İlk günden beri kullanıyorsanız Facebook hesabınızda onlarca fotoğraf ve video birikmiş olabilir. Tüm bu görselleri Facebook fotoğraf aktarma işlemi ile dilediğiniz bir platforma ya da bulut depolama alanına aktarabilirsiniz. Facebook fotoğraf ve videoları nasıl başka platforma aktarılır adım adım tüm detaylarıyla anlattık.

Uzun yıllardır hayatımızda olan Facebook sosyal medya platformunu ilk günlerinden beri kullanıyorsanız profilinizde onlarca fotoğraf ve video birikmiş olabilir. Hesabınızı kapatacaksanız ya da farklı bir nedenden dolayı bu dosyalarınızı başka bir platforma aktarmak istiyorsanız Facebook fotoğraf aktarma işlemi ile tüm video ve fotoğraflarınızı kolayca aktarmanız mümkün.

Facebook fotoğraf aktarma işlemi ile profilinizde bulunan tüm video ve fotoğraflarınızı başka bir platforma ya da bir bulut depolama alanına aktarmanız mümkün. Üstelik bu işlem için herhangi bir üçüncü taraf yazılım kullanmanıza gerek yok çünkü Facebook bu hizmeti kendi özelliği olarak sunuyor. Facebook fotoğraf aktarma işlemi nasıl yapılır detaylarıyla anlattık ve bilmeniz gereken bazı önemli noktalardan bahsettik.

Facebook fotoğraf aktarma işlemi nasıl yapılır?

Adım #1: Buradan Facebook internet sitesini açın ve hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Buradan Facebook internet sitesini açın ve hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #2: Ayarlar sayfasını açın.

Ayarlar sayfasını açın. Adım #3: Facebook Bilgilerin sekmesini genişletin.

Facebook Bilgilerin sekmesini genişletin. Adım #4: Bilgilerinin Bir Kopyasını Aktar seçeneğine tıklayın.

Bilgilerinin Bir Kopyasını Aktar seçeneğine tıklayın. Adım #5: Facebook şifrenizi yeniden girin.

Facebook şifrenizi yeniden girin. Adım #6: Aktarma seçeneklerini düzenleyin.

Aktarma seçeneklerini düzenleyin. Adım #7: Facebook fotoğraf aktarma işlemi tamamlandı.

Adım #1: Facebook internet sitesini açın ve hesap bilgilerinizle giriş yapın:

Facebook fotoğraf aktarma işlemini mobil internet tarayıcınız üzerinden ya da Facebook mobil uygulaması üzerinden de yapabilirsiniz. Ancak ilk kez bu işlemi yapıyorsanız Facebook masaüstü versiyonu üzerinden gerekli adımları çok daha kolay bir şekilde uygulayabilirsiniz. Daha önce giriş yaptıysanız hesap bilgileriniz tekrar istenmeyecektir.

Adım #2: Ayarlar sayfasını açın:

Facebook internet sitesini açıp hesap bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede bulunan aşağı yönelmiş ok butonuna tıklayın. Açılan menüden Ayarlar ve Gizlilik seçeneğine tıklayın. Ardından Ayarlar seçeneğine tıklayarak Facebook Ayarlar sayfanızı açabilirsiniz. Mobil internet tarayıcınızda ve Facebook mobil uygulamasında da benzer adımları izleyebilirsiniz.

Adım #3: Facebook Bilgilerin sekmesini genişletin:

Facebook Ayarlar sayfası, Facebook hesabınızla ilgili pek çok önemli değişikliği gerçekleştirebileceğiniz bir dizi ayarlama seçeneği sunar. Tüm bu seçenekleri ekranın solunda bulunan sütunda görebilirsiniz. Facebook fotoğraf aktarma işlemi için ise Facebook Bilgilerin sekmesine tıklamanız gerekiyor.

Adım #4: Bilgilerinin Bir Kopyasını Aktar seçeneğine tıklayın:

Facebook Bilgilerin sekmesini açtığınız zaman Bilgilerine Eriş, Bilgilerinin Bir Kopyasını Aktar, Bilgilerini İndir, Hareketler Dökümü gibi Facebook hesap bilgilerinizle ilgili yapabileceğiniz pek çok farklı işlem başlığı ile karşılaşacaksınız. Facebook fotoğraf aktarma işlemi için Bilgilerinin Bir Kopyasını Aktar seçeneğine tıklamanız gerekiyor.

Adım #5: Facebook şifrenizi yeniden girin:

Adı her geçen gün yeni bir veri skandalına karışıyor olsa da Facebook göz göre göre birinin bilgilerinize erişmenize izin vermeyecek kadar sıkı gizlilik ve güvenlik kurallarına sahip. Bilgilerinin Bir Kopyasını Aktar sayfasına geçiş yaparken sistem sizden tekrar Facebook şifrenizi girmenizi isteyebilir. Şifrenizi girdikten sonra işleme devam edebilirsiniz.

Adım #6: Aktarma seçeneklerini düzenleyin:

İşte Facebook fotoğraf aktarma işleminin en önemli adımı burası. Çünkü tüm düzenlemeleri bu adımda yapıyorsunuz. Bu işlem 3 temel adımdan oluşuyor. İlk adımda aktarma hedefini seçiyor, ikinci adımda hangi video ve fotoğrafları aktaracağınızı seçiyor, üçüncü adımda ise söz konusu platforma bağlanarak aktarma işlemini başlatıyorsunuz.

Facebook fotoğraf aktarma hedefi olarak Google Fotoğraflar, Dropbox, Blogger ve daha önce bağlanmış olduğunuz pek çok farklı platformdan birini seçebilirsiniz. Tüm görselleri, belirli görselleri ya da tek bir albümü aktarmanız mümkün. Aktarma seçeneklerini düzenledikten sonra bağlantıyı sağlayarak aktarma işlemini başlatabilirsiniz.

Adım #7: Facebook fotoğraf aktarma işlemi tamamlandı:

Facebook fotoğraf aktarma işlemi, aktarım yaptığınız fotoğraf ve videoların boyutuna göre değişen bir süre sonunda tamamlanacak. Video ve fotoğraflarınızın aktarılıp aktarılmadığından emin olmak için söz konusu platformu ya da bulut depolama hizmetini kontrol edin. Aktarım işleminin tamamlandığından eminseniz Facebook profilinizdeki video ve fotoğrafları silebilirsiniz.

Facebook fotoğraf aktarma işleminin avantajları:

Birden çok fotoğrafı tek işlemde aktarabilirsiniz.

Facebook fotoğraf aktarma işlemi ile görsel kalitesinden ödün vermemiş olursunuz.

Görselleri önce bilgisayarınıza, oradan başka bir platforma aktarma sürecini kısaltırsınız.

Aktarma işlemi çevrimiçi gerçekleştiği için depolama alanı sorunu yaşamazsınız.

İnternet bağlantısı olan tüm cihazlardan Facebook fotoğraf aktarma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Aktarma seçeneklerini özelleştirebileceğiniz için yalnızca belirli fotoğraf ve videoları aktarabilirsiniz.

Aktarma hedefi olarak başka bir kullanıcının hesabını seçerseniz görsel transfer sürecini hızlandırmış olursunuz.

Cihaza indirilmesi zor fotoğraf ve videoları kolayca dilediğiniz platforma aktarmış olursunuz.

Facebook fotoğraf aktarma işlemi neden yapılır?

İlk çıktığı yıllarda Facebook neredeyse tek ve benzersizdi. Ancak art arda yeni sosyal medya platformlarıyla tanıştıktan sonra artık Facebook’un eski cazibesi kalmadı. Zaman içinde orta yaş ve üzeri kullanıcılarına göz bebeği olan Facebook hesabını pek çok kullanıcı silmeye başladı. Silinen hesaplardaki video ve fotoğrafları kaybetmemek için aktarma işlemini gerçekleştirmek en başarılı sonuç veren seçenek olacaktır.

Facebook hesabınızı aktif olarak kullandığınız yıllarda onlarca hatta yüzlerce fotoğraf ve video paylaşmış olabilirsiniz. Bunları tek tek cihazınıza indirmek saatler sürebilir. Bunun yerine Facebook fotoğraf aktarma işlemini uygulamak zaman kazandıracak ve görsellerinizin zaten kullanmakta olduğunuz bir platforma ya da bulut depolama hizmetine aktarılmasını hızlandıracaktır.

Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformları da kullanıcı verilerinizi kolayca indirebileceğiniz bazı hizmetler sunuyorlar. Ancak hiçbiri Facebook fotoğraf aktarma işlemi kadar kesin bir sonuç vermiyor. Bu nedenle hazır böyle bir hizmeti kullanabiliyorken Facebook profilinizdeki video ve fotoğrafları kurtarmanın tam zamanı.

Facebook hesabınızda bulunan görselleri başka platformlara ve bulut depolama hizmetlerine aktarmanızı sağlayan Facebook fotoğraf aktarma işlemi nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve bu işlem hakkında bilmeniz gereken önemli noktalardan bahsettik. Facebook kullanıyor musunuz? Facebook hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.