Facebook, COVID-19 Temalı Yeni Bir Emoji Test Ediyor

Facebook, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına dikkat çekmek için platforma COVID-19 reaksiyon emojisi getirmeye hazırlanıyor. Sosyal medya devi, yeni tepki butonunu test ediyor.

Facebook, kullanıcıların paylaşımlarla etkileşim kurmasını sağlayan reaksiyon emojilerine bir yenisini daha ekleyecek. Tersine mühendislik uzmanı Jane Manchun Wong, sosyal medya devinin COVID-19 temalı yeni bir tepki butonu üzerinde çalıştığını keşfetti.

Tepki butonları, basit bir beğeninin ötesinde paylaşımların tetiklediği bir duyguyu ifade etmek için tasarlandı. Ancak yeni reaksiyon emojisinin, paylaşımlarda bir yanıtı temsil etmekten ziyade koronavirüs salgınına karşı farkındalık olarak tasarlandığı görülüyor.

Yeni COVID-19 emojisinin tam olarak neyi temsil edeceği bilinmese de, dünyada virüsle savaşan sağlık çalışanlarına destek vermenin yeni bir yolu olabilir. Diğer yandan yeni tepki butonu platform üzerinden yardım kuruluşlarına bağış toplamak için de kullanılabilir.

Facebook daha önce anneler gününde de benzer bir uygulama yaparak çiçek emojisi getirmişti. Salgının tüm dünyada insan hayatını tehdit ettiği düşünüldüğünde COVID-19 emojisi, hastalıkla ilgili yapılan paylaşımlara farkındalık, sağlık çalışanlarına bir teşekkür veya yardım kampanyalarına dikkat çekmek için kullanılabilir. Facebook, COVID-19 butonunun testte olduğunu doğruladı ancak bunun ötesinde açıklama yapmadı.