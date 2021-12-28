Pek çok farklı nedene bağlı olarak Facebook sosyal medya platformundaki görünür adınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Facebook, bu konuda kullanıcılarına belirli kurallar çerçevesinde bazı imkanlar sunuyor. Facebook isim değiştirme nasıl yapılır adım adım tüm detaylarıyla anlattık.

Facebook, uzun yıllardır dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından bir tanesi. Bu kadar uzun zamandır kullanmakta olduğunuz bir hesapta bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Örneğin Facebook isim değiştirme gibi. Facebook isim değiştirme işleminin pek çok farklı nedeni olsa da genel olarak daha önce yapılmış bir yazım hatası ya da soyadı değişikliği, en yaygın sebepler arasında.

Facebook isim değiştirme oldukça basit bir işlem. Yalnızca bilgisayar üzerinden değil, mobil uygulamalar üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Ancak Facebook, bu konuda kullanıcılara bazı kurallardan oluşan bir çerçeve çiziyor. Yani işlem değil, kurallara uyması biraz zor olabilir. Facebook isim değiştirme işlemi nasıl yapılır yakından bakalım ve uymanız gereken bazı kuralları görelim.

Facebook isim değiştirme nasıl yapılır?

Yöntem #1: İnternet sitesi üzerinden Facebook isim değiştirme

İnternet sitesi üzerinden Facebook isim değiştirme Yöntem #2: Android mobil uygulaması üzerinden Facebook isim değiştirme

Android mobil uygulaması üzerinden Facebook isim değiştirme Yöntem #3: iOS mobil uygulaması üzerinden Facebook isim değiştirme

Yöntem #1: İnternet sitesi üzerinden Facebook isim değiştirme:

Adım #1: Buradan Facebook internet sitesini açın.

Buradan Facebook internet sitesini açın. Adım #2: Facebook hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Facebook hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Sağ üst köşedeki aşağı yönlü ok butonuna tıklayın.

Sağ üst köşedeki aşağı yönlü ok butonuna tıklayın. Adım #4: Ayarlar ve Gizlilik seçeneğine tıklayın.

Ayarlar ve Gizlilik seçeneğine tıklayın. Adım #5: Ayarlar seçeneğine tıklayın.

Ayarlar seçeneğine tıklayın. Adım #6: Adın seçeneğine tıklayın.

Adın seçeneğine tıklayın. Adım #7: Yeni adınızı girin.

Yeni adınızı girin. Adım #8: Değişikliği Gözden Geçir butonuna tıklayın.

Değişikliği Gözden Geçir butonuna tıklayın. Adım #9: Facebook şifrenizi girin.

Facebook şifrenizi girin. Adım #10: Değişiklikleri Kaydet butonuna tıklayın.

Değişiklikleri Kaydet butonuna tıklayın. Adım #11: Facebook isim değiştirme işlemi tamamlandı.

Facebook, uygulamalarıyla mobil cihazlarda da kullanılan bir platform olsa da hala internet sitesi üzerinden çok daha kolay bir şekilde kontrol edilebiliyor. Facebook isim değiştirme işlemini internet sitesi üzerinden gerçekleştirmek için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli.

Yöntem #2: Android mobil uygulaması üzerinden Facebook isim değiştirme:

Adım #1: Android Facebook mobil uygulamasını açın.

Android Facebook mobil uygulamasını açın. Adım #2: Facebook hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Facebook hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Sağ üst köşede bulunan alt alta üç çizgi butonuna dokunun.

Sağ üst köşede bulunan alt alta üç çizgi butonuna dokunun. Adım #4: Sayfanın altına inerek Ayarlar ve Gizlilik seçeneğine dokunun.

Sayfanın altına inerek Ayarlar ve Gizlilik seçeneğine dokunun. Adım #5: Ayarlar seçeneğine dokunun.

Ayarlar seçeneğine dokunun. Adım #6: Kişisel Bilgiler ve Hesap Bilgileri seçeneğine dokunun.

Kişisel Bilgiler ve Hesap Bilgileri seçeneğine dokunun. Adım #7: Adın seçeneğine dokunun.

Adın seçeneğine dokunun. Adım #8: Yeni adınızı girin.

Yeni adınızı girin. Adım #9: Değişikliği Gözden Geçir butonuna dokunun.

Değişikliği Gözden Geçir butonuna dokunun. Adım #10: Facebook şifrenizi girin.

Facebook şifrenizi girin. Adım #11: Değişiklikleri Kaydet butonuna dokunun.

Değişiklikleri Kaydet butonuna dokunun. Adım #12: Facebook isim değiştirme işlemi tamamlandı.

Android işletim sistemine sahip tablet ve akıllı telefonlarda kullanılan Facebook mobil uygulaması üzerinden Facebook isim değiştirme işlemi yapmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Uygulama ya da işletim sistemi versiyonuna bağlı olarak adımlarda geçen seçenek isimleri değişiklik gösterebilir.

Yöntem #3: iOS mobil uygulaması üzerinden Facebook isim değiştirme:

Adım #1: iOS Facebook mobil uygulamasını açın.

iOS Facebook mobil uygulamasını açın. Adım #2: Facebook hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Facebook hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Sağ alt köşede bulunan alt alta üç çizgi butonuna dokunun.

Sağ alt köşede bulunan alt alta üç çizgi butonuna dokunun. Adım #4: Sayfanın altına inerek Ayarlar ve Gizlilik seçeneğine dokunun.

Sayfanın altına inerek Ayarlar ve Gizlilik seçeneğine dokunun. Adım #5: Ayarlar seçeneğine dokunun.

Ayarlar seçeneğine dokunun. Adım #6: Kişisel Bilgiler ve Hesap Bilgileri seçeneğine dokunun.

Kişisel Bilgiler ve Hesap Bilgileri seçeneğine dokunun. Adım #7: Adın seçeneğine dokunun.

Adın seçeneğine dokunun. Adım #8: Yeni adınızı girin.

Yeni adınızı girin. Adım #9: Değişikliği Gözden Geçir butonuna dokunun.

Değişikliği Gözden Geçir butonuna dokunun. Adım #10: Facebook şifrenizi girin.

Facebook şifrenizi girin. Adım #11: Değişiklikleri Kaydet butonuna dokunun.

Değişiklikleri Kaydet butonuna dokunun. Adım #12: Facebook isim değiştirme işlemi tamamlandı.

iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda yani iPhone’larda kullanılan Facebook mobil uygulaması üzerinden Facebook isim değiştirme işlemi yapmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. iOS işletim sistemine sahip tabletlerde yani iPad’lerde kullanılan Facebook mobil uygulaması üzerinden Facebook isim değiştirme işlemi yapmak için de yukarıdakine benzer adımları uygulayabilirsiniz.

Facebook isim değiştirme hakkında dikkat etmeniz gerekenler:

Facebook isminizi yalnızca 60 günde bir değiştirebilirsiniz.

İsminizde semboller bulunamaz.

İsminizde sayılar bulunamaz.

İsminizde baş harfler dışında büyük harf bulunamaz.

İsminizde tekrarlanan harfler bulunamaz.

İsminizde noktalama işaretleri bulunamaz.

İsminizde farklı dillere ait karakterler bir arada bulunamaz.

İsminizde mesleki ya da dini unvanlar bulunamaz.

İsminizde isme benzemeyen ifade ve sözcükler bulunamaz.

İsminizde saldırgan ya da müstehcen sözcükler bulunamaz.

İsminiz, mutlaka resmi bir kimlikte geçen isminizi de içermelidir.

İsminizde takma adınız ikinci ad olarak kullanabilir. İbrahim İbo Tatlıses gibi.

İsminizde evlenmeden önceki soyadınız, takma adınız, profesyonel adınız bulunabilir.

Facebook profilleri bireyler içindir. İşletmeler için sayfa oluşturmalısınız.

İsminizle birini taklit ettiğiniz tespit edilirse Facebook Topluluk Kuralları uygulanır.

Facebook isim değiştirme kurallarına baktığımız zaman genel olarak istenen, insanların sizi tanıyacağı adlar kullanmanızdır. Takma adlar ya da benzeri hitaplar da eklenebilir ancak bunların Facebook Topluluk Kuralları’na uyduğundan emin olmalısınız. İsim konusunda bir sorun yaşıyorsanız Facebook ile iletişime geçebilirsiniz.

Facebook isim değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve isim değiştirme kuralları hakkında bilmeniz gerekenlerden bahsettik. Facebook isim değiştirme işlemini kolayca gerçekleştirebileceğinizi ancak belirli kurallara uymanız gerektiğini hatırlamakta yarar var.