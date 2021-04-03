Sık sık güvenlik açıkları, veri ihlalleri ve gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Facebook, bu kez de 533 milyon kullanıcısının bilgilerini kaptırdı. Bilgiler arasında telefon numaraları, isimler, konumlar, mail adresleri ve başka bilgiler yer alıyor.

Düşük seviye bir hacker forumunda bir kullanıcı, milyonlarca Facebook kullanıcısının telefon numarasını ve kişisel bilgilerini ücretsiz olarak paylaştı. 106 ülkeden kullanıcının bilgileri paylaşılırken, toplamda etkilenen kullanıcı sayısı 533 milyon oldu.

Açığa çıkan bilgiler arasında telefon numaraları, Facebook ID'leri, tam isimler, konumlar, doğum günleri, bio bilgileri ve bazı durumlarda da e-posta adresleri yer aldı. Bilgileri açığa çıkan kullanıcıların 32 milyonu ABD'de, 11 milyonu Birleşik Krallık'ta ve 6 milyonu Hindistan'da yaşıyor.

Insider bilgileri doğruladı

Konuyla ilgili yaptığı araştırmanın ardından Insider, sızdırılan bilgileri incelediğini ve bilinen Facebook kullanıcı bilgileriyle karşılaştırma yaptıklarında sızdırılan bilgileri doğruladıklarını açıkladı. Ayrıca mail adresleri de hesap sıfırlama için kullanılabiliyor.

Açığa çıkan bilgiler doğrudan hesabınızın başkalarının eline geçmesine neden olmayabilir ancak siber suçlular, bu bilgileri özellikle başkalarını taklit etmek için ya da giriş bilgilerini çalmak için kullanabilir. Bu dönemde phishing saldırılarında da artış olması muhtemel.

Güvenlik uzmanları, bu boyutta bir veriyle siber suçluların sosyal mühendislik ya da hackleme hareketlerinde bulunabileceğini belirtiyor. Facebook ise konuyla ilgili olarak soruları şimdilik yanıtsız bırakmayı tercih ediyor.

Facebook yıllardır aynı sorunu yaşıyor

İlk olarak 2020 yılında bir bot, belli ücret karşılığında Facebook kullanıcılarının telefon numaralarını öğrenmeyi sağlıyordu. 2019 yılında da milyonlarca kişinin bilgileri Facebook veritabanlarından toplanmıştı. Bu açık Ağustos 2019'da giderilmişti.

Facebook daha önce de Cambridge Analytica skandalından sonra büyük veri kırma çalışmalarına izin vermeyeceğine dair söz vermişti. Son gelişmeler ise sosyal medya devinin bu sözünü tutabildiğini söylemenin pek de mümkün olmadığını gösteriyor.