Renault, Aralık 2022 güncel fiyat listesini açıkladı. Neredeyse tüm modellere zam gelirken en çok Clio'ya yapılan zam konuşulacak gibi görünüyor...
Türkiye'de en çok satan otomobil markaları arasında yer alan Renault, Aralık 2022 güncel fiyat listesini açıkladı. ÖTV düzenlemesi sonrası 448 bin TL'den 373 bin TL'ye kadar gerileyen Clio, 13 bin TL zamlandı. Böylelikle ÖTV kaynaklı indirimin bir bölümü, sadece 10 günde erimiş oldu.
Peki Renault sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu içeriğimizde, şirketin Aralık 2022 sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine yakından bakacağız. Fiyatların Renault'tan alındığını, aylık olacak güncelleneceğini belirtelim.
Renault sıfır araba fiyatları - Aralık 2022
|Model
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|Clio
|373.000 TL
|386.000 TL (%3,48 zam)
|Taliant
|372.000 TL
|383.000 TL (%2,96 zam)
|Zoe
|829.900 TL
|855.900 TL (%3,13 zam)
|Captur
|732.000 TL
|760.000 TL (%3,82 zam)
|Megane
|542.000 TL
|564.000 TL (%4 zam)
|Kadjar
|929.000 TL
|929.000 TL (zam yok)
|Koleos
|1.140.000 TL
|1.175.900 TL (%3,15 zam)
Clio fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 SCe 65 bg, Benzinli
|Joy, Manuel
|386.000 TL
|1.0 Turbo 90 bg, Benzinli
|Joy, Otomatik
|471.900 TL
|1.0 Turbo 90 bg, Benzinli
|Touch, Otomatik
|510.000 TL
|1.0 Turbo 90 bg, Benzinli
|Icon, Otomatik
|559.000 TL
Clio opsiyon fiyatları - Aralık 2022
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Ön Sis Farlar
|2.500 TL
|Joy, Touch, Icon
|Metalik Renk
|3.500 TL
|Joy, Touch, Icon
|Yedek Lastik
|3.500 TL
|Joy, Touch, Icon
|Park Asistan Paketi
|6.750 TL
|Touch
|Özel Renk
|3.500 TL
|Touch, Icon
|Eller Serbest Park Destek Paketi
|30.500 TL
|Icon
|Görüntülü Park Destek Paketi
|7.250 TL
|Icon
|17'' Alüminyum Alaşım Jantlar
|7.000 TL
|Icon
Taliant fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 SCe 65 bg, Benzinli
|Joy, Manuel
|383.000 TL
|1.0 Turbo 90 bg, Benzinli
|Joy, Otomatik
|474.000 TL
|1.0 Turbo 90 bg, Benzinli
|Touch, Otomatik
|537.000 TL
Taliant opsiyon fiyatları - Aralık 2022
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|3.500 TL
|Joy, Touch
|Yedek Lastik
|3.500 TL
|Joy, Touch
|Teknoloji Paketi
|10.250 TL
|Touch
|Navigasyon Paketi
|5.000 TL
|Touch
|16'' Alüminyum Alaşım Jantlar
|6.750 TL
|Touch
Captur fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.3 TCe 140 bg, Benzinli
|Touch, Otomatik
|760.000 TL
|1.3 TCe 140 bg, Hibrit
|Touch Plus, Otomatik
|780.900 TL
|1.3 TCe 140 bg, Hibrit
|Icon, Otomatik
|809.000 TL
|1.3 TCe 155 bg, Hibrit
|R.S. Line, Otomatik
|891.000 TL
Captur opsiyon fiyatları - Aralık 2022
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Jant Paketi
|12.000 TL
|Touch
|Çift Renk Gövde ve Tavan
|5.250 TL
|Touch, Touch Plus
|Metalik Renk
|4.000 TL
|Touch, Touch Plus, Icon, R.S. Line
|Park Asistan Paketi
|5.250 TL
|Touch
|Yedek Lastik
|4.000 TL
|Touch, Touch Plus, Icon, R.S. Line
|7'' Easy Link Navigasyon
|10.750 TL
|Touch
|Elektrikli Açılır Cam Tavan
|32.750 TL
|Icon
Zoe fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|80 kW Z.E. 50, Elektrikli
|Intense, Otomatik
|855.900 TL
Zoe opsiyon fiyatları - Aralık 2022
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|3.500 TL
|Intense
Renault Megane fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.3 TCe 140 bg, Benzinli
|Joy, Manuel
|564.000 TL
|1.3 TCe 140 bg, Benzinli
|Joy, Otomatik
|669.900 TL
|1.3 TCe 140 bg, Benzinli
|Joy Comfort, Otomatik
|679.900 TL
|1.5 dCi 115 bg, Dizel
|Joy, Otomatik
|764.000 TL
|1.5 dCi 115 bg, Dizel
|Joy Comfort, Otomatik
|774.900 TL
|1.3 TCe 140 bg, Benzinli
|Touch, Otomatik
|711.000 TL
|1.5 dCi 115 bg, Dizel
|Touch, Otomatik
|803.000 TL
|1.3 TCe 140 bg, Benzinli
|Icon, Otomatik
|752.000 TL
|1.5 dCi 115 bg, Dizel
|Icon, Otomatik
|854.000 TL
Megane opsiyon fiyatları - Aralık 2022
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Plus Paket (manuel vites)
|9.250 TL
|Joy
|
Metalik Renk
|4.000 TL
|Joy Comfort, Touch, Icon
|Yedek Lastik
|5.750 TL
|Joy Comfort, Touch, Icon
|Görüş Paketi
|3.500 TL
|Joy
|Plus Paket (otomatik vites)
|9.250 TL
|Joy
|Ön Sis Farları
|2.500 TL
|Joy
|Geri Görüş Kamerası
|2.000 TL
|Touch
|Teknoloji Paketi
|22.500 TL
|Icon
|Sürüş Paketi
|29.500 TL
|Icon
|Şerit Takip Sistemi
|10.750 TL
|Icon
|Güvenli Mesafe Uyarı Sistem
|8.750 TL
|Icon
|18" Alüminyum Alaşımlı Jantlar
|16.250 TL
|Icon
|Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan
|35.750 TL
|Icon
|Acil Fren Destek Sistemi
|11.750 TL
|Icon
Kadjar fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.3 TCe 160 bg, Benzinli
|Icon, Otomatik
|929.000 TL
Kadjar opsiyon fiyatları - Aralık 2022
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|4.000 TL
|Icon
|Panoramik Cam Tavan
|21.500 TL
|Icon
|Yedek Lastik
|5.750 TL
|Icon
Koleos fiyatları - Aralık 2022
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.3 TCe 160 bg, Benzinli
|Icon, Otomatik
|1.175.900 TL
Kadjar opsiyon fiyatları - Aralık 2022
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|5.000 TL
|Icon
|19" Alüminyum Alaşımlı Jantlar
|12.500 TL
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|Elektrikli Açılır Panaromik Cam Tavan
|35.750 TL
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