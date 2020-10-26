Facebook'un Yeni Bulut Oyun Hizmeti Neden iOS'a Gelmedi?

Facebook, mobil oyunlar için yeni bir bulut oyun hizmeti geliştirdi. Bazı kullanıcıların bu hafta itibarıyla tanışma imkanı yakalayacakları hizmet, masaüstü web ile Android kullanıcıları tarafından deneyimlenebilecek. iOS kullanıcıları ise bu hizmetten kolay kolay faydalanamayacaklar gibi görünüyor.

Facebook, bir süredir üzerinde çalıştığı bulut oyun platformu hizmetinde sona geldi. Mobil oyunları odaklayan bu hizmet, kısa bir süre sonra Android ve masaüstü web kullanıcıları tarafından kullanılabilecek. Ancak iPhone sahipleri, bu hizmetten kolay kolay faydalanamayacaklar gibi görünüyor.

Bulut oyun hizmetleri dediğimiz zaman akıllara doğrudan Google Stadia ve Microsoft xCloud gibi hizmetler geliyor. Ancak Facebook'un bulut oyun hizmeti, bu platformlara rakip olarak geliştirilmedi. Facebook geliştiricileri, bunun yerine mobil oyun dünyası için bir bulut oyun hizmeti oluşturdular. Yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, Facebook'la yepyeni bir mobil oyun deneyimi yaşayabilecekler.

Mobil oyunlara Facebook'taki reklamlardan ulaşmak bile mümkün

Facebook'un bulut oyun hizmeti, oldukça etkileyici özelliklere sahip. Örneğin bir kullanıcı, Facebook'ta gezerken reklam olarak gördüğü bir oyunu, doğrudan oynayabilecek. Şayet kullanıcı, reklam üzerinden eriştiği oyunu beğenirse de hesabına ekleyerek söz konusu oynamaya devam edebilecek. Ancak tüm bu yenilikler, iOS kullanıcıları tarafından deneyimlenemeyecek. Yapılan açıklamalara göre görüşmeler devam ediyor olsa da şu ana dek bir çözüm yolu üretilemedi.

Facebook da rakipleriyle benzer bir sorunla karşı karşıya

Apple, son dönemlerin en çok tartışılan şirketlerinden bir tanesi. Çünkü Spotify ve Epic Games gibi geliştiriciler, Apple'a resmen ateş püskürüyorlar. Bunun nedeni ise Apple'ın App Store için oluşturduğu politikalar. Açık konuşmak gerekirse Apple, uygulama mağazasının tüm kontrolünü elinde tutmak istiyor. Ayrıca Apple, geliştiricilere de ciddi kesintiler yansıtıyor. İşte Facebook'un bulut oyun hizmeti de şimdi, Apple politikalarıyla karşı karşıya gelmiş durumda.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Facebook yöneticilerinden Jason Rubin, Apple politikalarını alıştırdı. Söz konusu kuralların katılığının, tüketici deneyimini kötüleştiren engeller olduğunu söyleyen Rubin, sistemin iOS platformunda nasıl çalışabileceğini de gösteriyor. Ancak ne yazık ki Apple'ın politikaları, Facebook'un oyun hizmetinin istenen şekilde olmasının önüne geçiyormuş.

Apple da konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Şirket, Facebook'un bulut oyun hizmeti kapsamında sunacağı oyunları önce App Store'a göndererek onaylatması gerektiğini söylüyor. Ancak Apple, Facebook'a farklı bir yol daha sunuyor. Bu bağlamda Facebook, sunduğu oyunları Safari üzerinden erişilebilir hale getirebilmiş.

Jason Rubin, konuyla ilgili açıklamalarında Google'a da değiniyor. Aynı hizmeti Google'da sunarken yüzde 30'luk pay verdiklerini söyleyen Rubin, bu payı Apple'a da verebileceklerini ancak Apple ile aralarında olan meselenin kesinlikle para olmadığını söylüyor. Rubin'e göre Apple'ın sorunu, yapılmak istenen bir şeyin önüne set koyuyor oluşu.

Aslına bakacak olursak Apple, App Store üzerinden çok büyük paralar kazanıyor. CNBC'nin tahminlerine göre şirket, App Store'dan geçtiğimiz yıl 50 milyar dolar civarında para kazandı. Üstelik kazanılan bu paranın çok büyük bir bölümü de mobil oyunlar aracılığıyla sağlanmıştı. İşte Apple, elindeki bu imkanı kaybetmek istemiyor. Ancak bulut oyun hizmetleri, mobil oyuncuların Apple'a olan bağımlılığını düşürüyor. Hal böyle olunca da Apple, Google Stadia ya da Facebook'unki gibi bulut oyun hizmetlerine sıcak bakmıyor.

Rubin, Facebook'un yeni hizmeti ile ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. Ancak lansmanla ilgili konuşan yönetici, Facebook kullanıcılarının ilk etapta 5-10 mobil oyunla tanışma imkanı yakalayacaklarını söylüyor. Ayrıca her kullanıcı, bu hizmete aynı anda ulaşamayacakmış. ABD'nin bazı merkez eyaletlerindeki kullanıcıların bu hafta itibarıyla yeni hizmete erişebileceklerini söyleyen Rubin, ABD'nin geri kalanınınsa bu hizmetten önümüzdeki aylar itibarıyla yararlanabileceklerini ifade ediyor. ABD dışındaki ülkeler içinse şu an için en ufak bir detay yok.