Facebook Gaming, Turnuvalar Özelliğini Kullanıma Açtı

Facebook Gaming, isteyen herkesin katılabileceği ve arkadaşlarıyla turnuvalar düzenleyebileceği yeni bir özelliği erken erişimle kullanıma açtı. Facebook, Turnuvalar özelliğiyle karantina sürecinde sosyal bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Facebook Gaming, isteyen herkesin katılabileceği Turnuvalar özelliğini başlattı. Facebook, erken erişime açtığı turnuva özelliğiyle, koronavirüs salgınının etkili olduğu bu zorlu dönemde insanları bir araya getirmeyi planlıyor.

Facebook Gaming turnuvalarının baş mühendisi Mina Abouseif, GamesBeat ile yaptığı röportajda Turnuvalar özelliği üzerinde uzun süredir çalıştıklarını ve insanların karantina süreciyle başa çıkmalarına yardımcı olmak için erken yayınlamaya karar verdiklerini açıkladı.

Facebook Gaming Turnuvalar'a isteyen tüm oyuncular katılabiliyor

Arkadaşlarıyla sıradan bir turnuva düzenlemek isteyenler, takipçileriyle oyun oynayan yayıncılar veya küresel bir e-spor turnuvası yapmak isteyen herkes, turnuva düzenleyebilecek veya katılabilecek. Skor tabloları, eşleşmeler ve diğer her şey Turnuvalar sayfasında sanal olarak oluşturuluyor.

Facebook Gaming erken erişim turnuvalarında katılımcılardan geri bildirim toplamayı amaçlıyor. Facebook ve Oculus geçtiğimiz günlerde oyun şirketlerinin koronavirüs hakkında farkındalık yaratarak Dünya Sağlık Örgütü'nün desteklediği #PlayApartTogether kampanyasına katıldıklarını açıklamışlardı.

Facebook Gaming, katılımcıların maçları koordine etmeleri için bir organizatöre ihtiyaç duyuyor ve henüz eşleştirmeleri otomatik yapamıyor. Yani maç sonuçlarını bildirmek için şimdilik oyunculara ve organizatörlere güveniyor. Facebook Gaming'in turnuvalar sayfasına buradan ulaşabilir ve arkadaşlarınızla turnuvalar düzenleyebilirsiniz.