OMODA 5

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.598 cc - 145 bg Benzin Ultima 4x2, 7 İleri Otomatik DCT 2.300.000 TL -

OMODA 5 Ultima, aynı motor ve şanzıman bilgileriyle listelenen OMODA 5 ailesinin diğer seçeneği olarak öne çıkıyor. 4x2 çekiş yapısına sahip model, Eylül 2026 listesinde OMODA tarafındaki en düşük fiyatlı versiyon olarak dikkat çekiyor.

OMODA 5 Ultima opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

JAECOO 7 Revive fiyatları - Eylül 2026

JAECOO 7 Revive

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.598 cc - 145 bg Benzin Revive 4x2 (Önden Çekiş), 7 İleri Otomatik DCT 2.270.000 TL 2.390.000 TL

JAECOO 7 Revive, 4x2 önden çekiş sistemi ve 7 ileri otomatik DCT şanzımanla satışa sunuluyor.

JAECOO 7 Revive opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

JAECOO 7 Evolve 4x2 fiyatları - Eylül 2026

JAECOO 7 Evolve

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.598 cc - 145 bg Benzin Evolve 4x2 (Önden Çekişli), 7 İleri Otomatik DCT 2.600.000 TL -

JAECOO 7 Evolve 4x2, Revive versiyonunun üzerinde konumlanan Evolve donanımıyla fiyat listesinde yer alıyor. Benzinli motor ve 7 ileri otomatik DCT şanzımanla sunulan model, önden çekişli SUV kullanımı arayanlar için ayrı bir seçenek oluşturuyor.

JAECOO 7 Evolve 4x2 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

JAECOO 7 Evolve 4x4 fiyatları - Eylül 2026

JAECOO 7 Evolve

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.598 cc - 145 bg Benzin Evolve 4x4, 7 İleri Otomatik DCT 2.910.000 TL -

JAECOO 7 Evolve 4x4, Eylül 2026 fiyat listesinde markanın en pahalı seçeneği olarak öne çıkıyor. 2026 model yılı versiyon; 1.598 cc, 145 bg benzinli motor, 4x4 çekiş sistemi ve 7 ileri otomatik DCT şanzımanla 2.910.000 TL fiyatla listeleniyor.

JAECOO 7 Evolve 4x4 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: OMODA | JAECOO

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