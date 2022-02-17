Mark Zuckerberg, Çalışanlarının Yeni İsimlerini Açıkladı

Geçtiğimiz gün Meta çalışanları için şirketin değerlerinin güncellendiğini duyuran Mark Zuckerberg, bu değerlerde Meta çalışanlarının yeni takma ismine de yer verdi. 'Meta, Metamates, Me' mottosuyla yola çıkacağını açıklayan şirket, çalışanlarını artık 'Metamates' olarak isimlendirecek.

Facebook, geçtiğimiz aylarda metaverse teknolojilerine odaklanacağını açıklamış ve bu gayede ismini Meta olarak değiştirmişti. Şirketin yeni metaverse ürünlerini ve teknolojilerini yakın zamanda göstermesi beklenirken geçtiğimiz gün CEO Mark Zuckerberg, Facebook’tan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Çalışanlarına açık bir mektup yazan Zuckerberg, bu mektupta Meta’nın güncellenen değerlerini çalışanlarıyla paylaştı. Altı ana başlıkta derlenen değerlerden biriyse oldukça dikkat çekiciydi. CEO Zuckerberg, çalışanlarına ‘Meta, Metamates, Me’ mottosunu duyurdu ve Meta çalışanlarının artık ‘Metamates’ unvanını taşıyacağını gösterdi.

Zuckerberg'ün paylaşımındaki ifadeler şu şekildeydi:

“Meta, Metamates, Me, şirketimizin ve misyonumuzun iyi birer çalışanı olmakla ilgilidir. Bu, kolektif başarımız ve takım arkadaşları olarak birbirimize karşı sahip olduğumuz sorumluluk duygusuyla ilgilidir. Bu, şirketimize ve birbirimize bakmakla ilgilidir.”

Zuckerberg’ün Meta şirketi için belirlediklerini açıkladığı yeni mottosu, aslında ABD Donanması’nın uzun süredir kullandığı mottonun bir türeviydi. Donanma, ‘Ship, Shipmate, Self’ mottosuyla geminin başarısı ve iyiliğinin birincil, mürettebatın başarısı ve iyiliğinin ikincil ve son olarak bireysel başarının ve iyiliğin üçüncül olduğunu vurguluyordu.

Öte yandan Metamates ismi, bazı Meta çalışanlarının da dalgası oldu. The New York Times’ın paylaştığı habere göre şirket içi mesajlaşmada bir çalışan, “Bu batan bir gemide olduğumuz anlamına mı geliyor?” ifadesini kullandı. Meta, Facebook Papers olarak adlandırılan ve Meta’nın ürünlerinin kullanıcılar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını gösteren belgelerle boğuşmaya devam ederken şirketin ismi değiştirilmişti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde şirket, Amerikan şirketleri tarihinde bir ilke imza atarak yalnızca bir günde 240 milyar dolar değer kaybı yaşamıştı.