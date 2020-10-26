Facebook, Oynaması Ücretsiz Bulut Oyun Servisini Duyurdu

Facebook, yeni bulut tabanlı oyuncu servisini duyurdu. Facebook Gaming'in bir parçası olan ve şu an içerisinde sadece 5 oyun bulunan bu servis, şu an için sınırlı sayıdaki kullanıcılarla beta aşamasında bulunuyor.

Oyunculuk, günümüzde altın çağını yaşarken bir yandan da giderek büyüyen bu pastadan payını almak isteyen şirketlerin sayısı artıyor. Özellikle büyük şirketler son dönemlerde bulut oyunculuğa yatırımlar yapıyorlar. Google, NVIDIA, Amazon Microsoft'un ardından Facebook da bulut oyunculuğa el atıyor.

Sosyal medya devi, oynaması ücretsiz bulut oyun servisini duyurdu. Oyuncuların yüksek kalitedeki oyunları oynayıp paylaşabileceği bu servis, Facebook Gaming'in bir parçası olarak hayata geçti ve şu an sınırlı sayıdaki kullanıcıyla beta test aşamasında bulunuyor.

Facebook, bulut oyun servisini test etmeye başladı

Servis, sadece 5 oyunla hayatına başlayacak olsa da hâlihazırda 200 binden fazla kullanıcısı bulunuyor. Facebook Oyun Girişimleri Başkan Yardımcısı Jason Rubin, yeni servisin Messenger servisinde oynanabilen Instant Games gibi hafif oyunlardan oluşmayacağını, Asphalt 9: Legends gibi oyunları oynatacağını dile getirdi.

Konsollarla ya da mobil cihazlarla rekabet etmeye çalışmadıklarını söyleyen Rubin, "Bir ekosistemin parçası olmaya çalışıyoruz. İnsanların, nerede isterlerse orada oynayabilmelerini sağlıyoruz. Daha hafif bir deneyimle başladığımız için çok mutluyuz. Yükleme süreci sadece bir tıktan oluşuyor" ifadelerini kullandı.

2,7 milyar aktif kullanıcısı bulunan bir platformun, bulut oyunculuğa giriş yapması oldukça önemli. Yukarıda da örneğini verdiğimiz Facebook'un kullanıcılarına sunduğu HTML5 tabanlı Instant Games özelliği, 350 milyon kullanıcıya ulaşıyor.

Oyunculuk giderek büyüyor

Facebook'un bulut oyunculuk konusundaki bu girişimi aslında çok da yeni değil. Şirket, 2018 yılında Madrid merkezli bir bulut oyunculuk servisi 'start-up'ı olan PlayGiga'yı 78 milyon dolara satın almıştı. Rubin'in verdiği bilgiye göre sosyal medya devi, 18 aydır bulut oyunculuk üzerine çalışmalar yürüyor.

Facebook'un topluluklardan oluştuğunu ve oyunculuk topluluklarında geçirilen sürenin her geçen sene arttığını söyleyen Rubin, "Oyunculuğun daha büyük bir topluluk haline geldiği apaçık ortada. Oyuncu kullanıcılarımızın sadece yarısı Facebook'ta oyun oynuyor ve bu, (bulut oyun servisi) aradaki farkın kapanmasına yardımcı olacak. Bizim sunduğumuz oyunlar sebebiyle ortada büyük bir fark var. İnsanlar, Facebook'tan çıkmadan daha fazla oyun oynayabilecekler" ifadelerini kullandı.

Venture Beat'ten Dean Takashi, Google Play ve App Store'da da bulunan Asphalt 9: Legends'ı Facebook'un bulut oyuncu servisi üzerinden PC'sinde denediğini ve sorunsuz bir şekilde oyunu oynadığını söylüyor. Takashi, oyunun oldukça hızlı bir şekilde yüklendiğini ve saniyeler içerisinde oynamaya başladığını da dile getiriyor.

Facebook, mobil oyunlara odaklanıyor

IDC Pazarlama Araştırmacısı Lewis Ward, "xCloud ya da PlayStation Now ile kıyaslanmaya başlamadan önce çok fazla şeyi halletmesi gerekiyor. İlginç bir şekilde Facebook, oynaması ücretsiz mobil oyunlara odaklanmış durumda. Android ve PC ekranlarında oyun içi reklamlar olacak" ifadelerini kullanıyor.

Şu an Facebook'un bulut oyun servisinde Asphalt 9'a ek olarak Mobile Legends: Advanture, PGA Tour Golf Shootout, Solitaire: Arthur's Tale, WWE SuperCard bulunuyor. Bu oyunlar arasına yakın bir süre içerisinde Red Bull'un Dirt Bike Unchained oyunu da katılacak ve Facebook, daha fazla oyun test etmeye devam edecek.

Facebook'un bulut oyunculuk servisinde nasıl oyunlar olacağını da söyleyen Rubin, "gecikmeye toleranslı" oyunlar olacağını yani çok hızlı etkileşimler gerektirmeyen ya da süper hızlı internet bağlantıları gerektirmeyen oyunlar olacağını dile getiriyor. Rubin, ayrıca oyunculara özel oyunlar ya da AAA oyunlar sunmayacaklarını da ifade ediyor.