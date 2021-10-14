Bir zamanlar tuğla telefon olarak nitelendirilen 3310'ların sahibi Nokia, 20. yıl dönümünü kutlamak adına içinde efsanevi yılan oyunun da bulunduğu 6310 model tuşlu telefonunu piyasaya sürdü.

Nokia 6310'a tuşlu telefon deyip geçmemek lazım. Zira bu yeni telefonun içerisinde herkesin bir zamanlar bağımlısı olduğu yılan oyunuya birlikte kablosuz FM radyo gibi yeni özelliklere de sahip.

75 euro (745 TL) etiket fiyatıyla satışa sunulan yeni tuşlu telefonun elbette şimdi ki akıllı telefonların yerini doldurması beklenmiyor. Zaten Nokia'nın lisans haklarını elinde bulunduran Fin teknoloji devi HMD Gobal da 6310 için "Nokia 6310, günümüzün bağlı kullanıcıları için yeniden tasarlanmış bir klasik" ifadelerini kullanmış.

Yeni Nokia 6310, tuğlanın hakkını veren bir gövdeye sahip

Tweeti görüntüleyemiyorsanıztıklayabilirsiniz

Siyah ve limon sarısı olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip yeni Nokia 6310, tıpkı önceki modellerinde olduğu gibi tam 21 gün boyunca kesintisiz güç sağlayan cayır cayır bir bataryaya ve arka tarafta bulunan bir adet kameraya sahip.

Resmi Twitter hesabı üzerinden telefonun duyurusunu yapan Nokia, 6310 ile ilgili açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; "Modern bir klasik, yeniden tasarlandı! Yeni Nokia 6310, daha büyük tuşlara, daha büyük menü seçeneklerine ve kablosuz FM radyo özelliği gibi bir dizi yeni özelliğe sahip."