Facebook Gaming, Xbox One Arayüzüne Eklenmeyecek

Microsoft'un Mixer'in fişini çekeceğini açıklaması ve Facebook Gaming ile anlaşma yapmasının ardından Xbox One'daki canlı yayın platformu erişiminin ne olacağı merak ediliyordu. Bu konuya Reddit'te açıklık getiren Xbox patronu Phil Spencer, Facebook Gaming'in Mixer benzer şekilde Xbox One arayüzüne entegre edilmeyeceğini söyledi.

Microsoft, dünya çapındaki yayıncılarla büyük anlaşmalar yaparak popüler hale getirmeyi hedeflediği canlı yayın platformu Mixer'i sürpriz bir kararla kapatma kararı aldı. Yazılım devi, Twitch'e rakip olarak açtığı platformu, Facebook ile yapılan iş birliğinin kapsamında Facebook Gaming'e taşıyacak.

Microsoft'un aldığı kararın ardından Xbox oyuncuları için konsolda sunulan Mixer hizmetlerine ne olacağı merak konusuydu. Bazı oyuncular, Mixer'in platformda doğrudan Facebook Gaming uygulamasıyla değiştirileceğini düşünüyordu. Ancak Xbox Live'ın Programlama Direktörü Larry Hryb'in yaptığı açıklamaya göre Facebook Gaming, Mixer gibi Xbox panosuna entegre edilmeyecek.

Xbox patronu Phil Spencer'ın yaptığı bir açıklamada oyunculara Xbox'ta hangi platform üzerinden akış yapacakları konusunda seçenek sunmak istediklerini belirtmesinin ardından Reddit'te Larry Hryb'den bir açıklama geldi. Hyrb, "Xbox panosundaki mevcut Mixer entegrasyonunun Facebook Gaming olup olmayacağını soruyorsanız, cevap hayır" ifadesini kullandı.

Microsoft, 22 Temmuz'da Mixer'i kapatacak ve Mixer.com'u Facebook Gaming'e yönlendirecek. Xbox One'da Mixer yayınları geçici olarak devre dışı bırakılacak ve Mixer uygulamaları oyuncuları sevdikleri yayıncıları Facebook Gaming'de izlemeye yönlendirecek. Microsoft, konsol üzerinden yayın yapmak isteyen oyunculara sunacağı yeni seçenek için arayışlarına devam ediyor.

Facebook Gaming, en büyük rakiplerinden biri olan Mixer ile anlaşma sağlayarak yayıncılık alanında önemli bir avantaj sağladı. Bundan sonra yayın platformları arasındaki rekabet Twitch, Youtube Gaming ve Facebook Gaming arasında geçecek.