F1 Britanya Grand Prix’te Büyük Kaza! Zhou’yu Halo Kurtardı

2022 F1 Britanya Grand Prix'i açılış turunda Guanyu Zhou'nun dahil olduğu ciddi bir kazadan sonra yarış, kırmızı bayrakla durduruldu. Zhou, kazadan Halo sayesinde kurtuldu. Gelin kaza anına ve Halo’nun tam olarak ne olduğuna birlikte göz atalım.

2022 F1 Britanya Grand Prix’i tüm heyecanıyla başlamış ve devam ederken çok büyük bir kaza yaşandı ve yarış kırmızı bayrak ile durduruldu. Alfa Romeo’nun pilotu Guanyu Zhou, aralarında Mercedes pilotu George Russel ve Scuderia AlphaTauri pilotu Pierre Gasly’nin de bulunduğu kazada Zhou, kazadan kurtulmayı neyse ki başardı.

Alfa Romeo pilotu Zhou, aşağıda videosunu izleyebileceğiniz kazadan Halo sayesinde kurtuldu. Dilerseniz gelin hem kaza nasıl gerçekleşti anlatalım, kaza anının videosunu izleyelim ve Halo nedir ufaktan bir bahsedelim.

Guanyu Zhou’nun kırmızı bayraklı kazası

Zhou, Abbey'deki bariyerlere çarpmadan önce baş aşağı döndü. Olay, Gasly'nin arabasının Zhou ve Russell arasında sıkışmasından sonra meydana geldi ve bu da Russell'ı 1. virajda yüksek hızla giden Zhou'nun yanına savurdu. Russell, arabası lastik bariyerlerin üzerinden yuvarlanıp çitlere yuvarlanan Zhou'ya yardım etmek için kaza mahalline koştu.

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, Zhou'nun kaza anından beri bilincinin yerinde olduğunu söyledi. Zhou arabasından bir sedyeyle çıkarıldı ancak kendisi hareket edebiliyordu ve iyiydi. FIA, Zhou'nun acil durum ekipleri tarafından tıp merkezine götürüldüğünü doğruladı. Alfa Romeo, varışta bilincinin açık olduğunu ve büyük bir yaralanma olmadığını doğruladı.

Kazanın ardından Russell, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ‘En önemlisi Zhou’nun önemli olması. Korkutucu bir kazaydı ve görevlilerin hızlı tepkisi sayesinde atlatabildik’ dedi.

Peki Zhou’nun hayatını kurtaran Halo sistemi nedir?

Halo sistemi, ilk olarak 2016’da kullanılmaya başlayan ve yarış pilotunu korumak için tasarlanan bir koruma sistemidir. Kavisli bir çubuktan oluşan bu yapı, arabada pilotun kafasının denk geldiği yerde bulunur ve aracın ters dönmesi durumunda pilotun kafasını korur.

İşte Guanyou Zhou’nun kaza anı: