Hazırlanan bir rapora göre Apple, Samsung'la yaptığı OLED ekran siparişi anlaşmasının gereğini yerine getiremedi. Rapora göre Samsung, bu anlaşma kapsamında Apple'a yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ceza ödetti.

2020 yılındaki ana gündem maddemiz olan koronavirüs salgını, dünya üzerindeki tüm sektörleri derinden etkiledi. Pandemiden etkilenen sektörlerden bir tanesi de tahmin edilebileceği üzere akıllı telefon sektörü oldu. Görünüşe göre pandeminin ABD merkezli teknoloji devi Apple için bilançosu, daha şimdiden 1 milyar dolara ulaşmış durumda.

Apple, bir süre önce Güney Koreli teknoloji devi Samsung'la bir anlaşmaya varmıştı. Bu anlaşma, iPhone'larda kullanılacak OLED ekranların tedariğinin Samsung tarafından karşılanmasını içeriyordu. Ancak hazırlanan bir rapora göre Apple, iPhone satışı yapamadığı için Samsung'a verdiği satın alma sözünü tutamadı. Hal böyle olunca da Samsung, Apple'ın cezasını kesti. Üstelik bu cezanın yaklaşık 1 milyar dolar civarında olduğu ifade ediliyor.

Teknoloji üreticileri, maliyetlerini düşürebilmek adına devasa boyutlarda anlaşmalar yapıyorlar. Elbette bu anlaşmalar kapsamında belirli satın alma garantileri veriliyor. İşte Apple'ın Samsung'a ödediği söylenen ceza da bundan kaynaklanıyor. Rapora göre Apple, 2020'nin ikinci çeyreği için vadettiği OLED siparişini veremedi ve bu durum, Apple'a çok pahalıya patladı.

Display Supply Chain Consultants (DSCC) tarafından hazırlanan bir raporda yer alan bilgilere göre isimsiz kaynaklar, Apple'ın Samsung'a 950 milyon dolar ödeme yaptığını aktarmışlar. Geçtiğimiz günlerde de benzer bir iddia, TheElec tarafından ortaya atılmıştı ve o dönemlerde, ödenen paranın 745 milyon dolar civarında olduğu açıklanmıştı. Her iki bedelin de dudak açıklatan seviyede olduğunu açıkça belirtmek gerekiyor.

Bu durum, Apple için ilk kez gerçekleşmiyor

Haberimizin buraya kadar anlattığımız bölümünü bir yerlerden hatırlıyor olabilirsiniz. Haklısınız çünkü Apple, 2019 yılının ikinci çeyreğinde de benzer bir ceza ile karşı karşıya gelmişti. Ancak Apple, geçtiğimiz yıl Samsung'a para ödemeden bu durumdan kurtulmuştu. Çünkü şirket, ödeme yapmak yerine Samsung'a ekstradan OLED ekran siparişi vermişti. Raporlara göre ise bu yıl böyle bir durum söz konusu değil.

Görünüşe göre Apple için işler, şu sıralar o kadar da iyi gitmiyor. Çünkü sizlerle az önce paylaştığımız bir haberimizde, Apple'ın bilinçli iPhone yavaşlatma davası nedeniyle ABD'deki tüketicilere kişi başı 25 dolar ödeme yapacağından ve bu ödemelerin toplam tutarının ise 500 milyon dolara ulaşacağından bahsetmiştik. Hem bilinçli yavaşlatma davası hem de Samsung'un kestiği ceza, Apple'ı zora sokabilecek gibi görünüyor.