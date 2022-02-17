Popüler sosyal medya platformu Facebook, 15 yıldır kullanımda olan News Feed (Haber Kaynağı) kısmının isminin değiştirildiğini duyurdu.

Çoğumuzun saatlerini harcadığı sosyal medya platformları son 20 yıla yakın bir süredir hayatımızda bulunuyor. Bu platformlar gün geçtikçe daha da yayılıyor ve milyarlarca insanın gündelik aktivitelerinde yer ediniyor. Meta’ya bağlı olan Facebook da bu platformların en popülerleri arasında bulunuyor.

Facebook şimdi de yaptığı yeni bir açıklamayla platformunda 15 yıldan uzun süredir bulunan bir özelliğin isminin değiştirildiği duyurdu. Şirketin resmi Twitter hesabı tarafından yapılan açıklamalarda kullanıcıların, arkadaşları ve takip ettiği hesaplar tarafından yapılan paylaşımları görebildiği, bir ana sayfa görevi gören ve Haber Kaynağı (News Feed) ismi verilen bölümün adının değiştirildiği ifade edildi.

‘Feed’

Haberin duyurulduğu videoyu göremiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Açıklamalarda, duyurunun yapıldığı salı gününden itibaren 2006 yılında kullanılmaya başlayan ‘News Feed’; yani ‘Haber Kaynağı’ bölümünün isminin değiştirileceği ifade edildi. Dev şirket, paylaşımların görüldüğü kısım için belirlenen yeni ismin ise ‘Feed’; yani ‘Akış’ olacağını ifade etti. Ayrıca bu değişikliğin önümüzdeki haftalarda tamamen uygulanmaya başlayacağı da gelen haberler arasında yer aldı.

Facebook’un bir sözcüsü tarafından The Verge’e verilen bir demeçte ise bu kararın, akışta görülen içeriklerin çeşitliliğini daha iyi yansıtmak için alındığını ifade etti. Ayrıca bu kararın, Facebook’un içeriklerinin sıralamasının eleştirilmesinden sonra geldiğini de belirtmek gerek. Çatı şirket Meta, ana akışta insanların daha az siyasi içerik veya yanlış bilgi içeren içerik görmesini azaltmaya çalıştığını; insanların daha fazla aile ve arkadaşlarından içerik göreceğini söylese de yetkililer, bu içeriklerin algoritmik olarak nasıl sıralandığını ve bu tarz içeriklerin daha fazla etkileşim alıp almadığını araştırdıklarını ifade etmişti.

Ayrıca platformda bu tarz bir kısmın bulunmasının insanların aklını karıştırabileceği de gelen haberler arasında yer aldı. Meta tarafından çalışanlara gönderilen bir notta da insanların ‘Haber Kaynağı’nı arkadaşlarının paylaşımları yerine haber okunabilecek bir kısım olarak düşünebildiği ifade edildi.