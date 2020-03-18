Facebook'un sebebi bilinmeyen bir hata sonucu corona virüsü ile ilgili haber makalelerinin paylaşımını engellediği ortaya çıktı. Durumun spam filtrelerindeki bir hatadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Facebook, kullanıcıların uygunsuz veya yasa dışı paylaşımlar yapmalarını engellemek için spam filtreleri kullanıyor. Ancak sosyal medya devinin bir hata sonucu corona virüsü hakkındaki birçok haber makalesini sildiği ortaya çıktı. Sorunun spam filtrelerinden kaynaklanan bir hata olduğu düşünülüyor.

Dün birçok Facebook kullanıcısı, Business Insider, BuzzFeed ve The Atlantic gibi bazı haber kuruluşlarından haberleri yayınlayamadıklarını bildirdi. Corona virüsüyle ilgili haberlerin neden engellendiği tam olarak belli değil ve Facebook konuyla ilgili yorum talebine cevap vermedi.

Facebook corona virüsü salgını nedeniyle içerik denetleyicilerinin çoğunu evlerine gönderdi ve otomatik yazılımlara daha fazla güveneceğini söyledi. Eski bir Facebook güvenlik yöneticisi olan Alex Stamos, meydana gelen hatanın bu değişiklikten ötürü oluşabileceğini öne sürdü.

Stamos, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Görünüşe göre FB'deki istenmeyen paylaşımları önleme prosedürü düzgün çalışmıyor. Facebook evden çalışma kararı nedeniyle, içerik moderatörlerini evlerine gönderdi. Makine öğreniminin insan gözetimine göre ne kadar sorunlu olduğunu öğrenmeye başlamış olabiliriz." dedi. Facebook, hatanın içerik denetleyicisi tarafındaki iş gücünde yapılan değişikliklerle ilgili olduğunu reddetti.