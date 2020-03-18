Facebook, 2016 yılında satın aldığı artırılmış gerçeklik destekli yüz filtresi uygulamasını MSQRD'yi 13 Nisan itiabarıyla kapatıyor. Uygulama, 4 yıllık süreç içerisinde neredeyse hiçbir iyileştirme yaşamadı ve Facebook, MSQRD ekibini "Spark AR"ye yönlendirdi.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Facebook, yapay zeka teknolojilerine büyük yatırımlar yapıyor. Bugüne kadar onlarca yapay zeka ve artırılmış gerçeklik teknolojisi üzerinde çalışan şirket, 2016 yılından beri de MSQRD isimli bir artırılmış gerçeklik uygulamasına sahip. Ancak kısa bir süre sonra bu artırılmış gerçeklik uygulaması, tarihin tozlu raflarına kaldırılacak.

MSQRD, artırılmış gerçeklik desteği sunan bir yüz filtresi uygulaması. Kullanıcılar, bu araç yardımıyla onlarca filtreyi kullanabiliyorlar ve sosyal medya hesapları için alışılmışın dışında içerikler oluşturabiliyorlardı. Facebook tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu filtre uygulamasının 13 Nisan itibarıyla kullanılamayacağını açıkladı. Facebook böylece, yıllar önce açıklanmayan bir bedel karşılığında aldığı bu uygulamanın fişini çekmiş olacak.

Mark Zuckerberg, 2016 yılında MSQRD'yi satın aldığında projenin genişletileceğini söylemişti. Ancak gelinen süreçte MSQRD, istenildiği kadar gelişmedi ve sadece birkaç önemli güncelleme aldı. Facebook, geride bıraktığımız 4 yılda MSQRD'den daha gelişmiş olan "Spark AR" isimli bir projeyi geliştirmeye başladı. Üstelik Spark AR'nin geliştiricileri, MSQRD ekibinin ta kendisiydi. Hal böyle olunca da MSQRD, çürümeye yüz tuttu.

Facebook tarafından yapılan açıklamalarda kullanıcıların bundan sonra MSQRD yerine Spark AR'yi kullanabilecekleri vurgulandı. Spark AR'nin mümkün olan en iyi artırılmış gerçeklik deneyimini sunacağını ifade eden yetkililer, kullanıcıların Spark AR aracılığıyla oluşturdukları filtreleri Facebook bünyesinde diledikleri gibi paylaşabileceklerini söylediler.