ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, Clubhouse ve Instagram Live benzeri bir platform olan Hotline'ı duyurdu. Bugün ilk kez halka açık bir canlı yayının yapıldığı platform, içerik oluşturuculara bir Soru-Cevap etkinliği düzenleme fırsatı sunuyor.

Facebook'un bir süredir Clubhouse benzeri yeni bir özellik üzerinde çalıştığı biliniyordu. Şimdiyse şirketin Ar-Ge ekibi NPE Team, Hotline adı verilen yeni özelliği duyurdu. İçerik oluşturucuların yazı veya ses yoluyla takipçileriyle iletişime geçip soru-cevap yapabilecekleri web tabanlı bir uygulama olan Hotline, Instagram Live ve Clubhouse'un bir karışımı olarak karşımıza çıkıyor.

Bu noktada Hotline'ı Clubhouse'dan ayıran en büyük farklılık ise içerik oluşturucuların, yalnızca ses yerine görüntüyü de kullanabiliyor olması. Yatırımcı Nick Huber, Facebook'un yeni özelliğini halka açık olarak deneyen ilk kişi oldu.

Henüz mobil sürüm bulunmuyor:

Aktarılanlara göre Hotline, Clubhouse ve Twitter Spaces'ten farklı bir işleyişe sahip. Bu noktada uygulama, Clubhouse'daki gibi yalnızca sesli konuşmalar yerine, içerik oluşturucuların video kullanmasına ve bu sayede bir Soru-Cevap etkinliği yapmasına imkân tanıyor.

Uygulamanın temel Soru-Cevap bileşeni, içerik oluşturucuların metin yoluyla izleyicilerden gelen soruları yanıtlamasını içerirken izleyiciler ise yanıtlanmasını istedikleri soruları yeniden oylayabiliyor ve ardından devam eden sohbete emoji tepkileriyle yanıt verebiliyorlar.

Bununla birlikte yine Clubhouse'dan farklı olarak Hotline, konuşmaları otomatik olarak kaydediyor. MP3 (ses) ve MP4 (video) formatlarında alınan bu kayıtlar daha sonrasında diğer sosyal ağlarda yayınlayabilmeleri için içerik oluşturuculara sunuluyor.

Facebook'un yeni özelliği için şu anda bir web sitesi mevcut. Kullanıcıların bu adrese girdikten sonra Twitter hesabıyla oturum açması ve ardından SMS doğrulaması yapmaları gerekiyor. Bu noktada TechCrunch, Facebook'un uygulamanın mobil sürümleri üzerinde de çalıştığını bildirdi.

Uygulamanın ne zaman genel kullanıma sunulacağı ve mobil sürümlerin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Uygulamaya dair yeni detaylar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.