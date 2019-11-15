Kullanıcılarını saldırgan yada spam e-postalardan kurtaran 10 Minute Mail internet sitesini sizin için inceledik. Bu site size özgürlük sunuyor.

Basit olarak düşündüğümüz zaman bir e-posta adresi neden kullanılır? Elbette istediğimiz kurum veya kişilerle online olarak iletişim kurmak için. Fakat günümüzde o kadar fazla internet sitesiyle etkileşime giriyoruz ki, ister istemez artık kendi güvenli alanımızı kaybetmek zorunda kalıyoruz. Rahatsız edici reklam e-postaları yada durmadan gelen spam e-postalarından sıkılanlardan için 10 Minute Mail devrim niteliğinde bir hizmet sunuyor.

10 Minute Mail temel olarak size geçici e-posta adresi ve kullanımı sağlayan bir internet sitesi. Klasik e-posta hesaplarından farklı olarak burada can sıkıcı işlemlerle uğraşmak zorunda değilsiniz. Hiçbir kişisel bilgi paylaşmadığınız için de tam anlamıyla bir güvenlik söz konusu. Ayrıca şifremi, kullanıcı adımı unuttum derdi yok çünkü bu e-posta hesabı zaten 10 dakika içinde kayboluyor.

10 Minute Mail ile saldırılardan, spam e-postalardan korunabilirsiniz:

Sevdiğiniz yada iletişim halinde olmak istediğiniz internet siteleri yada kurumlarla elbette kendi kişisel e-posta adresinizi paylaşmak isteyeceksiniz. Fakat sadece bir dosya indirmek için yada bir makalenin tamamını okumak için girdiğiniz ve çok da güvenmediğiniz bir internet sitesinin başınıza bela olmasını istemezsiniz. 10 Minute Mail tam da bu noktada devreye giriyor.

10 Minute Mail internet sitesine girdiğiniz anda sizin için o an hazırlanmış bir e-posta adresi ve bir gelen kutusu ekranı göreceksiniz. Bu arayüzü kullanarak gelen aktivasyon e-postalarına ulaşabilir yada dilediğiniz adrese e-posta gönderebilirsiniz. Hiçbir kişisel bilgi paylaşmadığınız için hesaba karşı yapılabilecek her türlü saldırıdan korunmuş olacaksınız yada e-posta adresinize gelecek tonlarca spam e-postayı görmeyeceksiniz bile çünkü bu hesap yalnızca 10 dakika süreyle aktif.

10 Minute Mail nasıl kullanılır?

10 Minute Mail kullanıcılarına internet dünyasının en zahmetsiz hizmetini sunuyor. Yapmanız gereken tek şey 10 Minute Mail internet sitesine girmek ve karşınıza çıkan e-posta adresini ve mesaj kutularını dilediğiniz gibi kullanmak. Fakat unutmayın, bu hesaba dair her şey 10 dakika içinde, geride herhangi bir iz bırakmadan yok olacak, bu nedenle önemli bir e-postanız varsa bu süre içerisinde yedeklemek isteyebilirsiniz.

Yapacağınız başka hiçbir şey yok, arkanızı dönüp istediğiniz gibi gidebilirsiniz. E-postalar silindiği zaman da kesinlikle arkada herhangi bir veri kalmıyor. 10 Minute Mail internet sitesini kullanarak e-posta dünyasında tam anlamıyla görünmez olabilirsiniz.

10 Minute Mail kullanmanın avantajları:

Konu biraz karmaşık gelmiş olabilir yada klasik e-posta kullanımıyla aradaki fark net olarak görülmüyor olabilir. Bunun için birkaç karşılaştırma yapmakta yarar var.

10 Minute Mail internet sitesine tıkladığınız anda size bir e-posta adresi verilir, kesinlikle zaman kazanırsınız.

Kendinize dair hiçbir kişisel bilgi vermezsiniz, bu nedenle klasik e-posta hizmetlerinde olduğu gibi bir güvenlik sorununuz kesinlikle olmaz.

Klasik e-posta hizmetlerinde yaptığınız tüm işlemleri 10 Minute Mail internet sitesinde de yapabilirsiniz, herhangi bir işlev kaybı söz konusu değil.

internet sitesinde de yapabilirsiniz, herhangi bir işlev kaybı söz konusu değil. Klasik e-posta hesabınız tehdit altındadır çünkü içinde sizinle ilgili pek çok veri saklar, 10 Minute Mail’de böyle bir şey ihtimal dahilinde bile değil çünkü her şey yok olup gidiyor.

Tek bir can sıkıcı spam e-posta almazsınız çünkü 10 dakika içinde tamamen kaybolup gidiyor bu e-posta adresiniz.

İçinde küçük harfler, büyük harfler, noktalar, rakamlar olan uzun ve karışık şifreleri aklınızda tutmak zorunda kalmazsınız.

Belki de en önemlisi de e-postalar silindikten sonra tam olarak silinmeme durumu. Klasik e-posta hizmetlerinde her zaman geride bazı veriler kalırken, 10 Minute Mail tam temizlik konusunda garanti veriyor.

Tüm bu incelemeler ve karşılaştırmalalar sonucunda görülüyor ki 10 Minute Mail, klasik e-posta hizmetlerine göre çok daha kullanışlı ve güvenli. Tabii e-posta adresleri günümüzde bir nevi kullanıcının kimliği de sayıldığı için bu yöntem herkese uygun görünmeyebilir ama tam olarak güvenmediğiniz yada devamlı iletişim halinde olmak istemediğiniz internet sitelerine zorunlu olarak üye olacaksanız, bu yöntem sizin için en güvenli yol olacaktır.