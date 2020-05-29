Facebook’un Ar-Ge grubu New Product Experimentation (NPE), canlı etkinliklere odaklanan Venue adında yeni bir uygulama geliştirdi. Twitter ile benzerlikler taşıyan uygulama, kullanıcıların canlı etkinlikler sırasında birbirleriyle etkileşime girmesini sağlıyor.

Geçtiğimiz günlerde kaleme aldığımız bir haberde, Facebook’un Ar-Ge birimi New Product Experimentation (NPE) tarafından geliştirilen CatchUp adlı sesli konferans uygulamasından sizlere bahsetmiştik. Ekip bu kez de, kullanıcıların çeşitli canlı etkinlikler sırasında düşüncelerini ifade edebilecekleri Venue adında yeni bir uygulama duyurdu.

Venue uygulamasında yayınlanan canlı etkinliklere; gazeteciler, mevcut veya eski sporcular ve hayran analistleri gibi tanınmış kişilikler yorumcu olarak katılabilecek. Ek olarak, bazı sosyal medya fenomenleri de etkinlikler sırasında kullanıcılarla etkileşime girebilecek.

Yorumcular, izleyenler için etkileşimli sorular ve anketler oluşturacaklar. Etkinlik sahibi ayrıca etkinlik sırasında belirli anlarda kısa sohbetler başlatabilecek. Öte yandan Venue, kullanıcıların tüm etkinlik boyunca telefonlarına yapışmalarını istemiyor. Bunun yerine, bazı özel anlarda kullanıcılara bildirimler gönderilecek.

Facebook’un Ar-Ge birimi NPE tarafından geliştirilen Venue’deki ilk canlı etkinlik, 31 Mayıs 2020 Pazar günü düzenlenecek olan NASCAR Cup Series yarışı Supermarket Heroes 500 olacak. Etkinliğin yorumcuları arasında FOX Sports NASCAR muhabiri Alan Cavanna ve NASCAR sürücüsü Landon Cassill gibi ünlü isimler var.

NASCAR organizasyonunun medya şefi Tim Clark, “NASCAR ve Venue, kullanıcılara dünyanın dört bir yanındaki diğer yarış hayranlarıyla bağlantı kurmak için benzersiz ve heyecan verici bir yol sunacak. NASCAR yenilik üzerine inşa edildi ve Facebook'un NPE ekibi gibi büyük bir ortağın yeni platformuna destek verdiğimiz için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Kullanıcılar, Twitter'da canlı etkinlikler hakkında sohbet ederken birbirleriyle etkileşime giriyorlar. Ayrıca Twitter, bir canlı etkinliği yayınladığında, kullanıcıların diğer izleyicilerin tweet'lerini kolayca görebileceği özel bir alan sunuyor. Facebook Live, Instagram Live, YouTube Live ve Twitch canlı video platformları da benzer deneyimler sunuyor.

Venue, etkinlikle ilgili sohbeti ünlü kişilerin yönlendirmesine imkan sağlaması nedeniyle Twitter’dan ayrılıyor. Facebook, Venue'nin gelecekte NASCAR'ın dışında hangi etkinliklere ev sahipliği yapacağını açıklamadı, ancak sosyal medya devinin yeni uygulamasından bir hayli ümitli olduğunu söyleyebiliriz. Bugün itibarıyla ABD’deki Android ve iOS kullanıcıları için yayınlanan Venue’nün başarıya ulaşıp ulaşamayacağını zamanla göreceğiz.