Facebook’un kendi araştırma geliştirme ekibi olan NPE Team, yeni bir uygulama olan Collab’ı yayınladı. Bu uygulamanın amacıysa insanların birbirlerinden farklı noktalarda olsalar bile birlikte müzik yapabilmelerini sağlamak.

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde daha çok zaman geçirdiğimiz şu günlerde insanların en çok tercih ettiği şeylerden biri müzik oldu. Bazı kişiler için bu, müzik dinlemek şeklinde olsa da pek çok kişi müzik yeteneğini geliştirdi.

Sosyal medya devi Facebook’un iç araştırma ve geliştirme ekibi olan NPE Team, geçtiğimiz günlerde yayınladıkları grup arama uygulaması CatchUp’ın ardından şimdi de kişilerin birlikte müzik yapabilecekleri Collab’ı duyurdu.

Uzaktan birlikte müzik yapma deneyimi:

Collab uygulamasıyla birlikte firma bir kez daha video içeriklere odaklanıyor. Bu uygulamada başkalarının yaptığı müzikleri dinleyebiliyor, başkalarıyla birlikte videolar oluşturabiliyor ya da videoları birbirlerine ekleyebiliyoruz. Uygulamadaki bazı özellikleri TikTok’un düet özelliğinden hatırlıyoruz.

Şu anda Collab yalnızca orijinal müzik videoları yapmayı destekliyor ki bu da onu rakiplerinden ayırıyor. TikTok, Dubsmash gibi uygulamalarda uygulama içerisinde yer alan müziklerden seçimler yaparak onları kullanmak gerekiyor.

Öte yandan bu uygulama her ne kadar müzik temelli olsa da kullanmak için müzik yeteneğiniz olmasına gerek yok. Oldukça basit şeylerle de katılım sağlamak mümkün olabiliyor. Sadece ayağınızı yere vurarak ritim tutmanız bile uygulamayı kullanabilmek için yeterli.

15 saniyelik videolar:

Collab videoları yalnızca 15 saniyeye kadar sürebiliyor. Sonuçta bu platform, profesyonel bir müzik platformu olarak tasarlanmadı. Onun yerine eğlenceli bir deney olarak göze çarpıyor. Yani amaç kısa süreli ve eğlenceli çalışmalar yapmak.

Kullanıcılar Collab oluşturduktan sonra bunu diğerlerinin izlemesi için yayınlayabiliyor. Ayrıca bu videolar üzerinde remix çalışmaları yapmak da mümkün oluyor ancak ana müzik düzenlenemiyor, yalnızca videolar düzenlenebiliyor. Ortaya çıkan eserlerse farklı sosyal medya platformlarında sergilenebiliyor. Bu platformlar arasında tabii ki Instagram, Facebook gibi alternatifler de yer alıyor. Şu anda yalnızca ABD ve Kanada'da kullanılabilen Collab'ın sitesine buradan ulaşabilirsiniz.