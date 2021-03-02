Tüm Şifrelerinizi Saklayan Ücretsiz ve Güvenilir 10 Platform

Tüm dijital hesaplarımıza bağlanmak için bir şifreye ihtiyacımız var ve bu şifrelerin oldukça karmaşık olması gerekiyor. Bunun yerine tek bir şifre belirleyip her yerde kullanmak ise pek çok güvenlik açığına neden oluyor. En iyi şifre yöneticisi uygulamaları listemizde, kullanıcılara sanal dünya güvenlik konusunda yardımcı olacak pek çok hizmet var.

E-posta hesabımız, sosyal medya platformları, dijital izleme platformları, dijital dinleme platformları, çevrimiçi alışveriş siteleri derken onlarca farklı dijital hesaba sahip oluyoruz ve her birine giriş yaparken bir şifre belirlememiz gerekiyor. Pek çok kullanıcı kendine özel bir şifre belirliyor ve o şifreyi her yerde kullanıyor. Ancak bu durum kullanıcı için son derece önemli güvenlik açıkları ortaya çıkarıyor.

Olası güvenlik tehditlerini en aza indirmek için bir şifre yöneticisi uygulaması kullanabilirsiniz. Şifre yöneticisi uygulamaları sizin için yüksek güvenlikli, her yere senkronize edilebilen giriş yolları belirlerler. Standart bir şifre belirlemek yerine böyle bir uygulama kullanarak sanal dünyanızı güçlü duvarlar ardına saklayabilirsiniz. Sizin için en iyi şifre yöneticisi uygulamaları listesi hazırladık ve öne çıkan özelliklerini anlattık.

En iyi ücretsiz şifre yöneticisi uygulamaları:

LastPass

Myki Password Manager & Authenticator

LogMeOnce Password Management

Bitwarden

PassHub

NordPass

Norton Password Manager

Avira Password Manager

Enpass Password Manager

KeePass 2.34

Artıları: Pek çok tarayıcıyı destekliyor. İki faktörlü kimlik doğrulama sunuyor. Ücretsiz sürümü yeterli performans sunuyor.

Eksiler: Her zaman güncel kalamıyor. Tüm formları otomatik dolduramıyor.



LastPass şifre yöneticisi uygulaması, kullanıcı için en güçlü şifreyi belirliyor ve daha sonra pek çok farklı cihaz ve tarayıcıda LastPass üzerinden giriş yapmanızı sağlıyor. Kişisel verilerinizi uygulamaya girdiğiniz zaman çevrimiçi alışveriş sitelerinde sizin yerinize verilerinizi giriyor. Özel bilgilerinizi saklamanız için size sınırlı da olsa bir bulut depolama alanı sunuyor. 2,90 Euro’dan başlayan premium paketleri aynı hizmetler için bazı ek özellikler sunuyor.

Artıları: Farklı platformlar için tarayıcı uzantıları var. Tek tıkla kimlik doğrulama imkanı sunuyor. Tamamen ücretsiz.

Eksiler: iOS cihazlarda her zaman tam performans gösteremiyor. Uzantı kullanılmadığı durumlarda tüm formları dolduramıyor.



Myki Password Manager & Authenticator, şifrelerinizi bulut depolama alanında değil, yüklü olduğu cihazın dahili depolama alanında saklıyor. Böylece olası çevrimiçi tehditlere karşı koruma sağlıyor. Uygulamanın yüklü olduğu cihaza göre parmak izi, Face ID ya da bir pin kodu kullanabiliyorsunuz. Myki Password Manager & Authenticator aynı zamanda yüklü olduğu cihazlar arasında uçtan uca şifreli bağlantı kurarak senkronize olmalarını sağlıyor.

Artıları: Kullanışlı bir arayüze sahip. Tüm işletim sistemleri arasında başarıyla senkronize olabiliyor. Güvenli cüzdan özelliği ile kredi kartı bilgilerinizi saklıyor.

Eksiler: Fazla detay ile kullanıcıyı sıkabilir. Reklam gösteriyor.



LogMeOnce Password Management şifre yöneticsii uygulaması, reklam gösterdiği için tamamen ücretsiz bir uygulama ve ücretli üyelik sunan uygulamalardan hiç de eksiği yok hatta fazlası var. Sanal dünyada aklınıza gelebilecek tüm hesaplarınızı, LogMeOnce ile güvence altına alabilirsiniz. Ancak uygulama fazla detaylı olduğu ve çok fazla seçenek sunduğu için temel kullanımı hedefleyen kullanıcıların kafasını karıştırabileceği düşünülüyor.

Artıları: Tüm popüler platform ve tarayıcıları destekliyor. İki faktörlü kimlik doğrulama sunuyor. Ücretsiz sürümü yeterli performans sunuyor.

Eksiler: Uzantılar sorun yaratabiliyor. iOS cihazlarda sınırlı kullanım alanı sunuyor.



Bitwarden açık kaynak kodlu bir şifre yöneticisi uygulamasıdır. Bunun anlamı, uygulama özelliklerinin geliştirilmesine kullanıcıların da katkı sağlayabiliyor olması. Ancak bunun yaratabileceği güvenlik sorunları Bitwarden tarafından görmezden gelinmiş gibi duruyor. Uygulamanın sunduğu temel şifre belirleme ve koruma hizmetleri tamamen ücretsiz. Yıllık 10 Dolardan başlayan ücretli abonelikleri ile yalnızca temel hizmetlere biraz daha geniş bir şekilde sahip oluyorsunuz.

Artıları: Tüm platformlarda çalışıyor. Akıllı telefon üzerinden kimlik doğrulama yapıyor. Tamamen ücretsiz.

Eksiler: Şifre raporlama konusunda yetersiz. Otomatik şifre yakalama özelliği yok. Otomatik form doldurma özelliği yok.



PassHub, aslında yalnızca en temel düzeyde şifre koruması isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Diğer şifre yöneticisi uygulamaları gibi onlarca farklı ve bazen karmaşık özellik sunmak yerine, tek bir iş yapıyor ve onu da en iyi şekilde yaptığını iddia ediyor. Zaten uygulamanın internet sitesini incelediğiniz zaman da bu sadeliği anlıyorsunuz. Yalnızca sanal güvenliğimi sağlasın yeter diyen kullanıcılar için ideal bir uygulama.

Artıları: Dikkat çekici bir arayüze sahip. Detaylı güvenlik raporu sunuyor. Özel parola paylaşma seçenekleri sunuyor.

Eksiler: Ücretsiz versiyonu oldukça sınırlı. Otomatik form doldurma özelliği yok. Şifre devralma özelliği yok.



Nordpass, oldukça iddialı bir şifre yöneticisi uygulaması. Birçok farklı uygulamadan daha üstün bir şifre güvenlik teknoloji kullandığını söyleyen Nordpass, aynı zamanda VPN hizmeti de sunuyor. Uygulama üzerinden aynı zamanda bir sanal cüzdan oluşturarak kredi kartı bilgilerinizi de saklayabilirsiniz. Tek olumsuz yanı ise ücretsiz versiyonda yalnızca tek bir cihaz kullanabiliyor olmanız. Ücretli versiyonu aylık 2,49 Dolar.

Artıları: Tüm işletim sistemleri arasında başarıyla senkronize olabiliyor. Detaylı güvenlik raporu sunuyor. Özel çevrimiçi güvenlik hizmeti sunuyor.

Eksiler: Tüm platform ve tarayıcılarda senkronize olamıyor. Tüm formları otomatik dolduramıyor. İki faktörlü kimlik doğrulama özelliği yok.



Norton Password Manager şifre yöneticisi uygulaması, uzun yıllardır antivirüs yazılımı konusunda güvenilir bir şirket olan Norton güvencesini sunuyor. Uygulama, sanal dünyada sahip olduğunuz tüm hesaplarınıza güvenli giriş sunuyor. Norton Password Manager 7 gün ücretsiz deneme sürümü dışında tamamen ücretli bir hizmet sunuyor. Uygulamayı tek başına alabilir ya da diğer Norton hizmetleri ile birlikte tam bir paket olarak kullanabilirsiniz.

Artıları: Tüm işletim sistemleri arasında başarıyla senkronize olabiliyor. İki faktörlü kimlik doğrulama özelliği var. Ücretsiz sürümü yeterli performans sunuyor.

Eksiler: Otomatik form doldurma özelliği yok. Detaylı güvenlik raporu sunmuyor.



Avira Password Manager, tüm mobil cihazlar ve bilgisayarlarda kolayca senkronize bir şekilde kullanılabiliyor. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera gibi en popüler internet tarayıcılarıyla tam uyumlu çalışıyor. Kullandığınız cihaza göre parmak izi ile ya da Face ID ile kimlik doğrulama yapabiliyorsunuz. Avira Password Manager uygulamasının temel özellikleri tamamen ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Aylık 2,99 Dolardan başlayan ücretli abonelikleri ile hizmet alanını biraz daha genişletebiliyorsunuz.

Artıları: Masaüstü versiyonu ücretsiz. Otomatik şifre yakalama özelliği var. Birçok platformda senkronize olarak çalışıyor.

Eksiler: Üçüncü taraf bulut depolaması gerekiyor. Mobilde sınırlı kullanım imkanı sunuyor. İki faktörlü kimlik doğrulama özelliği yok.



Enpass Password Manager şifre yöneticisi uygulaması, çok temel bir sanal güvenlik hizmeti veriyor. Verilerinizi yüklü olduğu cihazın dahili depolama alanında saklıyor. Bulut depolama için üçüncü taraf bir hizmet kullanmanız gerekecek. Enpass Password Manager uygulamasının en dikkat çeken eksi yanı ise iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği olmaması.

Artıları: Tüm site ve uygulamalar için şifre yönetim hizmeti sunuyor. İki faktörlü kimlik doğrulama özelliği var. 100’den fazla özellik eklentisine sahip.

Eksiler: Otomatik şifre yakalama özelliği yok. Cihazlar arası senkronizasyon sorunları var. Mobil desteği yetersiz.



KeePass 2.34, listemizdeki özelleştirmeye ve yapılandırmaya en müsait uygulamalardan bir tanesidir. Son derece basit ve kullanışlı bir arayüze sahip olan uygulama, masaüstü kullanım için özel olarak geliştirilmiş. Kendi arayüzü sınırlı bir kullanım alanı sunsa da, kendi seçtiğiniz eklentiler ile uygulamanın sunduğu hizmeti özelleştirebilir ve yapılandırabilirsiniz. KeePass 2.34 uygulaması, süsten uzak yalnızca temel güvenlik hizmeti almak isteyen kullanıcılar için ideal.

Sizin için sanal dünyada şifre güvenliğinizi maksimum düzeyde tutacak en iyi şifre yöneticisi uygulamaları listeledik ve uygulamaların öne çıkan özelliklerini anlattık. Sanal dünyada şifre güvenliğimizi sağlamak birincil önceliğimiz olmalıdır. Bu konuda kullandığımız uygulamaları seçerken de son derece dikkatli olmakta yarar var.