Facebook Hesabınızın Çalınıp Çalınmadığını Nasıl Anlarsınız?

Gün geçmiyor ki bir Facebook veri ihlali daha yaşanmasın. Zaten bu konuda sabıkalı olan Facebook’un adı geçtiğimiz günlerde bir veri ihlali skandalına daha karıştı. Kullanıcıların aklındaki Facebook hesabım çalındı mı sorusunun yanıtını bulabilecekleri bir internet sitesi bulunuyor. Detaylara gelin yakından bakalım.

Son birkaç yıldır her sabah uyanıyor, yüzümüzü yıkıyor ve bakalım bugün Facebook hangi verimizi satmış ya da çaldırmış diye haberlere bakıyoruz. Çoğu zaman da haklı çıkıyoruz çünkü Facebook, veri ihlali konusunda artık bir dünya markası haline geldi. Geçtiğimiz günlerde dünya çapında 533 milyon kullanıcının hesap bilgilerinin çalındığını ve farklı platformlar üzerinden yayınlandığını öğrendik.

Günahı boynuna artık nasıl bu kadar skandal yaşanıyor bilemiyoruz ama biz kendimizi düşünelim. Her haber sonrası kullanıcılar Facebook hesabım çalındı mı diye düşünmekten uyuyamıyor. Artık rahat uyuyabilirsiniz çünkü e-posta ve telefon numaranız üzerinden arama yaparak bilgilerinizin çalınıp çalınmadığını gösteren Have I Been Pwned isimli bir internet sitesi var. Kişisel bilgilerinizin güvende olup olmadığını nasıl öğreneceğinizi tüm detaylarıyla anlattık.

Facebook hesabım çalındı mı nasıl öğrenebilirim?

Adım #1: Have I Been Pwned internet sitesini açın:

Have I Been Pwned, dünya çapında büyük dijital platformlarda yaşanan veri ihlali skandallarına dair bir veritabanına sahip. E-posta adresinizi ya da cep telefonu numaranızı yazdığınız zaman tıpkı bir arama motoru gibi hızlı bir tarama yapıyor ve eşleşen sonuçları karşınıza çıkarıyor. Skandallar böyle devam ederse buradan hesabım çalındı mı kontrolü yapmak, günlük rutinimiz haline gelecek.

Adım #2: E-posta adresinizi ya da telefon numaranızı yazın:

Have I Been Pwned üzerinden hesabım çalındı mı kontrolü yapmak için Facebook başta olmak üzere farklı sosyal medya platformlarında ya da internet sitelerinde kayıtlı olan e-posta adresiniz ya da cep telefonu numaranız üzerinden arama yapabilirsiniz. Sahip olduğunuz tüm e-posta adreslerini aratabilirsiniz. Bir sınır bulunmuyor.

Cep telefonu ile arama yaparken ise küçük bir detaya dikkat etmeniz gerekiyor çünkü platform, telefon numaralarının uluslararası kullanım versiyonunu istiyor. Ülkemizde kullanılan cep telefonlarının uluslararası alandaki kodu +9’dur. Yani cep telefonu numaranızı +90555 555 55 55 şeklinde ama birleşik olarak yazmanız gerekiyor.

Adım #3: pwned? butonuna tıklayın:

Herhangi bir sosyal medya platformuna ya da internet sitesine kayıtlı e-posta adresinizi ya da cep telefonu numaranızı uluslararası kod ile yazdıktan sonra veri ihlali aramasını başlatmak için pwned? butonuna tıklamanız yeterli. Arama yoğunluğuna göre sonuç için birkaç saniye bekleyebilirsiniz.

Adım #4: Bilgilerinizin çalınıp çalınmadığını göreceksiniz:

Nefesinizi tutarak beklediğiniz sonuç çıktığı zaman ilk dikkatinizi çeken ekranın rengi olacak. Eğer arama yaptığınız e-posta adresi ya da cep telefonu numarası herhangi bir veri ihlali skandalına karıştıysa ekran kırmızı renge, eğer herhangi bir veri ihlali skandalına karışmadıysa ekran yeşil renge bürünecek.

Good news — no pwnage found! yazısını görüyorsanız tebrikler, henüz Facebook sizin hesabınızı çaldırmamış demektir. Ancak Oh no — pwned! yazısını görüyorsanız geçmiş olsun. Sayfanın altlarına doğru indiğiniz zaman e-posta hesabınızın ya da cep telefonu numaranızın hangi veri ihlali skandalında, hangi platform üzerinden ele geçirildiğini görebilirsiniz.

Hesabım çalındıysa ne yapabilirim?

Öncelikle panik yapmayın. Geçmiş olsun ancak günümüz dijital dünyasına çok hızlı bir geçiş yaptığımız için Facebook gibi büyük platform ve internet siteleri bile hala yeterince güçlü bir dijital güvenlik ağına sahip değiller. Bu nedenle, bu tür veri ihlali skandallarına alışmamız ama kabullenmememiz gerekiyor.

İlk olarak kişisel verilerinizin hangi platform ya da internet sitesi üzerinden ele geçirildiğini görün ve hemen o platforma giderek kişisel bilgilerinizi düzenleyin. Kendinize yeni ve çok daha güçlü bir şifre belirleyin, yapabiliyorsanız e-posta adresinizi değiştirin ve yine yapabiliyorsanız yeni bir cep telefonu numarası ekleyin.

Eğer hesap bilgilerinizin çalındığı platform Facebook gibi olmazsa olmaz bir platform değilse aboneliğinizi silin gitsin. Bu tür güvenmediğiniz platformları kullanırken 10minutemail ve benzeri kısa süreli e-posta hizmeti veren platformları kullanabilirsiniz. Hem işinizi halletmiş olursunuz hem de ileride bu tür olası kayıpların önüne geçersiniz.

Dikkat etmeniz gereken dijital güvenlik önlemleri:

Öncelikle sakın ama sakın güvenmediğiniz sosyal medya platformları ve internet siteleri ile kişisel verilerinizi paylaşmayın. Tamam, Facebook güvenilmez bir platform değildi ancak göz göre göre verilerinizi çalma ihtimali olan bir yere de güvenmeyin.

Kendinize çok güçlü ve benzersiz bir şifre belirleyin. Her bir sosyal medya platformunda ve internet sitesinde kullandığınız şifre farklı olsun. Biraz kafa karıştırıcı olsa bile en azından biri giderse diğerini kurtarmış olursunuz. Şifre karışıklıklarının önüne geçmek için şifre yönetici mobil uygulamalar kullanabilir ya da eski yöntem olan kağıt kalem ile not almayı tercih edebilirsiniz.

Olmazsa olmaz dijital güvenlik önlemi ise iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemidir. Neredeyse tüm sosyal medya platformları artık iki faktörlü kimlik doğrulama hizmeti sunuyor. Bu sayede hesabınız ele geçirilmeye çalışıldığı zaman gelen ikinci şifreyi bilmeyen kötü amaçlı kişiler hesabınıza ulaşamayacaklardır.

Çalınan Facebook verileri ne oluyor?

Daha önce yaşanan veri ihlali skandallarında Facebook’un kullanıcı verilerini sattığı biliniyor. Son yaşanan skandalda ise verilerin çalındığı iddia ediliyor. Peki, bu kadar veri neden satılıyor ya da çalınıyor? Facebook tarafından satılan verilerin reklam amaçlı kullanıldığı ve pek çok manipülasyona neden olduğu biliniyor. Çalınan verilerin kullanım alanı ise daha karanlık.

Çalınan e-posta adreslerinin hesap sıfırlama gibi işlemler için kullanıldığı biliniyor. Aynı şekilde bu veriler başkalarını taklit etmek ya da farklı hesapların giriş bilgilerine ulaşmak için de kullanılabilir. Çalınan veriler kullanılarak pishing saldırıları da yapılabilir. Yani bu kadar büyük bir vurgunun sonuçları çok daha kötü olabilir.

Facebook hesabım çalındı mı diye uykusu kaçan kullanıcıların bilgilerinin çalınıp çalınmadığını gösteren Have I Been Pwned sitesi nasıl kullanılır, dijital güvenlik nasıl sağlanır, çalınan veriler ne oluyor gibi merak edilen soruları yanıtladık. Umarız artık bu tür içerikler hazırlamak zorunda kalmayız.