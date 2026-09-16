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Eylül 2026 OMODA ve JAECOO Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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OMODA ve JAECOO, Eylül 2026 döneminde sıfır araç satın almak isteyenlere güncel fiyatlar, indirimler ve avantajlı kredi seçenekleri sunuyor. İşte OMODA ve JAECOO modellerinin Eylül ayı güncel sıfır araç fiyatları ve kampanya detayları...

Eylül 2026 OMODA ve JAECOO Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Eylül 2026 sıfır otomobil kampanyalarını araştıranların yakından takip ettiği markalar arasında OMODA ve JAECOO da yer alıyor. Türkiye'de SUV modelleriyle dikkat çeken iki marka, güncel fiyat listesi, satın alma avantajları ve kredi seçenekleriyle yeni otomobil sahibi olmak isteyenlerin gündeminde.

Peki Eylül 2026 OMODA ve JAECOO sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi modellerde kampanya var? İşte OMODA ve JAECOO Eylül 2026 güncel fiyat listesi, indirimler ve kredi fırsatları...

İçerikten Görseller

Eylül 2026 OMODA ve JAECOO Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
OMODA 7
omoda 5
Jaecoo 7 evolve

OMODA ve JAECOO Tüm Modeller Fiyat Listesi Eylül 2026

OMODA 7

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Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
OMODA 7 Neo 2.890.000 TL -
OMODA 5 Ultima 2.300.000 TL -
JAECOO 7 Revive 4x2 - 2025 2.270.000 TL -
JAECOO 7 Revive 4x2 - 2026 2.390.000 TL -
JAECOO 7 Evolve 4x2 2.600.000 TL -
JAECOO 7 Evolve 4x4 2.910.000 TL -

OMODA 5: 2,3 Milyon TL'ye Eylül Ayına Özel Fiyat

omoda 5

2026 model yılı OMODA 5 Ultima, Eylül ayına özel 2.300.000 TL fiyatla sunuluyor. Ödeme seçenekleri ve kampanya detayları için OMODA & JAECOO yetkili satıcılarıyla görüşülmelidir.

JAECOO 7 Revive: 2,39 Milyon TL

2026 model yılı JAECOO 7 Revive 4x2, Eylül ayına özel 2.390.000 TL fiyatla satışa sunuluyor.

JAECOO 7 Evolve 4x2: 2,6 Milyon TL

Jaecoo 7 evolve

JAECOO 7 Evolve 4x2'nin 2026 model yılı versiyonu için Eylül ayına özel 2.600.000 TL fiyatla satışa sunuluyor.

OMODA 7 Neo: 2,89 Milyon TL

2026 model yılı OMODA 7 Neo, Eylül ayına özel 2.890.000 TL fiyatla sunuluyor.

JAECOO 7 Evolve 4x4: 2,91 Milyon TL

JAECOO 7 Evolve 4x4'ün 2026 model yılı versiyonu Eylül ayında 2.910.000 TL fiyatla satışa sunuluyor. Kampanya yalnızca katılımcı OMODA & JAECOO yetkili satıcılarında uygulanıyor.

Tüm kampanyalar 7-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

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