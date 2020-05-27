Facebook'un Ar-Ge Ekibinden Yeni Sohbet Uygulaması: CatchUp

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook’un Ar-Ge birimi NPE, 8 kişiye kadar sesli grup görüşmesi yapılmasına imkan tanıyan CatchUp adlı yeni bir iletişim uygulaması geliştirdi. Facebook hesabına ihtiyaç duymadan kullanılabilen platform, oldukça sade bir arayüze sahip.

Facebook'un geçtiğimiz yaz aylarında faaliyete geçen New Product Experimentation (NPE) ekibinin tasarladığı CatchUp adlı uygulama, arkadaşlarınızla ve ailenizle konferans görüşmeleri yapabilmenizi sağlıyor. 8 kişiye kadar sesli konuşma imkanı tanıyan platform, herhangi bir Facebook hesabına ihtiyaç duymadan, kişi listeniz ile entegre bir şekilde çalışıyor.

Görüntülü grup sohbeti uygulaması Houseparty ile benzerlikler taşıyan CatchUp, kullanıcıların müsaitlik durumlarını ayarlamasını ve konuşacakları zaman arkadaşlarına veya ailelerine bildirim atmalarını sağlıyor. Konuşmaya hazır olan kişiler, uygulamanın en üstünde gösteriliyor.

CatchUp, uygulamayı başlattığınızda kimin konuşmak için müsait olduğunu görmenize imkan tanıyor

Diğer yandan cevapsız çağrılar, alıcıların basit bir şekilde kontrol edebileceği sesli mesaj kutusuna yönlendiriliyor. CatchUp, uygulamayı başlattığınızda kimin konuşmak için müsait olduğunu görmenize imkan tanıyor. Zaten NPE ekibinin odaklandığı nokta da tam olarak bu. Kullanıcılar ayrıca diğer sohbet uygulamalarında olduğu gibi bu uygulamada da arkadaş ve aile grupları oluşturabiliyor veya bu gruplara katılabiliyor.

Facebook, uygulama fikrinin aslında COVID-19 salgınından önce ortaya çıktığını, ancak karantina sürecinin uygulamanın gelişimini hızlandırdığını söylüyor. ABD’li sosyal medya devinin, Messenger ve WhatsApp gibi sesli ve görüntülü arama yapma yapılmasını sağlayan son derece popüler uygulamaları olsa da CatchUp, sadece rehberdeki kişilerle çalışması ve basitleştirilmiş kullanıcı arayüzü ile nispeten farklı bir yaklaşıma sahip.

Aynı anda 8 kişiye kadar sesli konuşma imkanı tanıyan CatchUp, kullanıcı dostu bir arayüze sahip

Facebook Ar-Ge ekibi NPE’nin elinden şu ana kadar dört uygulama çıktı: Whale, Bump Aux ve Hobbi. Fakat bunların hiçbiri, kayda değer bir başarı sağlayamadı. Facebook, CatchUp'ın diğerler uygulamalardan daha fazla şansa sahip olduğuna inanıyor. Şu anda ABD’deki sınırlı sayıda iOS ve Android kullanıcısı tarafından test edilen uygulamanın yayınlanıp yayınlanmayacağını zaman gösterecek.