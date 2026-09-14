OMODA ve JAECOO’nun Eylül 2026 güncel fiyatları belli oldu. Listede OMODA 7 Neo’dan JAECOO 7 Evolve 4x4’e kadar modeller yer alırken en uygun seçenek olarak 2,27 milyon TL’lik fiyatıyla JAECOO 7 Revive öne çıkıyor.

OMODA ve JAECOO, Eylül 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Güncel listede OMODA 5 Neo, OMODA 5 Ultima, JAECOO 7 Revive ve JAECOO 7 Evolve seçenekleri yer alıyor.

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Bu içerikte OMODA ve JAECOO’nun Eylül 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarını inceliyoruz.

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OMODA ve JAECOO fiyat listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı OMODA 7 Neo 2.890.000 TL - OMODA 5 Ultima 2.300.000 TL - JAECOO 7 Revive 4x2 - 2025 2.270.000 TL - JAECOO 7 Revive 4x2 - 2026 2.390.000 TL - JAECOO 7 Evolve 4x2 2.600.000 TL - JAECOO 7 Evolve 4x4 2.910.000 TL -

OMODA 7 Neo fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.598 cc - 145 bg Benzin Neo 4x2, 7 İleri Otomatik DCT 2.890.000 TL -

OMODA 7 Neo, benzinli motor, 4x2 çekiş sistemi ve 7 ileri otomatik DCT şanzımanla fiyat listesinde yer alıyor.

OMODA 7 Neo opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

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OMODA 5 Ultima fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.598 cc - 145 bg Benzin Ultima 4x2, 7 İleri Otomatik DCT 2.300.000 TL -

OMODA 5 Ultima, aynı motor ve şanzıman bilgileriyle listelenen OMODA 5 ailesinin diğer seçeneği olarak öne çıkıyor. 4x2 çekiş yapısına sahip model, Eylül 2026 listesinde OMODA tarafındaki en düşük fiyatlı versiyon olarak dikkat çekiyor.

OMODA 5 Ultima opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

JAECOO 7 Revive fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.598 cc - 145 bg Benzin Revive 4x2 (Önden Çekiş), 7 İleri Otomatik DCT 2.270.000 TL 2.390.000 TL

JAECOO 7 Revive, 4x2 önden çekiş sistemi ve 7 ileri otomatik DCT şanzımanla satışa sunuluyor.

JAECOO 7 Revive opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

JAECOO 7 Evolve 4x2 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.598 cc - 145 bg Benzin Evolve 4x2 (Önden Çekişli), 7 İleri Otomatik DCT 2.600.000 TL -

JAECOO 7 Evolve 4x2, Revive versiyonunun üzerinde konumlanan Evolve donanımıyla fiyat listesinde yer alıyor. Benzinli motor ve 7 ileri otomatik DCT şanzımanla sunulan model, önden çekişli SUV kullanımı arayanlar için ayrı bir seçenek oluşturuyor.

JAECOO 7 Evolve 4x2 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

JAECOO 7 Evolve 4x4 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.598 cc - 145 bg Benzin Evolve 4x4, 7 İleri Otomatik DCT 2.910.000 TL -

JAECOO 7 Evolve 4x4, Eylül 2026 fiyat listesinde markanın en pahalı seçeneği olarak öne çıkıyor. 2026 model yılı versiyon; 1.598 cc, 145 bg benzinli motor, 4x4 çekiş sistemi ve 7 ileri otomatik DCT şanzımanla 2.910.000 TL fiyatla listeleniyor.

JAECOO 7 Evolve 4x4 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: OMODA | JAECOO