Renault, Aralık 2022 güncel fiyat listesini açıkladı. Neredeyse tüm modellere zam gelirken en çok Clio'ya yapılan zam konuşulacak gibi görünüyor...

Türkiye'de en çok satan otomobil markaları arasında yer alan Renault, Aralık 2022 güncel fiyat listesini açıkladı. ÖTV düzenlemesi sonrası 448 bin TL'den 373 bin TL'ye kadar gerileyen Clio, 13 bin TL zamlandı. Böylelikle ÖTV kaynaklı indirimin bir bölümü, sadece 10 günde erimiş oldu.

Peki Renault sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu içeriğimizde, şirketin Aralık 2022 sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine yakından bakacağız. Fiyatların Renault'tan alındığını, aylık olacak güncelleneceğini belirtelim.

Renault sıfır araba fiyatları - Aralık 2022

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı Clio 373.000 TL 386.000 TL (%3,48 zam) Taliant 372.000 TL 383.000 TL (%2,96 zam) Zoe 829.900 TL 855.900 TL (%3,13 zam) Captur 732.000 TL 760.000 TL (%3,82 zam) Megane 542.000 TL 564.000 TL (%4 zam) Kadjar 929.000 TL 929.000 TL (zam yok) Koleos 1.140.000 TL 1.175.900 TL (%3,15 zam)

Clio fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 SCe 65 bg, Benzinli Joy, Manuel 386.000 TL 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Joy, Otomatik 471.900 TL 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Touch, Otomatik 510.000 TL 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Icon, Otomatik 559.000 TL

Clio opsiyon fiyatları - Aralık 2022

Opsiyon türü Fiyat Paket Ön Sis Farlar 2.500 TL Joy, Touch, Icon Metalik Renk 3.500 TL Joy, Touch, Icon Yedek Lastik 3.500 TL Joy, Touch, Icon Park Asistan Paketi 6.750 TL Touch Özel Renk 3.500 TL Touch, Icon Eller Serbest Park Destek Paketi 30.500 TL Icon Görüntülü Park Destek Paketi 7.250 TL Icon 17'' Alüminyum Alaşım Jantlar 7.000 TL Icon

Taliant fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 SCe 65 bg, Benzinli Joy, Manuel 383.000 TL 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Joy, Otomatik 474.000 TL 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Touch, Otomatik 537.000 TL

Taliant opsiyon fiyatları - Aralık 2022

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 3.500 TL Joy, Touch Yedek Lastik 3.500 TL Joy, Touch Teknoloji Paketi 10.250 TL Touch Navigasyon Paketi 5.000 TL Touch 16'' Alüminyum Alaşım Jantlar 6.750 TL Touch

Captur fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.3 TCe 140 bg, Benzinli Touch, Otomatik 760.000 TL 1.3 TCe 140 bg, Hibrit Touch Plus, Otomatik 780.900 TL 1.3 TCe 140 bg, Hibrit Icon, Otomatik 809.000 TL 1.3 TCe 155 bg, Hibrit R.S. Line, Otomatik 891.000 TL

Captur opsiyon fiyatları - Aralık 2022

Opsiyon türü Fiyat Paket Jant Paketi 12.000 TL Touch Çift Renk Gövde ve Tavan 5.250 TL Touch, Touch Plus Metalik Renk 4.000 TL Touch, Touch Plus, Icon, R.S. Line Park Asistan Paketi 5.250 TL Touch Yedek Lastik 4.000 TL Touch, Touch Plus, Icon, R.S. Line 7'' Easy Link Navigasyon 10.750 TL Touch Elektrikli Açılır Cam Tavan 32.750 TL Icon

Zoe fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 80 kW Z.E. 50, Elektrikli Intense, Otomatik 855.900 TL

Zoe opsiyon fiyatları - Aralık 2022

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 3.500 TL Intense

Renault Megane fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.3 TCe 140 bg, Benzinli Joy, Manuel 564.000 TL 1.3 TCe 140 bg, Benzinli Joy, Otomatik 669.900 TL 1.3 TCe 140 bg, Benzinli Joy Comfort, Otomatik 679.900 TL 1.5 dCi 115 bg, Dizel Joy, Otomatik 764.000 TL 1.5 dCi 115 bg, Dizel Joy Comfort, Otomatik 774.900 TL 1.3 TCe 140 bg, Benzinli Touch, Otomatik 711.000 TL 1.5 dCi 115 bg, Dizel Touch, Otomatik 803.000 TL 1.3 TCe 140 bg, Benzinli Icon, Otomatik 752.000 TL 1.5 dCi 115 bg, Dizel Icon, Otomatik 854.000 TL

Megane opsiyon fiyatları - Aralık 2022

Opsiyon türü Fiyat Paket Plus Paket (manuel vites) 9.250 TL Joy Metalik Renk 4.000 TL Joy Comfort, Touch, Icon Yedek Lastik 5.750 TL Joy Comfort, Touch, Icon Görüş Paketi 3.500 TL Joy Plus Paket (otomatik vites) 9.250 TL Joy Ön Sis Farları 2.500 TL Joy Geri Görüş Kamerası 2.000 TL Touch Teknoloji Paketi 22.500 TL Icon Sürüş Paketi 29.500 TL Icon Şerit Takip Sistemi 10.750 TL Icon Güvenli Mesafe Uyarı Sistem 8.750 TL Icon 18" Alüminyum Alaşımlı Jantlar 16.250 TL Icon Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan 35.750 TL Icon Acil Fren Destek Sistemi 11.750 TL Icon

Kadjar fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.3 TCe 160 bg, Benzinli Icon, Otomatik 929.000 TL

Kadjar opsiyon fiyatları - Aralık 2022

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 4.000 TL Icon Panoramik Cam Tavan 21.500 TL Icon Yedek Lastik 5.750 TL Icon

Koleos fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.3 TCe 160 bg, Benzinli Icon, Otomatik 1.175.900 TL

Kadjar opsiyon fiyatları - Aralık 2022