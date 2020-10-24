Facebook, geliştirdiği yapay zekâ sayesinde 100 dilde çeviri yapabilen modelini tanıttı. Şirketin geliştirdiği bu modelin en büyük farkı İngilizce veri setine duyulan ihtiyacı tamamen ortaya kaldırması oldu.

Instagram ve WhatsApp'ın da sahibi olan Facebook, platformlarına sürekli olarak yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Sosyal medya devinin bir süredir üstüne çalıştığı teknolojilerden bir tanesi de yapay zekâ tabanlı bir özellik.

Şirket, şu an kullandığı çeviri modelinin günde 20 milyar çeviri üstünde çalıştığı söyledi. Facebook, çeviri modelini geliştirmek için kullandığı, dünyada bir ilk olan çok dilli makine çevirisi modelini tanıttı. Bu model, herhangi bir İngilizce veriye ihtiyaç duymadan 100 dili çevirebiliyor.

Facebook'un 100 dile çevri yapabilen yapay zekâ modeli

M2M-100 olarak adlandırılan bu makine öğrenmesi temelli çeviri modeli, Facebook AI'ın yapay zekâsının yıllar boyunca süren çalışmasının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Ekip, var olan dil bariyerini kırmak için bu açık kaynaklı yazılımı oluşturduklarını da dile getirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada "Tipik Makine Çevirisi sistemleri, her bir dil ve her bir görev için ayrı bir yapay zekâ modeli geliştirilmesini gerektiriyor" dedi. Şirket, diğer çok dilli sistemlerin de tek seferde sonuç verdiğini ancak onlarda kaynak dil ile hedef dili bağlamak için İngilizce veri setine duyulan bağlılığın hatalı sonuçlar verdiğini dile getirdi.

Facebook'un M2M-100 modeli eşsiz olmasının yanı sıra direkt olarak 100 dil arasında ve herhangi bir yönde çeviri yapabilen ilk çok dilli makine çevirisi modeli. Şirketten yapılan açıklamaya göre ekip, M2M-100'ü toplamda 2200 dil yönünde eğitti. Şirket, bu sayede kullanıcılarına sunduğu çeviri servisini geliştireceğine inanıyor. Ayrıca çeviri modelinin İngilizce verilerine dayanmıyor oluşu, hakkında az kaynak bulunan dilleri konuşanlar için de oldukça yararlı olacak.