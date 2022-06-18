Dev Paralar Yüzünden Bazı F1 Yarışları İptal Edilebilir

Pazar günkü Kanada Grand Prix’i ile sezonun dokuzuncu yarışı gerçekleştirilecek Formula 1’in gittikçe artan popülaritesi ve ödenen dev paralar yüzünden Avrupa’da gerçekleştirilen Grand Prix’lerin sayısının azalması bekleniyor.

Her geçen gün küresel anlamda daha da popüler hala gelen Formula 1, çok kısa sürede büyük paraların döndüğü bir spor haline geldi. Uzmanlara göre bu popülarite yüzünden F1’in kalbi olarak kabul edilen Avrupa GP’lerinin bazılarının birkaç yıl ertelenmesi ve hatta bir daha hiç yapılmaması gündeme geldi.

Formula 1, pistlerle daha pahalı ve daha uzun anlaşmalar yapıyor. Takvimde sınırla sayıda yer olduğu için başka ülkelerin büyük meblağlar ödemek zorunda olduğu açık. Hatta Formula 1 yönetimi, Türkiye’nin 2022 takviminde yer alabilmesi için yıllık 40 milyon dolar ücret istemişti ve oldukça yüksek ücret nedeniyle bu sene ülkemizde yarış yapılamayacağı açıklanmıştı.

Büyük paralara uzun süreli anlaşmalar yapılıyor

F1 perşembe günü, Avustralya GP'sinin 2035'e kadar Melbourne'de düzenlenmesi için yeni bir anlaşma imzaladığını ve sürenin 10 yıl uzatıldığını açıkladı. Suudi Arabistan ile yapılan sözleşmenin süresi on yıldan fazla ve yarış başına 50 milyon sterlin değerindedir. Katar, 10 yıllık anlaşmasına gelecek sezon benzer bir para ödeyerek başlayacak. Geçen yılın sonunda, Abu Dabi de sözleşmesini on yıl uzatmıştı. Tüm bunlar F1 yönetiminin paraya ne kadar önem verdiğini gösteriyor.

F1'e olan ilgideki artış, memnuniyetle karşılanıyor ancak takımlarla yapılan ticari anlaşma kapsamında yapılabilecek maksimum yarış sayısı 25 ve 2023 yılındaki takvim bu sayıyı aşmak için şimdiden şekillenmeye başladı bile. Bu sezon 22 yarış olacak ve önümüzdeki yıl Las Vegas, Katar, Güney Afrika ve COVID düzenlemeleri izin verirse Çin'e dönüş için en az bir yarışın iptal edilmesi gerekiyor. Açıkçası F1’in büyük paralardan ve uzun vadeli anlaşmalardan vazgeçmeyi düşünmeyeceği kesin. Bu yüzden de hangi ülkedeki GP’lerin iptal edileceği büyük merak konusu olmaya başladı.

Fransa ve Belçika’daki yarışlar iptal edilebilir

İddialara göre Fransa Monaco ve Belçika Spa’daki GP’ler iptal edilebilecek yarışların başında geliyor. Yine iddialara göre bu iki pist iki yılda bir dönüşümlü olarak Grand Prix’ye ev sahipliği yapabilir. Geçtiğimiz yıl Spa’daki yarış sırasında yaşanan şiddetli yağmur, izleyicilerin pisti çevreleyen çamurlu arazide yaşadıkları sorunlar nedeniyle Belçika GP’sinin iptal edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kuzey Amerika’da Formula 1 yarışlarının yapılmaya başlamasından beri Monaco’nun göz alıcı özelliği günden güne azalmaya başlamıştı. Bu yüzden de Fransa’da gerçekleştirilen GP’ler eskisi kadar ilgi çekmiyor ve buradaki yarışlar da iptal edilebilir. Ayrıca Paul Ricar’da gerçekleştirilen Fransa GP’sinin de yine iki yılda bir yapılabileceği konuşuluyor.

Ev sahipliği ücretleri, TV hakları ve pazarlama ücretleriyle birlikte Formula 1’deki en büyük üç gelir kaynağından biridir. Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılardan sonra F1 yönetiminin yüksek ve net ücretlere sahip sözleşmeler yapmak istemesi oldukça normal görünüyor. Avrupa’daki hatta dünyadaki birçok ülke takvimdeki yerlerini koruyabilir ancak her sene yapılacak olan 20-25 yarışın pilotları bir hayli yoracağı da oldukça açık.