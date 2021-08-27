Eylül Ayında Ücretsiz Olacak PS Plus Oyunları

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Eylül Ayında Ücretsiz Olacak PlayStation Plus Oyunları Ortaya Çıktı

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PS Plus üyelerinin Eylül ayında ücretsiz sahip olabilecekleri oyunlar resmi açıklamadan önce ortaya çıktı. Listede hem PS5 hem de PS4 için gelecek ücretsiz oyunlar mevcut.

Sony, PS Plus aboneleri için her ay ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Her ne kadar çoğu zaman bu oyunlar oyuncuları memnun etmiyor olsa da bütün bir sene boyunca dağıtılan ücretsiz oyunlar öyle ya da böyle oyunculara kâr ettiriyor.

Her ay sunulan ücretsiz oyunlar ayın ilk gününde Sony tarafından duyuruluyor ve ardından da belirlenen tarihlerde oyuncuların beğenisine sunuluyor. Ancak tahmin edeceğiniz üzere bu noktada sık sık sızıntılarla gelecek oyunları önceden öğreniyoruz. Hatta geçtiğmiz ay da komik bir durum yaşanmış ve Sony Ağustos ayında ücretsiz olacak PS Plus oyunlarını 'yanlışlıkla' paylaşmıştı.

Eylül ayı oyunları da sızdırıldı:

Geçmişte de benzer PS Plus sızıntıları ile karşımıza çıkan bir Fransız forum sitesinde şimdi de Eylül ayında ücretsiz olacak oyunlar paylaşıldı. Tabii ki Sony'nin resmi açıklaması olmadan emin olmak mümkün değil ancak gelen ilk bilgilere göre Sony bu ay PS4 için iki, PS5 için ise bir ücretsiz oyun yayınlayacak.

PS Plus ile Eylül ayında PS5 kullanıcılarına ücretsiz sunulacak oyun bir platform oyunu olan Overcooked: All You Can Eat. PS4'te ise oyun severler daha önce pek çok kez farklı platformlarda -örneğin yakın zamanda Epic Games'te- ücretsiz verildiğine şahit olduğumuz Hitman 2'ye ve çok oyunculu bir FPS olan Predator: Hunting Grounds'a ücretsiz sahip olabilecek.
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Oyunlar 7 Eylül - 5 Ekim arasında PS Plus aboneleri için ücretsiz olacak. Bu bilgiler henüz doğrulanmamış durumda, bilgileri doğrulamak için ise 1 Eylül'de Sony'den gelecek resmi açıklamayı beklememiz gerekecek.

Kaynak : https://www.pushsquare.com/news/2021/08/rumour_ps_plus_september_2021_ps5_ps4_games_leaked_ahead_of_official_reveal
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