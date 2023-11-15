Bir tartışma platformunda 4 yıllık üniversite mezunu olduğu için fabrikalarda işçi olarak çalışamayan kişinin “Diploma iptali mümkün mü?” sorusu sosyal medyanın gündemi oldu.

Diploması yüzünden işsiz kalan kişilerin yanı sıra pek çok mezunun da KPSS için diplomasını iptal ettirme arayışı sürüyor. Peki istenildiği gibi diploma iptali mümkün mü?

Tartışma platformlarının son dönemlerdeki konularından biri olan diploma iptali isteğinin pek çok farklı sebebi bulunurken asıl dikkat çeken konu, 4 yıllık üniversite mezunlarının diplomaları ile iş bulamaması.

Diplomalı kişiler neden diplomalarını iptal etmek istiyor?

Fakültelerin çeşitli bölümlerinden 4 yıllık mezun olan kişiler, istedikleri kurumlarda iş bulamayınca çareyi fabrikalara işçi olmak için başvuruda buluyor. Tartışma platformlarında başlık olan bu entry’ler gösteriyor ki 4 yıllık mezun olanları işçi olarak almayanlar kurumlar var.

Hayatını idame ettirmek için sadece çalışmak isteyen bu kişilerin görüşleri ise fabrikaların 4 yıllık mezunları başka bir iş bulduğunda hemen gidebileceğini düşünerek işe almaması.

Diplomasını iptal ettirmek isteyenlerin bir diğer sebebi ise KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı). Lisans KPSS’nin, ön lisans KPSS ve lise KPSS’den daha zorlu görülmesi, kazanılma ihtimalinin düşüklüğü, 4 yıllık üniversite okumanın pişmanlık olmasına neden oluyor.

İstenildiği gibi diploma iptali mümkün mü?

İlgili kurumlara danışan veya tartışma sitelerindeki konu başlıklarına yazan kişilerin aldığı cevap, diploma iptalinin mümkün olmadığı yönünde. Çünkü üniversitelerden alınmış diplomalar kazanılmış hak olup iptal edilemez.

İptal edilmesi için diploma alma şartlarının gerçekleşmeden yanlışlıkla diploma verilmesi gerekiyor ki bu durumda zaten diploma kazanılmamış bir hak oluyor. Yanlışlıkla verilen diplomanın iptali ise sadece diploma veren kurum ya da yargılama sonucunda iptal ediliyor.

Bazı üniversiteler ise lisans öğrencisi olup ön lisans diploması almak isteyen öğrenciler için diploma kırdırma işlemi yapabiliyor. Bunun için ise fakültenin ilgili birimine ıslak imzalı başvuruda bulunmak gerekiyor. Ancak başvuru kabul edilir ve diploma kırdırılırsa öğrenciler aynı programda öğrenimine devam edemiyor ve tüm hakları sona eriyor.

Meslekî ve teknik diplomaların iptali nasıl mümkün oluyor?

Meslek liselerinden mezun olmuş kişiler, eğer ki bir üst öğrenim statüsünden mezun olmuşsa teknik diplomaları iptal oluyor ve bu diplomalar ile iş başvurusunda bulunamıyor. Örneğin Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun bir kişi eğer yükseköğretim programlarının birinden mezun olmuşsa ortaöğretim hemşireliği yapamıyor.

Bu durumun farkında olup teknik diploması ile çalışmak isteyenler ise bir üst programdan mezun olmamak için ya öğrenimlerini donduruyor ya da herhangi bir dersten başarısızlık göstererek mezun olamıyor. Aslında bu, yükseköğretim kurumlarında gereksiz işgale neden olup diğer öğrenim görmek isteyenlerin de haklarına girmek demek oluyor.

Ülkenin işsizlikte geldiği son duruma sosyal medyada da tepkiler yağıyor. Bazıları da aynı sebeplerden işe alınmadıklarını belirtiyor.